壽星優惠送燒肉！ 台中「札卡燒肉」餐廳推薦 和牛臭豆腐好特別、迴轉壽司的送餐列車這裡也有

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涼子是也／ 文、圖／涼子

udn走跳美食／涼子是也

「札卡燒肉」在台中有”逢甲”與”漢口”兩間分店，本來以為「札卡燒肉逢甲店」與「札卡燒肉漢口店」菜單內容是一樣的，不過在我要訂位的時候才發現兩間燒肉型態不一樣，「札卡燒肉逢甲店」主打個人燒肉，而「札卡燒肉漢口店」則是類似屋馬、茶六那種以多人套餐為主的燒肉餐廳。而這次用餐是為了慶生，當然選了「札卡燒肉漢口店」呀！訂好位就來吃烤肉啦。

札卡燒肉用餐環境

札卡燒肉漢口店位於漢口路四段靠近崇德路一段的位置，隔壁是牛比蔥與鼎王、再過去是刁民酸菜魚崇德店。沒有特約停車場，開車過來可以找附近的路邊停車格或收費停車場。

一進來餐廳，視線就被天花板上高低錯落的藤編吊燈所吸引，很有南洋風情呀～

餐廳座位旁與迴轉壽司一樣都有電動軌道，備好餐點會由軌道送達，紅豆薏仁兩姐妹全程都在等待有沒有餐點過去，看得很開心呀。

衛生紙、溼紙巾在抽屜內，需要可以自取使用。

札卡燒肉菜單

2月到訪札卡燒肉時的菜單如下，不過札卡燒肉近期菜單又有更新了，比對一下多了不同的套餐與單點選擇，一樣放上來供大家參考喔。(需另加一成服務費)

5月最新札卡燒肉菜單

札卡燒肉餐點

嚴選燒肉雙人套餐，一份2280+10%元。燒肉內容為：極上無骨牛小排、壺漬辣蟹醬牛肋條、炭香雞松阪、紐西蘭蔥鹽薄切牛舌、極上Prime羽下、溫體松阪豬、台灣溫體雞腿肉。另外有：前菜、副餐、小菜、沙拉、湯品、小點、海鮮、飲品與甜點等附餐。

沾醬由左至右分別是：檸檬汁、昆布鹽與燒肉醬，我大部分都沾昆布鹽，簡單提味就很夠味～

燒肉吃膩的的時候，可以配生菜與泡菜一起吃更清爽。

前菜熔岩起司牛牛肉是五花牛較肥一些，包著乳酪條沾上香濃起司一起入口非常加分，小紅豆跟薏仁吃到加了起司的燒肉，用很浮誇的表情跟我說：這個好好吃！……你根本是愛吃起士吧。

和風沙拉，嗯…就是加了和風醬的生菜沙拉，中規中矩份量偏少一些。

副餐加價29元升級青蔥月見蛋飯，我非常喜歡燒肉加青蔥月見蛋飯的吃法，當然要加價升級啦！半熟蛋黃與青蔥燒肉一起吃很過癮～

前菜炙燒和牛山葵臭豆腐，竟然是臭豆腐+燒肉的吃法，意外的搭耶！還不錯~只是吃的時候，主要還是酥脆多汁的臭豆腐酥與酸甜帶脆的泡菜滋味，燒肉味道反而不明顯。

小點炙燒牛肉月見甜筒，燒肉+甜筒更有違和感了XD 吃的時候需要把脆皮甜筒搗碎，再與底層的炙燒牛肉沙拉拌一拌。生蛋黃讓牛肉口感更為滑順，搭配香脆的甜筒非常有層次感，味道蠻豐富的一道。

雪花牛肉湯伊比利豬湯，吃法和台南牛肉湯一樣，利用新鮮熱高湯將肉片燙熟，我特意先喝色澤依舊粉嫩的牛肉湯，肉質嫩口好喝；而豬肉我習慣吃全熟，所以伊比利豬有放比較久再喝，豬肉片油花不少，即使放比較久也不會覺得很柴。

極上無骨牛小排極上Prime羽下，這兩道的油花都非常美：極上Prime羽下肉質軟嫩、帶有肉汁，咀嚼時有著牛肉香氣；而極上無骨牛小排香氣一樣很棒，只是肉質相比之下更緊實一些，兩種都好吃。

用生菜包蒜片也好好吃。

紐西蘭蔥鹽薄切牛舌，牛舌是薄片的，上烤網不用太久就可以起鍋。微脆的口感Q彈有嚼勁，搭配蔥鹽的鹹香非常涮嘴。

溫體松阪豬炭香雞松阪台灣溫體雞腿肉，松阪豬烤起來香脆帶Q、很有嚼勁；而雞腿肉與雞松阪肉質都蠻嫩的，一口接一口不小心就完食了。

壺漬辣蟹醬牛肋條，已經醃漬入味的牛肋條，烤起來香辣Q彈、非常夠味，我可以一個人全部吃完。

海鮮我們選了深海軟絲與北海道生食干貝，新鮮干貝不用烤太熟就可以開吃，軟嫩鮮美是我的菜。而軟絲調味是簡單的椒鹽，口感紮實帶Q。

寶藏盒牛，一份399+10%元。加價單點的和牛油花非常驚人，很肥美呀！而且寶盒一開蓋直接飄出白煙裊裊，氣勢十足～

日本A5和牛的油脂超級豐富，在烤的過程一直不斷發爐，吃起來果然非常嫩口多汁，只是油脂吃多了也比較容易膩，這樣少少幾片剛剛好～

當日壽星優惠送花朵松阪豬，告知當日壽星看過證件即可兌換。

甜點是甜月亮手工冰淇淋法式烤布蕾，這兩個都是小孩最愛，很快就被搶食完畢，我只吃到一小口。

飲品選了可爾必思無糖烏龍冰茶，燒肉吃多了喝點無糖冰茶很解膩。

這次在札卡燒肉吃到的燒肉品質都不錯，而且部分餐點設計很有特色，燒肉餐廳採用軌道送餐也蠻新奇的，在找台中燒肉的可以參考看看喔～

札卡燒肉常見問題

Q1. 札卡燒肉壽星有優惠嗎？

A1. 札卡燒肉壽星有送壽星餐點，點餐時記得告知店員有壽星。

Q2. 札卡燒肉如何訂位？

A2. 札卡燒肉可以透過線上訂位。

【消費資訊】

到訪時間：2023年2月

札卡燒肉 漢口店

電話：04 2231 4113

地址：404台中市北區漢口路四段387號

營業時間：

平日 晚上17:00-凌晨01:00

假日 中午11:00-凌晨01:00

札卡燒肉 漢口店 FB 粉絲頁札卡燒肉線上訂位連結

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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