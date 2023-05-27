湯頭與眾不同！ 台中北屯超低調「正好佳宮廷御膳牛肉爐」 獨特藥膳細熬、溫體牛肉鮮嫩好吃 連熱炒也很強

台中有不少家賣牛肉爐、牛肉鍋的，但要說很有特色的，我強烈推薦這家"正好佳宮廷御膳牛肉爐"，他們家的東西真的蠻特別的，光是牛肉爐湯頭就很與眾不同，有加了中藥去調配，味道清甜馥郁，又帶有微微酸味的尾韻，另外他們還有賣熱炒，牛肉爐賣熱炒聽起來並沒啥稀奇，不過因為年輕老闆以前家裡就是在賣海鮮熱炒的，所以他們的熱炒格外地有水準，完全不輸專業熱炒餐廳喔。店家原本有賣中午時段，4/1起已經改成只營業晚上了，有要來吃的也建議可以先預約訂位。

"正好佳宮廷御膳牛肉爐"位置在松竹路一段與環中東路一二段(74快速道路)交叉口，店面剛好就在轉角路口處，相當顯眼，門口外面和側面都可停車，據說可停到十幾台，完全不用擔心停滿。

店家以前有營業中午時段，現在已經改成只有賣晚上了。

店裡空間還不小，桌子是類似熱炒合菜餐廳那種的圓桌，有些上面還有轉盤的。

牆上有看到不少電視台節目及一些電視劇藝人來訪時留下的簽名、合照。

牛肉爐有單點也有套餐，單點有御膳和清燉兩種口味可選，套餐的話就固定是招牌的御膳牛肉爐了，另外除了牛肉爐之外，他們也有賣熱炒。有加收10%服務費，假日內用有限時90分鐘。

店內牛肉都是使用台南當日直送的新鮮現宰溫體牛。

醬料、調味料種類不少，要拿碟子裝，別拿碗來裝喔。

牛肉爐套餐 $2100

我們這天點的是小份的牛肉爐套餐，另外還點了幾樣熱炒。

牛肉爐相當大一鍋，本身就很有料，除了肉眼可見的中藥材和白蘿蔔，隨手一撈還有大塊的牛排骨。

套餐基本都會附牛肉丸、牛三寶、凍豆腐和綜合火鍋料，正常是店家會直接加到牛肉爐裡，因為我們要拍照，就請他們先不要加進去了。

全部通通加進去整鍋變得超豐富的啊。

湯頭的中藥香氣濃郁但喝起來其實中藥味沒有很重，很清甜，尾韻有微微的酸味，還蠻特別的，和之前吃過的一些牛肉爐店家很不一樣耶。

蘿蔔整個煮到變成深色，就知道有多入味了吧。

牛排骨不但有肉，還帶有點筋，咬下去整個好軟爛，肯定煮非常久了，真是好吃。

牛三寶包含有牛腱、牛肚、牛筋，三樣都好吃，個人最喜歡牛筋，很Q嫩又不至於咬不爛。

牛肉丸有兩種，套餐附的是手打牛肉丸，還有一種起司牛肉丸，是要額外加點的，基本的牛肉丸其實就蠻厲害的了，口感彈牙而且沒有牛騷味，不沾醬就很好吃了。

涮涮溫體牛

牛肉是來自台南每日直送的現宰溫體牛，鮮紅的色澤，一看就非常新鮮啊。

有提供勺子可以一次放很多塊下去燙煮，不用一片片涮，真是太方便了，一樣建議煮個3-5秒就好，帶點粉嫩色澤的牛肉真的有夠嫩，咀嚼時會感覺到鮮甜的肉味，好吃啊。

牛板腱

肉質細緻軟嫩，雖然沒有像溫體牛吃起來那樣驚奇，但是也不錯吃。

牛舌 $300

店家居然也有賣牛舌耶，太酷了，愛吃牛舌的友人立刻就說要來一盤。

薄薄一片，也是稍微涮煮一下就熟了，口感相當軟嫩彈牙，可惜不是燒烤店沒有蔥鹽醬，每次吃牛舌都想要包個蔥鹽醬一起吃，哈哈。

金沙豆腐 $208

這道是闆娘推薦的，果然不錯，雞蛋豆腐本身軟嫩可口，連同鹹蛋黃一起吃整個鹹香夠味，感覺應該也很適合配啤酒喔。

蔥爆牛肉 $248

牛肉用的居然也是溫體牛，滑嫩嫩的口感真是沒話說，小小美中不足的是蔥爆香味不夠重，不過和蔥、洋蔥一起吃也是挺好吃啦。

牛油麵線 $50

第一次吃到牛油麵線這種東西，淋上牛油及油蔥的麵線整個又油又香的，還不錯吃，建議要趁熱吃，冷掉麵線會糊在一起。

牛肉炒飯 $140

很有水準的炒飯，米飯粒粒分明，味道也不錯，牛肉看起來很少，其實都藏在裡面了。份量上兩個人吃綽綽有餘，這樣140元真的可以。

老闆推薦說可以摻花椒辣油一起吃，結果我搞錯弄成豆豉辣椒，沒想到也意外的搭，味道更加提味，只是有點辣就是了。

店內也有販售牛肉爐禮盒，覺得好吃也可以買回家自己煮，或是拿來送禮也很適合喔。

之前也有吃過幾家牛肉爐，這家"正好佳"給我感覺還蠻有自己特色的，湯頭雖然是藥膳口味，但又沒有那麼重的中藥味，不敢吃藥膳的人也能接受，溫體牛肉真的很新鮮，隨便涮都好吃啊，重點還有他們的熱炒，雖然只有點了三道但是都很有水準，整體來說是相當值得推薦去吃看看的一家店。

正好佳宮廷御膳牛肉爐

地址：台中市北屯區環中東路二段1號

電話：（04）2239-5552

營業時間：17:00-24:00（星期一公休）

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：正好佳宮廷御膳牛肉爐

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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