台中生乳包就吃這間！ 10種人氣口味「糖印麵包」 肉桂捲與米蘭諾布丁更是熟客最愛

提到台中麵包與甜點，這間糖印麵包可以說是魚編私心相當喜歡的一間，不但吃得到台式、日式、法式與歐式麵包，最近吃到的馬里托佐羅馬生乳包、肉桂捲系列與米蘭諾布丁更是深得我心，除了用料實在、口味獨具特色，還有許多一般烘焙坊吃不到的品項，每隔一陣子來逛都有不同的驚喜！

台中麵包｜糖印麵包位置與環境

還記得3年前第一次吃到糖印麵包是在中興大學門口附近，自從搬來西區向上南路後的生意變得更加穩定，聽說還有許多之前的熟客常常回來光顧，因此多款人氣麵包總是才出爐沒多久就被一掃而空！建議想嚐鮮的朋友最好能夠事先預訂。

門口會展示每週出爐限定的品項，以及日式麵包、吐司、法式麵包與歐式麵包分別出爐的時間，看準時間就不怕撲空囉～

魚編吃過非常多次他們家的麵包、蛋糕和甜點，用料不但相當實在，而且老闆還時常會自費進修，所以在這裡可以吃到許多一般烘焙坊吃不到的品項，像是米蘭諾布丁、黃金麵包、義大利水果酵母就是我們的心頭好，不能出國也能吃到高質感的麵包與甜點！

除此之外，店內還有豐富的麵包品項可以選擇，像是鹽可頌、花生夾心麵包、巧克力波蘿、芒果可頌、帕瑪森起司堡、巧克力石頭、肉鬆麵包、滷蛋沙拉、紅豆麵包、奶油螺絲捲等等，小資族買回家當作點心、或是全家人買來作為早餐也很適合～

其中賣得最好的就屬近幾年超夯的馬里托佐羅馬生乳包了！這天魚編一口氣帶了羅馬原味、靜岡抹茶、靜岡焙茶、泰式奶茶、提拉米蘇、鳳梨、綠葡萄、小農芋頭、72%生巧克力與季節限定-愛文芒果10種口味，顆顆飽滿又超好拍。

生乳包｜羅馬原味 $65元

布里歐麵包的質地柔軟又略帶點嚼勁，帶有奶油的細緻鹹香；中間更擠入了滿滿了北海道生乳與依思尼鮮奶油，輕柔的生乳奶香極其滑順，甜度也恰到好處，不油不膩很爽口。

生乳包｜季節限定-愛文芒果 $90元

當然也不能少了夏季必吃的愛文芒果，以新鮮的愛文芒果果肉結合輕柔生乳，不但表面可以看到果肉，生乳裡頭也藏了大量的果肉，香甜微酸又相當多汁，絕對是芒果控的最愛！

生乳包｜鳳梨 $85元

如果喜歡酸度再高一些的口味，鳳梨也是很不錯的選擇，選用了以新鮮鳳梨熬煮的鳳梨醬，甜蜜之中又伴隨著迷人的酸勁，同時也讓生乳變得更加爽口。

生乳包｜綠葡萄 $75元

魚編自己也很愛綠葡萄的口感，吃起來酸甜爽脆又多肉，飽滿的生乳裡面一樣也是有著大量的果肉，不時還能感受到爆汁的口感呢！

生乳包｜小農芋頭 $75元

小農芋頭的用料也給得頗為大方，芋泥與生乳的比例幾乎各佔一半，每一口都有著綿密紮實的芋香，結合生乳的輕柔質地更加順口。

生乳包｜靜岡抹茶 $70元

抹茶口味也是個狠角色！以布里歐麵包揉合了一言製茶高等級無農藥抹茶粉，麵包本身吃起來帶有抹茶獨有的微苦；內餡則結合了香甜的生乳，苦甜茶香格外濃郁，忍不住讓人一口接著一口。

