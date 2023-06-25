穿越林場看山水！ 涼夏谷關山野遊 自駕豪華轎車到山中避暑絕佳選擇

【圖／文：行遍天下】

熱浪來襲，到山中避暑是最棒的選擇。自格上高鐵台中站取駕駛豪華VolvoS90轎車後，抵達這片世外桃源，享受蓊鬱綠意。

▲夏日開車上山避暑，身心皆暢快。





八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心 穿越林場看山水變幻萬千

車子慢慢駛離台中市區，眼前景色逐漸被綠意環繞，介於海拔700公尺至2,938公尺的八仙山國家森林遊樂區，就在蜿蜒山路的盡頭，園區前身是八仙山林場，昔日與阿里山、太平山並列台灣三大林場，境內有多條短途步道，走來輕鬆愜意；可觀賞八仙山代表植物──台灣五葉松，亦可攀登「谷關七雄」之首的八仙山。附設的自然教育中心，導入豐富資源設計多種人文、生態、森林遊程，暑期推出的「八仙山動物生態探索營」，讓孩子透過物種觀察認識生物多樣性，培養森林觀。

▲暑期的八仙山動物生態探索營， 強調培養孩子森林觀。（圖片提供：東勢林區管理處）

▲八仙山國家森林遊樂區暨自然教育中心推出的初夏頌缽森林瑜伽，迴響熱烈。（圖片提供：東勢林區管理處）

經歷半年建造、3月開幕的「八仙秘密基地」遊客中心，由設計團隊「無有設計」，整合八仙山自然生態和林業歷史，打造7大主題展區，並邀請「元泰竹藝社」高手，以2萬7千餘條竹篾編織座椅、桌面、吊燈等家具，陳列在一、二樓的服務櫃台與休息區，旅人可在此小憩片刻，感受群山疊翠、竹韻縈繞的氛圍。

▲八仙山國家森林遊樂區遊客中心請來竹藝職人編織家具。（圖片提供：無有設計）





地址：台中市和平區東關路一段200之8號

電話：04-2595-1214

網址：recreation.forest.gov.tw

時間：07:00-17:00(園區)、08:00-17:00(遊客中心)

票價：假日全票150元、平日一般優待票100元、半票75元

活動：八仙山自然教育中心4-7年級「暑期八仙山動物生態探索營」7月18至21日(4天3夜)，每人5,800元。報名連結https://reurl.cc/Q42op0





虹夕諾雅 谷關 夏日限定慢遊饗森活

離開八仙山國家森林遊樂區，隨即前往期待已久的虹夕諾雅谷關，體驗季節限定的「慢遊饗森活」夏日遊程，當駕駛豪華VolvoS90轎車入竹林廊道，更加期盼這場低調品味之旅。

虹夕諾雅 谷關是日本星野集團在台灣打造的奢華溫泉度假村，「虹夕諾雅」擅長結合在地自然、歷史與文化資源，藉由空間設計、盛情款待的精神，營造獨一無二的食宿饗宴。夏日的谷關，平均氣溫比城市低上5度，加上群山圍繞、溪谷潺潺，讓人感到格外舒爽，虹夕諾雅 谷關以「慢遊」發想，結合「沐暑度假村」概念，為旅人營造山林溪谷的清新體驗，搭配料理長精心研製的季節料理，更能感受清風流水的意境，同時也能挖掘夏日泡湯的魅力，洗滌暑氣、靜心養生，重新找回對生活的熱情與能量。

▲與自然地景融合的水之庭園， 清晨、夜晚兩樣風情。





花草茶席到夜間散策

為了讓參加「慢遊饗森活」沐暑度假村專案的旅人，有備受禮遇的感動，虹夕諾雅 谷關把入住手續，從接待櫃檯搬到陽光灑落的水之庭園，先由專人帶領認識園內的植物、打開五感神經，接著隨意採摘喜愛的香草植物，親手製作舒心香囊。設於水之庭園的專屬茶席，提供五款香氣、味道各異的花草茶，供賓客挑選調配，再由專人沏茶、奉茶，飲茶、品嚐花草餅乾同時享受陽光山風的洗禮。

