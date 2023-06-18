超有趣店名！台中南區「牛什賓館」賣的是罕見牛內臟燒肉定食 牛舌尖、舌根、舌中段統統有

以為是賓館，結果是賣燒肉定食的，台中這家新開的日式燒肉定食竟然把店名取為"牛什賓館"，真的是太有趣了，不過不單只是店名有意思，他們賣的東西也很特別耶，是十分罕見的牛內臟燒肉定食，招牌主打的就是牛舌，不是一般燒肉店、火鍋店吃到圓圓一片的那種，而是真正一整條舌頭切成塊狀的，有舌尖、舌根、舌中段三種部位可以選，每種部位口感都不盡相同，若是不敢吃牛舌的也有牛橫膈膜或是豬肉燒肉定食可以點。定食套餐內容有包含附餐、湯品、米飯、飲品和甜點，整個看起來豐盛而且精緻，相對價位上也不是那麼便宜，不過東西算是蠻好吃啦，尤其他們的牛舌真的讓人印象深刻，想要體會跟牛牛喇舌的感覺一定要來嘗試看看。

店家位置在復興路三段和濟世街交叉口，隔壁就是停車場，停車相當方便。

純白色店面外觀非常顯眼，仔細一看這名字也太特別了，牛什賓館，哈，到底是賓館還是餐廳啊，是說幸好店家只有一樓，不然可能真的會有人進去說要QK一下。

裏頭裝潢佈置相當典雅，有點歐式復古咖啡廳的感覺，靜謐舒適的環境，和外面車水馬龍的大馬路彷彿形成了兩個世界。座位還不少，包含四人、六人，甚至還有八人桌，非常適合家庭或多人一起來用餐。

牆壁上有貼關於牛舌的小知識，包括適合的調理方式，有興趣的可以看一下。

店家特地秀出店裡的牛舌，好長一條啊，自己也有google一下，牛舌長度居然有差不多50公分。

主打牛內臟燒肉定食，有牛舌和牛橫膈膜，其中牛舌還分為舌尖、舌中、舌根和三種都有的盛合，不吃牛的話也有豬肉可以選擇，但就一種而已。定食都是套餐，包含有附餐、湯品、米飯、飲品和甜點，就是MENU上看到定食底下的那一些。價位從750元起跳，無加收服務費。

點餐方式要用掃描QR CODE的到點餐介面上面去做點餐。

盛合牛舌 $1180

套餐包含有附餐、湯品、米飯、飲品和甜點，除了甜點最後才上之外，其餘都上桌了，看起來真的好豐盛耶，而且也很精緻。

套餐上桌前會先送上，類似開胃前菜的意思，蕃茄上面加了洋芋沙拉，底下的醬汁也很特別，有帶點酒的味道。

醬燒黑米糕

連同蕃茄洋芋一起送上來的，這個並不包含在套餐內，而是試營運期間免費招待的，米血是用豬的血，上面有抹了甜甜的醬汁，灑上的應該是花生粉，因為我不喜歡吃米血只有咬兩三口，還沒吃到粉那邊。

舌下肉風味清湯

肉用的是牛舌的舌下肉，肉質口感有點類似大家常吃的隔間肉，但是還要更軟Q一些，沒有甚麼特別奇怪味道，還蠻好吃的。

湯頭有昆布的鮮味，味道十分清甜，裡頭還加了蔥絲，更增添了些許香氣，冷掉後還是蠻好喝的。

越光米飯

米飯用的是越光米，既使冷掉後也不會整個硬到難以入口，但還是建議熱熱吃，口感比較Q。另外如果飯吃完覺得不夠也可以告訴店家，店家會免費幫你續，但是我猜大概只能續一次，不可能無限續，畢竟這是越光米耶。

有附三樣小料理，包含牛舌味噌煮、和風洋蔥拌和今天新推出的還沒起名字的東西，都還蠻不錯吃的，除了那個涼拌洋蔥外我覺得都很適合配飯一起吃。

牛舌燒肉底下有舖了洋蔥絲，旁邊搭配的是炒高麗菜。

高麗菜炒得很好吃耶，清甜爽口還帶香氣，配飯吃也相當不錯。

我點的是盛合牛舌，包含舌根、舌中段、舌尖三個部位都有，不同部位口感不盡相同，舌根是最厚實也最鮮脆的，舌尖比較滑嫩，舌中段則是介於兩者之間，口感真的是蠻特別的，和燒肉店、火鍋店吃到的那種圓片牛舌完全是不同感覺啊。而且他們牛舌烤過後上面都會有刷抹特製醬汁，吃起來絲毫不會有什麼奇怪內臟腥味，所以其實不敢吃牛舌的或許也能嘗試看看喔。

旁邊還有附鹽蔥醬，果然牛舌還是不能少了它，搭配在一起吃整個完全是不一樣的味道感受了，真是好吃啊，不過還是建議先單吃，先吃牛舌的原味和口感。

牛舌加鹽蔥醬再配上越光米飯，喔喔，真是太完美的組合啦。

飲品 - 寂寞氣泡水

也有加了冰淇淋的漂浮氣泡飲可以選，但我就是單純想喝氣泡水。

主廚御選甜點

飯後甜點是類似卡士達泡芙的東西，這個我就覺得還好了，並沒特別深刻印象。

夜晚的店面外觀看起來和白天時截然不同，也是蠻漂亮的。

雖然價位實在不是很便宜，但是整個餐點的精緻度和口味都相當不錯，而且這樣的牛舌燒肉在台中也的確是很少見，所以其實價格高一點我覺得是無可厚非，除了餐點之外，店家的裝潢和用餐環境也都蠻有特色的，整體來講是一間值得去嘗試看看的餐廳。

牛什賓館

地址：台中市南區復興路三段323號

電話：0936-305520

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00（星期二三公休）

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：牛什賓館

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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