沒看過這麼狂的火鍋店！ 台中沙鹿「覓鍋物」鴨霸海陸套餐 想吃海底游地上走的一次全給你

算算手指頭，上次來沙鹿吃▸覓鍋物◂有幾個年頭，最近幾年他們真的越做越好了！對他們印象最深刻的就是蔬食自助吧吃到飽，再來就是免費停車場！而且停車場很大，這樣才願意帶家裡一家大小來用餐啊！這次慕名而來是因為他們家有一個4人的鴨霸海陸套餐，這兩年來可說是遠近馳名啊！到底有多鴨霸？直接吃給你看就知道啦。

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覓鍋物│環境介紹

覓鍋物的室內蠻明亮，我們雖然是下午1點來到這裡，可是用餐人潮還是挺多的，台中人吃飯真的有越來越晚的趨勢耶。

這次來發現內用區擴建啦！由於有長桌和大桌，很多家庭客都坐在這一區。

造景也布置的相當美呢～

老樣子，蔬菜自助吃到飽，就是他們家主打的特色之一。你看底下蔬菜選擇超多，右上角還有蛤蜊（平日自助吧海鮮供應蛤蜊、假日自助吧海鮮供應白蝦），中間蔬菜種類也不在話下，還有鴨血種類真的非常豐富啦～

提供的冰淇淋是日本北海道的Niseko，綿密的口感也是好吃沒話說，不會挖起來很硬。

同樣也是自助的部份還有無糖茶、汽水、紅茶、檸檬汁也都有提供。

醬料部份提供也是蠻多選擇，當然以不浪費為主，喜歡吃火鍋配醬料的捧友就不要錯過醬料區，搭配自己喜歡的醬料囉！最右邊還有一般火鍋店比較少見的奶油仙草凍～

對了，他們有提供免費白飯，還有瘦肉比例多的肉燥，以及桂圓雲耳湯。

覓鍋物│菜單Menu

覓鍋物菜單如下，湯頭選擇很多耶！也有雙人和四人套餐可選擇，多人聚餐時點套餐比較划算又可以吃的很飽足啦。

覓鍋物│餐點介紹

鴨霸海陸 2880元（需提前3天預訂、訂金1000元）

內含四人份餐點，再看看餐點內容後真的很划算啦！看這張圖片就知道，裡面有牛肉+豬肉共400g、桌邊片皮鴨、櫻桃鴨壽司、烤鴨捲餅、鴨架也可以選擇直接吃，或是加價169元用快炒方式呈現。如果想來享用這份套餐需要提前向覓鍋物預約，付款1000訂金後當天即可吃到超美味的鴨霸組合。

蔬菜的部份是不是很不錯？種類真的超多，我們就挑自己平時喜歡吃的火鍋蔬菜，丟到湯頭裡面真的很對味。

可以選擇四種不同的湯頭，這裡就選擇了酸白菜豚骨湯、豚骨牛奶湯、酒香麻油雞湯、南洋叻沙（微辣），味噌牛奶鍋喝起來有甜甜的感覺，而且還喝得到柴魚的香氣加上奶味滿融合的；酸白菜湯頭酸度還蠻夠，裡面有很多酸白菜吃起來過癮！酒香麻油雞湯薑味偏重並帶麻油香氣，南洋叻沙湯頭則是有明顯咖哩味，都還挺不錯的！

人客照過來啊！這個是不是都瘦肉沒有說謊吧？這碗真是超好吃，搭配肉品和烤鴨簡直perfect！

片鴨的部份店家有特別說都是他們在店內製作的，當師傅在桌邊片鴨時，看他的刀法就知道他有沒有專業來著！刀法快速有力，皮和肉很快速的切下呈現在盤子上，功夫了得啊～

一隻烤鴨可以製作成櫻桃鴨壽司，另外不管是包餅皮的吃法、或是直接吃都非常適合。

如果大家有去過宜蘭，應該多少都有吃過當地的櫻桃鴨壽司啦！現在不用大老遠跑去台灣東部，在台中就可以吃到啦。

服務生也很具體的教導我們配料怎麼加才是最好吃的包法哦！

壽司的外皮就是烤鴨的皮，酥脆帶點卡茲卡茲的口感，趁熱吃可以在嘴裡感受到豐富油脂融化在嘴內的滑嫩感受。裡面的起司搭配一點點鴨肉黏在外皮上，還有恰當的米飯份量，真的超好吃的啦！

如果餅皮不夠，隨時加購。用這個古早味的蒸籠呈現也是很搞剛，不過很有趣。

這盤就是師傅在桌邊片下的鴨肉，直接吃、帶皮吃、包餅皮吃都非常適合。

牛肉和豬肉共400g的陸地霸主，上桌時候也是讓我們嚇一跳，趕緊停下嘴邊的鴨肉，這盤新鮮的要先吃。

豬肉和牛肉的油花比例恰當，我們肉品都直接下南洋那鍋，為什麼？因為這樣就不用再沾多餘的醬料增加熱量啦。

烤鴨捲餅，不用懷疑這個也是在鴨霸套餐內，不用加價。哇塞看到這裡會不會已經飽了3/4了，沒錯！和強生小吠吃飯你的胃口請撐大一些（然後就回不去了）

最喜歡的是這個捲餅內鴨肉比例很恰當，旁邊小黃瓜和蔥才是真正多啊！咬起來很香很過癮 覓鍋物│台中沙鹿沒看過這麼狂的火鍋店？要吃海底游地上走的一次全給你，鴨霸海陸套餐全制霸！自助蔬食吧吃到飽，還有專屬停車場！也不會過鹹，很好吃！

然後這盆料多多的海鮮盤幾乎快壓倒我們的胃啦，還好我們平時就經過專業訓練。這次帶的朋友來陪吃也很夠力，蛤蜊、白蝦、鯛魚直接下鍋，沒有五分鐘大家就吃完(?) 到底是還餓還是？

剛文章前面說的，鴨架直接吃，這盤就是直接享用的部份。那個鴨腿直接拿起來啃真的很過癮，鴨頭也是酥脆好吃，喜歡啃鴨頭的捧友可以try一下。

加價炒鴨架的部份，他們也不馬虎用了大段的蔥和醬料重新把鴨架炒的很香, 而且鴨架的肉還是很多，讓人看了還是很想吃。當然，我們那天是飽到天靈蓋啦，直接外帶比較快。

覓鍋物│停車資訊

一開始提到專用停車場就在覓鍋物的旁邊，別以為只有幾個位置啊⋯⋯

裡面超大啊～想要帶家人來覓鍋物吃鴨霸套餐的捧友，就直接開車前來，不怕沒位置停囉，以上食記就交給大家參考，可以找機會來試試以上CP蠻高的鴨霸海陸套餐！總得先餵飽自己才有力氣減肥，gogo！

覓鍋物

地址：台中市沙鹿區東安街7號

電話：04 2632 3698

營業時間：11:30-14:30 ; 17:30-21:00 ； 六日11:30-22:00

FB：https://pse.is/4zmw7r

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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