▲專屬的花草茶席接待區，由專人奉茶揭開旅程序幕。

▲印有虹夕諾雅 谷關標誌的小團扇可愛迷人。

夜幕低垂，山林的夜晚換上另一種風貌，夏日的昆蟲也比白天更活躍，讓夜間觀察更有趣。晚餐後，在虹夕諾雅 谷關專人帶領下，手提油燈漫步水之庭園，展開夜間生態探索旅程，涼爽山風拂面、蟲鳴蛙語合唱，一邊聽著解說，一邊沿著河道尋找溪蝦，仲夏夜的山林有著無窮的驚喜，夏夜氣息讓人十分陶醉。夜之散步最後一站，來到游泳池畔的寬闊草坪，躺臥瑜伽墊仰望星辰，與土地有了更親密的接觸，隨著頌缽聲饒繞迴盪，身心全放鬆。

▲入夜後提著燈籠漫步水之庭園，聽蛙鳴、躺草地、聽頌缽，療癒身心。（圖片提供：虹夕諾雅 谷關）





溪邊樂趣找回童心 包場溫泉重啟身心能量

位於大甲溪上游的十文溪和佳保溪，水質清澈，兩溪交會後流經八仙山、谷關一帶，分出松鶴溪、裡冷溪等支流，孕育豐饒生態，溪畔景色壯麗開闊。入住第二天的大甲溪私房景點，可獨享山青水綠、媲美電影「大河戀」的美景。大甲溪夏日水溫維持20℃以下，度假村精心規劃的遊程，除了導覽泰雅族的水岸生活型態、大甲溪歷史與兩岸地質風貌，還能親自體驗竹竿釣魚樂，找回童心。玩累了，還有遮陽棚和休憩椅可以放鬆，雙腳泡冰涼溪水，享用料理長特製的手撕豬肉佛卡夏。佛卡夏的外層麵包以刺蔥香料製作，內餡豬肉則以慢火燉煮三小時再加馬告提味，口感層次豐富，享用時搭配原民部落的消暑聖品月桃飲，舒心暢快。

▲虹夕諾雅 谷關在大甲溪設置遮陽棚和休憩椅，供「慢遊饗森活」賓客浸泡冰涼溪水、享受點心、體驗釣魚，一邊聽導覽員介紹大甲溪景觀生態。

結束溪邊遊程，就到了露天大浴場的「包場」溫泉時刻。谷關溫泉為「美肌之湯」的碳酸氫鹽泉，夏季泡湯對促進新陳代謝、舒緩疲勞有絕妙的功效，虹夕諾雅 谷關不僅在客房引進天然無循環溫泉，由日本設計師打造的戶外溫泉大浴場和室 日式溫泉，各有韻味。「慢遊饗森活」貴賓在專人帶領下，先在池畔進行伸展運動，接著便可獨享包場溫泉，結束再品嚐料理長親自雕刻的雪梨燉桃膠，讓富含植物性蛋白與膳食纖維的美味甜點，為身心注入活力與能量。

▲露天大浴場的包場溫泉時段，獨享美肌溫泉和料理長研發的雪梨燉桃膠。





夏日早午餐 讓味覺甦醒

食在地、享當季，已是當今主流趨勢，虹夕諾雅 谷關嚴選當季在地食材，確保食材新鮮度、減少食物里程與運輸消耗，一方面呼應產地餐桌概念，同時也落實永續環境、慢遊慢享的精神。

遊程第三天特別安排的早午餐客房服務，讓人輕鬆度過退房前的悠閒時刻，餐點設計以泰雅族代表色「紅、黑、白」為靈感，前菜使用了在地漁人飼養的鱒魚，經過料理長的秘方醃漬程序，佐以鱘龍魚魚子醬、紅火龍果醬汁享用，清甜回甘、尾韻迷人；主食墨魚義大利麵，酥炸小香魚加上松露點綴，佐以白中白香檳享用，清爽舒服，吃得健康又舒服；壓軸的情人果蘇打凍甜點，飽含鮮甜滋味，為山中度假之旅劃下完美句點。

▲在客房享用的早午餐，前菜是鱒魚佐鱘龍魚魚子醬、紅火龍果醬冷盤，清新美味。





地址：台中市和平區博愛里東關路一段温泉巷16號

電話：04-2595-0008

活動：「慢遊饗森活」沐暑度假村二泊專案限定活動，2023/7/1至8/31每週一至週三舉辦，每日限定一組。

費用：兩人同行39,900元，不含住宿費，含花草茶席辦理入住以及單次的晚餐會席料理、水映星耀夜間散策、溪邊樂趣 、包場溫泉時刻、夏日早午餐、團扇與稅金。

備註：購買此專案活動需先預約3天2夜客房（房型價格請洽官網https://hoshinoya.com/）