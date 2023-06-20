台中第一家蒸的東山鴨頭！獨門八味藥膳滷汁網友大讚　炸的蒸的雙重選項更加分

台中西區美食推薦！台中好吃東山鴨頭推這家～二鍋頭東山鴨頭篤行店

堅持最傳統的方式，用多種中藥每日現滷熬煮至少4小時以上，直到滷汁完全滲透入味，焦糖色澤超好吃廣受網友喜愛。這家篤行店為了滿足老客人需求，除了原本炸的方式之外，獨家推出蒸的方式，應該是台中第一家蒸的東山鴨頭! 皮Q肉嫩又多汁，而且不油膩相當清爽吃起來更健康。網友大讚炸的好吃、蒸的獨特，雙重選項更加分，搭配他們的鳳梨冰沙、西瓜汁一起吃超級對味。

二鍋頭東山鴨頭篤行店地點

二鍋頭東山鴨頭篤行店位在西區篤行路靠近日進街，十字路口的攤位目標明顯很容易找到。還有鳳梨冰跟西瓜汁也好喝，等候東山鴨頭料理的時間可以順便買飲料。

二鍋頭東山鴨頭環境

小吃攤以外帶為主沒有內用座位，櫥窗裡擺滿食材，客人直接夾取後再交給老闆料理。

這家二鍋頭東山鴨頭篤行店食材非常多樣，堅持傳統用多種藥材及獨家秘方，每天經過4小時以上滷製，焦糖色澤看起來就很入味。有蒸的和炸的兩種料理方式，我們還是第一次看到蒸的東山鴨頭，聽老闆說是因應老客人需求才推出，服務真的不錯。我們蒸的和炸的都有點，兩種風味都不錯，難怪網友大推好吃，晚上來都要排隊。

二鍋頭東山鴨頭篤行店菜單

二鍋頭東山鴨頭菜單共有兩張，蒸的和炸的品項一樣，但是價位略有不同。炸的只能選辣度，蒸的除了辣度，還有原味/蒜香/沙茶/麻辣等4種口味可選，低消需點三樣商品。

自己夾取喜歡的食材，再告知老闆要用蒸的還是炸的即可。

以前吃東山鴨頭都是油炸的，在這裡竟然有用蒸的，非常推薦大家試試。食材選好現點現切，接著平均放到蒸籠裡頭，分切後份量不少要分兩籠來蒸。

剛開始我們看到蒸籠以為這家店也有賣蒸餃小籠包之類，後來才知道這個蒸籠是要用來蒸東山鴨頭。

現點現蒸東山鴨頭，時間比油炸還要再多一些，需要耐心等候。蒸籠打開的瞬間，冒著白煙熱騰騰看起來保水度十足，味道好香啊～

蒸好撒上蔥花再加入指定口味攪拌均勻，就可以裝盒了。我們請老闆幫我們平分兩盒，一盒選原味、一盒選蒜香。

他們家還有西瓜汁和鳳梨冰、酸梅湯也有很多網友推薦，等候東山鴨頭的時間順便外帶飲料剛剛好。

價目表我有拍下來，一起分享給大家。

他們家最招牌的就是鳳梨冰沙，手工熬煮的鳳梨果醬相當濃稠，吃的到紮紮實實的果肉。

二鍋頭東山鴨頭推薦餐點

別看外帶盒好像份量不多，拿回家分裝到盤子裡，份量還不少耶。搭配他們的鳳梨冰沙、西瓜汁、木瓜牛奶、再從冰箱拿啤酒一起吃超完美！（警語：未成年請勿飲酒、嚴禁酒駕） ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

等餐的時候跟老闆聊天，老闆說現在食材一直漲，他們還是堅持傳統用八味藥膳費時費工慢慢滷製，吃起來果然非常入味，網路評價蠻高的。各家分店中只有這家篤行店有蒸籠料理，蒸過後保水度十足，吃起來口感又嫩又多汁，而且逼出滷汁精華味道香甜，真好吃！

