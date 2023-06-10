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Chill暢玩5景點！「台中谷關一日遊」免費泡腳、秒飛日本溫泉老街、最新博物館好美

YUKI'S LIFE／ 文、圖／YUKI

udn走跳旅遊／YUKI

台中谷關溫泉一日遊暢玩5景點！而且都是免費的，包含谷關溫泉廣場、谷關溫泉公園、入關博物館（谷關遊客中心）、谷關捎來吊橋、谷關明治溫泉老街，全部串連逛起來的話谷關行程超豐富，很適合親子同行，帶上長輩同遊也很讚很chill喔！

谷關溫泉街道圖

谷關真是個好地方，山明水秀，能逛的景點很多，而且都是免費的，建議可以先看一下街道圖，可大概安排一下踩點路線。

谷關溫泉停車

來到谷關，可以將車子停在谷關公立立體停車場，停車場位置很多，有電梯也有洗手間，是很不錯的停車點。

一來到谷關就被萌到了啦！不可能沒注意到攀爬在停車場的熊熊吧，它可是當地超有人氣的三隻好熊弟呢！大家都會跟三隻好熊弟拍照打卡，超萌的肥屁屁好療癒。

谷關街道也有便利商店，這家位於谷關的全家便利商店小有名氣喔，休息座位區的牆上畫了可愛的彩繪，仔細一看就會發現是當地的特色，是這區泡腳泡到肚子餓和口渴時最佳的高CP值的休憩用餐處！

店內的沙發和圓桌看起來很舒適~不過假日太搶手啦～

谷關溫泉廣場

谷關的首站我們來到溫泉廣場，這裡有可愛的吉祥物喔！有來自日本的溫泉寶寶，湯煙怪獸和三朝氡獸。

聽說這個溫泉寶寶利用肚臍燒溫泉水，笑的時候溫泉就會變熱，不開心的時候溫泉就會變冷，這個想法未免也太有趣了。

溫泉廣場有幾個溫泉泡腳區，每次來都看到滿多長輩在這裡泡腳，環境維護的很不錯，既乾淨也不會到處都濕濕的。

還有幸福泡湯熊的公仔裝置，每隻熊的顏色都不一樣，繽紛又童趣。

入關博物館（谷關遊客中心）

第二站來到入關博物館，也就是谷關遊客中心，就在溫泉廣場對面而己，現在變得很不一樣了。

外觀造型很有設計感，門口還有兩位原住民男女在歡迎大家的到來。

這尊黑熊也太爽快了吧，舒服地泡著溫泉，嘴巴還哼著歌 。

哇！館內已經重新裝潢，這次來逛就是全新的展館了呢！展示了許多動植物的標本，像是蝴蝶和飛蛾，連少見的大靈芝也有喔。

入關博物館的環境很讚，室內有冷氣，光線明亮，參觀空間寬敞，也有滿多座位可以休息，是蠻適合帶小朋友來逛的好地方。

我身後一整面牆都是鳥類的彩繪，描繪得非常精美，可以趁機認識珍貴鳥禽。

居然還有兒童閱讀區，書籍跟繪本很多喔！地板上的絨毛小山丘超可愛的，小朋友跟爸爸媽媽可以慵懶的在這裡看書。

谷關溫泉公園

參觀完入關博物館，繼續往下走會到谷關溫泉公園，這邊整理的很不錯，花花草草都很整齊漂亮，一年四季都適合來逛逛。

最有特色的地方就在這裡了，谷關溫泉公園裡有兩個溫泉魚足湯，都是免費泡的喔！

每次被溫泉魚咬腳都在憋笑，這種酥麻感怎樣都不能習慣耶。

谷關捎來吊橋

這次真的來練腳力！繼續來到捎來吊橋走走，這座吊橋沒什麼人行經，可以趁機拍照。

景色超級壯麗，拍照已經很美了，現場看會更驚艷喔～

到處都是Q版黑熊的蹤影，由它陪著大家一起玩谷關，感覺更有趣了。

再往上走就是步道哦！這個我等下次再挑戰好了，我怕我沒力可以走回來呀～

明治溫泉老街

從這裡原本可以步行至對面的明治溫泉老街，但目前谷關吊橋整條中無法通行，後來我們是開車繞過去的，稍微可惜了～

來到吊橋對面有好幾家飯店，在人行道上的這個裝置太古錐了啦，是泡澡桶耶！人只要站在泡澡桶後面，就能獲得一張入浴美照。

沒幾步路就來到溫泉街，其實谷關溫泉是在日治時代被發現的，當時取名為明治溫泉，所以這裡才叫做明治溫泉老街。

第一次才知道明治溫泉老街短短的而己，其實就是飯店旁的佈景，有點小小失望，但也是蠻好拍的啦！很有日式風情。

這個緊景就有一種秒到日本的錯覺，很像走在日本溫泉街上。

繪馬牆跟許願鐘，乘載了遊客們的願望。

谷關溫泉大概就是這幾個景點，但排進一日遊就非常充足了！搭配谷關溫泉飯店《統一渡假村谷關溫泉養生會館》住一晚[點我看房型房價]，我覺得放慢腳步，愜意的遊覽，是最適合玩谷關的方式！不管是帶小孩還是帶長輩都非常適合喔。

谷關溫泉常見問題

逛谷關溫泉可以把車停在哪裡？

可以將車子停在谷關公立立體停車場 停車場位置很多，有電梯也有洗手間喔

入關博物館需要門票嗎？

不用喔，可以免費參觀

要怎麼去谷關溫泉？

自行開車： 國道1號→臺中系統交流道下→國道4號→豐原端交流道下→省道臺3線→省道臺8線。 大眾運輸： 搭高鐵至臺中站下—轉搭豐原客運153至谷關站下。 搭臺鐵至豐原站下—轉搭豐原客運207至谷關站下。

谷關溫泉

地址：台中市和平區

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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