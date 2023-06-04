台中也吃得到！傳承嘉義25年老味道「在來碗粿米糕」，少見「黑糖碗粿」必吃，日式文青風好吃又好拍

只有老嘉義人才知道的嘉義民雄西安路無名碗粿米糕現在在台中也能吃得到了 !! 這家"在來碗粿米糕專門"是由嘉義那間無名碗粿米糕的第三代傳人和朋友一起合夥開的，店內的碗粿皆由當日現磨在來米漿製作，除了一般常見的傳統碗粿，居然還有超特別的甜口味黑糖碗粿，另外他們的米糕也是非常好吃哦。裝潢走日式的文青風，木質調系的店面十分有質感，喜愛IG拍照打卡的絕對會很喜歡這家店。

"在來碗粿米糕專門"位置在向上路一段靠近中美街路口，附近就是向上市場，店外幾步路處就有公車站牌，搭公車來吃也可以。

店面裝潢走日式簡約風，看起來很有質感，外面直布條上面的這個就是嘉義民雄西安路無名碗粿米糕的創始人"淑子"阿嬤。

店外頭窗口處這邊蠻好拍的，還能看到一碗碗的碗粿。

內用座位不多，僅有吧檯桌的7個位子而已，還好來的客人都是以外帶居多。

牆壁上還有吊衣勾，好貼心啊。

另一面牆上掛著三張相片，分別是嘉義民雄西安路無名碗粿米糕的創始人、第二代和第三代。

碗粿有鹹有甜，米糕也有一般和澎湃版的，另外還有賣湯品和小菜。東西不多，兩個人來吃應該可以MENU全制覇。

桌上有胡椒粉、東泉辣椒醬和小蒜汁，就是MENU上說的靈魂配料。

一個人來吃沒辦法全制霸，不過還是點了不少東西。

澎湃米糕 $70

店家米糕有招牌米糕和彭湃米糕兩種，這個是彭湃版的，配料相當豐富，包括手切滷肉、旗魚酥、小黃瓜和北港花生。

米糕的米用的是秈糯，也就是俗稱的長糯米，米飯粒粒分明，但是一點都不會硬，配上手切滷肉、小黃瓜、旗魚酥、北港花生一起吃口感十分豐富，米糕本身就帶有淡淡油香味，淋上蒜汁和東泉辣椒醬後整個又更加提味，沒一會就吃光了。

招牌碗粿 $40

因為要淋入醬汁，所以店家會把碗粿先挖開一塊，不要被這樣給嚇一跳喔。

類似小船槳的木湯匙是店家特別選的，也是他們覺得最適合拿來吃碗粿的。

碗粿是以在來米漿新鮮現磨的，口感滑嫩，吃得到淡淡米香，基本配料有滷肉和油蔥酥，辣菜脯是自由選擇要或不要，建議搭配，會好吃很多。

相較其他碗粿店，他們家的醬汁鹹度算是比較淡一些的，吃重口味的可以搭配桌上的調味料增加味道。

姵錡白菜滷 $45

以老闆媽媽也就是目前嘉義無名碗粿的老闆"姵錡"為名，白菜滷得油香入味，縱使沒有加蝦米，少了點香氣，但還是很好吃，鹹度適中，單吃不配飯都可以。

奶糖碗粿 $40

除了傳統碗粿，店家居然也有賣古早味的黑糖碗粿，以在來米漿加入黑糖下去製作，吃起來有黑糖的香氣，但是並不會甜，有附一小杯的100%牛奶球，建議先吃原味再淋上附的牛奶球。

店家的外帶盒裝都相當精緻。

外帶的人還不少，這個阿姨居然一次就買了一大袋，實在太厲害了。

這家"在來碗粿米糕專門"不只是裝潢好看，他們的碗粿米糕也都相當真材實料又好吃，價格並不會很貴，真的還蠻值得推薦的，喜歡古早味碗粿米糕的朋友不妨可以來吃看看。

在來碗粿米糕專門

地址：台中市西區向上路一段231號

電話：0989-229522

營業時間：10:00-19:00（星期一公休）

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁：在來碗粿米糕專門

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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