生乳包｜靜岡焙茶 $70元

焙茶口味使用了日本靜岡一言製茶的焙茶粉，有著咖啡和可可的色澤，香濃悠遠的茶韻伴隨著生乳奶香，結合布里歐麵包的微鹹，甜鹹平衡得剛剛好，特別好吃。

生乳包｜72%生巧克力 $90元

這款完全是巧克力無法抗拒的口味！以法國Cacao barry72%可可豆製作的整塊生巧克力，搭配巧克力生乳內餡，苦甜香醇的濃郁可可香氣，讓人忍不住一口接著一口。

生乳包｜提拉米蘇 $70元

提拉米蘇口味的外觀撒滿了大量可可粉，內餡苦甜柔滑、不油不膩，與帶有韌性的麵包體形成迷人的口感反差；重點是沒有添加咖啡酒，大人小孩都能享用喲！

生乳包｜泰式奶茶 $70元

泰式奶茶也是高人氣口味，入口有著苦甜茶香、濃郁不甜膩，茶韻濃厚香醇超滿足～

多年經典不敗的肉桂捲也是糖印麵包的特色品項，近期還推出了青森蘋果捲、杏仁蔓越莓捲與美式奶油乳酪肉桂捲等一系列口味，選用法國T45麵粉、日本凱薩琳麵粉與法國天然鮮奶油製作而成，吃起來好吃又放心～

捲捲系列｜經典肉桂捲 $50元

麵包體烤得外酥內軟，結合了手工熬煮的自製肉桂，香氣超級飽滿！同時擁有麵糰香氣，口感略帶些嚼勁，再搭配上表面香酥脆口的核桃，不管是作為早餐或下午茶都很讚。

捲捲系列｜青森蘋果捲 $50元

如果偏好更爽口的風味，可以試試這款青森蘋果捲，以日本青森蘋果結合香濃的主廚特製卡士達醬，不但潤口度極高，又能吃得到蘋果的爽脆香甜呢！

捲捲系列｜杏仁蔓越莓捲 $50元

這款口味名稱雖然有著「杏仁」，但他們家熬煮的杏仁醬與市售杏仁醬完全不同，反而像是濃郁的奶酥香氣，非常特別！再搭配上香甜微酸的蔓越莓，吃起來外表香酥、內裡柔軟又有嚼勁。

捲捲系列｜美式奶油乳酪肉桂捲 $55元

這款美式奶油乳酪肉桂捲也讓魚編相當驚豔，以經典肉桂捲淋上來自丹麥的奶油乳酪，鹹香細緻的奶味又帶些乳酪的酸度，香醇滑順的口感，不時還能吃到烤得香脆的核桃，搭配咖啡簡直絕配～

米蘭諾布丁｜經典原味 $80元

現在不用特地出國，也能吃得到在日本賣得嚇嚇叫的米蘭諾布丁！選用日本知名的雪印北海道100%生乳製作而成，剛入口可以感受到布丁的絲滑柔順，接著是紮實而不失柔軟的口感，有點像是口感更Q的奶酪，但卻又入口即化，滿口都是濃到化不開的奶香，尾韻還帶有香草籽的迷人香氣，是很驚喜的風味！

米蘭諾布丁｜靜岡抹茶 $90元

靜岡抹茶口味的質地同樣細緻綿密，苦甜茶香更是濃郁到化不開，甚至是幾近抹茶乳酪的風味與口感，與我們印象中的傳統布丁，或是近年流行的硬式布丁完全不一樣！

米蘭諾布丁｜法式可可 $90元

法式可可的用料也下得非常足，同樣選用了法國Cacao barry72%巧克力，每一口都能吃得到極致濃郁的苦甜可可香氣，作為下午茶更是幸福感滿滿，連平常極少主動買甜點來吃的魚編都被征服啦～分享給你們參考喲！

糖印麵包

營業時間：09:30～20:00

訂購電話：04 2473 5520

地址：台中市西區向上南路一段162-10號

粉絲專頁：糖印麵包

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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