他們家最招牌就是整隻鴨頭，光看色澤就知道很入味。鴨頭跟脖子都有分切方便食用，鴨頭皮Q肉嫩越吃越涮嘴，買一個絕對不夠吃！

炸的跟蒸的鴨頭都很好吃，口感略有不同，味道超香吮指回味無窮，好涮嘴！

蒸的鴨脖子部位，吃起來軟嫩還帶點Q度，越咬越出汁。而且焦糖香氣十足，鹹甜鹹甜的滋味，讓人一口接一口停不下來，追劇的時候吃這個最適合了。

鴨翅也很推薦，蒸籠蒸過後比較有水份，吃的到肉汁香甜的滋味，而且不油膩有夠讚！

鴨胗帶（限量）

吃起來有點像口香糖越咬越香，炸的口感香Q；蒸過的口感比較嫩，兩種風味各有特色，推薦大家都點來吃吃看。特別一提，鴨胗帶跟鴨皮都是限量，很快就賣完，想吃要早點去，太晚可是吃不到喔～

鴨皮（限量）

這個很特別，清理得很乾淨，有點厚度口感相當軟嫩又很入味，鹹香甜的滋味我個人很喜歡，大推！

大豆乾不論是油炸還是用蒸的都很好吃。孔洞裡面滿滿的滷汁，蒸過之後更juicy，咬的時候會有點爆汁，香甜滋味好過癮啊～

還有黑輪跟百頁豆腐也不錯，用蒸的吃起來完全不油膩，相當清爽我喜歡。我們平常就愛吃炸的，這次吃到蒸的後從此愛上，兩種都好吃。

米血也是滷的很入味，蒸過後口感又Q又嫩，相當有彈性越咬越香，加上蔥花以及蒜香調味好好吃喔～

豆包的孔洞都是滷汁，蒸過後保水度十足，鹹甜的藥膳滷汁在嘴裡噴發，有夠讚啦～

海帶口感嫩中帶有脆度，鹹甜的滋味很下酒啊～

鴨翅跟鴨脖子都很入味，尤其是鴨翅連皮都是嫩的，咬開滿滿香甜肉汁，加上蒜香提味超好吃。

不僅蒸的好吃，炸的風味也很讚。大豆乾絕對必點，不論炸的還是蒸的都好吃。甜不辣跟米血炸的口感比較Q彈有咬勁，蒸的則是滷汁水分比較足，沒吃過的朋友一定要試試。

除了東山鴨頭好吃，他們的飲料也不錯。我們點了木瓜牛奶、西瓜牛奶、還有招牌的鳳梨冰沙，前兩杯都是新鮮水果加上牛奶現打，完全不加水用料相當實在，吃到嘴裡都是天然果香與牛奶的甘甜滋味。

我個人最愛鳳梨冰沙，手工熬煮的鳳梨醬還吃的到果肉，酸酸甜甜的滋味很爽口，跟東山鴨頭一起吃剛剛好。夏天喝很消暑，愛吃鳳梨的朋友，這家很好吃大推~

二鍋頭東山鴨頭篤行店整體心得

二鍋頭東山鴨頭用八味藥膳獨家秘方超過4小時費時費工滷製，口味本來就比一般的東山鴨頭好吃。這家篤行店更厲害，獨家推出蒸的料理方式更健康，可算是台中第一家蒸的東山鴨頭！用蒸籠蒸過後不僅口感嫩Q，蒸氣逼出滷汁精華味道香甜。網友大讚炸的好吃；蒸的獨特，有炸有蒸兩種選項美味更加分！不論炸的還是蒸的都是現點現做需要耐心等候，趕時間的話，建議先打電話點餐再到現場自取才不會久等喔～

二鍋頭東山鴨頭篤行店

粉絲團：二鍋頭東山鴨頭篤行店FB

地址：台中市西區篤行路210號

電話：0935 362 233

營業時間：15:30~22:00

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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