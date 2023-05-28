一日遊走走吃吃！ 11間必吃「南投草屯美食」 人氣排隊美食、老字號美食統統有

周休二日去哪走跳？這次Ann和榜哥決定來到南投草屯吃吃喝喝，也順道走訪南投新的觀光工廠-半山夢工廠以及免門票景點-台灣麻糬主題館，一日遊這樣的安排還真的挺愜意！當然也可以到中興新村走走吃吃喝喝或是到霧峰市區吃吃喝喝走訪霧峰林家萊園、林家宮保第園區等等。

草屯鎮的舊名為草鞋墩，鄰近的鄉鎮有南投市、南投國姓鄉、台中霧峰、烏日、彰化芬園等，主要公路台14線、台3線、台76線、中投公路、國道三號以及國道六號皆通過草屯鎮，算屬中部交通樞紐的重鎮。不少鄰近的鄉鎮像是霧峰、國姓、南投市的朋友們吃吃喝喝都會來到南投草屯鎮！來草屯遊玩直接安排個草屯一日遊真的都很不錯，草屯的景點可還有台灣工藝文化園區、草屯兒童樂園、九九峰動物園等，這次就簡單分享吃吃喝給大家參考！

●大觀市場爌肉飯糰

凌晨3點就開始在大觀市場販售飯糰跟刈包的大觀市場爌肉飯糰，太晚來真的會撲空！原本以為6.7點到還能吃到飯糰，結果早就賣完了，只剩下刈包跟飲品可以點選，但在地人也推薦我們說大觀市場爌肉飯糰的刈包也很好吃喔！

刈包有爌肉跟素的可以選擇，真要說他們家的刈包真的好好吃，在地人果真沒騙我，刈包的內餡有爌肉、酸菜、花生粉等，一入口的包子皮超級Q，滿滿花生粉的香氣配上肥瘦很剛好的爌肉，真的推！

大觀市場爌肉飯糰

營業時間：03:00-09:00（周一休）

營業地址：南投縣草屯鎮中山街409號

營業電話：0933-199943

●榕樹下蚵仔嗲

草屯鎮上人氣超夯的榕樹下蚵仔嗲，Ann和榜哥真的是慕名而來，也要說人氣夯真的有它的道理在！

表定時間還沒到就看到店家已經擺攤做生意，直接點選了蚵仔嗲、芋粿、蘿蔔糕來吃，每份餐點都炸得很有水準，也因為是剛營業所以炸物都沒有油耗味，配著店家的醬料來吃真的很不錯，重點是價格很親民。

榕樹下蚵仔嗲

營業時間：08:30-19:30

營業地址：南投縣草屯鎮玉峰街92號

營業電話：0937-432391

●利口點心担

利口點心担算是草屯非常老字號的早午餐店，大多來用餐的都是在地人，他們沒有提供菜單，想吃什麼就直接向老闆點餐，而不論內用外帶都是要排隊點餐，內用的朋友點好餐就可以自行找位子坐！建議想吃利口點心担就要早點來，因為太晚來很多品項會售完且也會提早打烊喔！

這天吃了他們家的湯意麵還有一份米糕，Ann和榜哥真的被意麵的Q度也嚇到，真的很有水準，當然他們也還有爌肉飯、豬腳、肉燥翻等可以點選，價格不貴且份量十足，來草屯真的要來吃看看！

利口點心担

營業時間：09:00-13:30

營業地址：南投縣草屯鎮中正路690號

●鄒記蚵仔麵線

走過路過讓Ann和榜哥差點錯過的鄒記蚵仔麵線，它就在滄浪診所的騎樓，店家也算親切熱情，而他們家的蚵仔麵線別於一般我們吃到是麵線糊的口感！

主要是勾芡沒這麼重且麵體是屬於有韌性有口感的，麵線也還有搭配香菜、胡蘿蔔絲、木耳等，蚵仔也沒有裹太白粉，果真是用料實在！話說配著茶葉蛋來吃是在地人習慣的吃法，也要說鄒記蚵仔麵線的茶葉蛋也很不錯，難怪不少在地人會直接來買超多顆回家。

鄒記蚵仔麵線

營業時間：06:30-11:30（周二休）

營業地址：南投縣草屯鎮中山街244號

營業電話：049-2330464

●方愫馨草屯手工麻糬【創始店】

草屯超有名的伴手禮-方愫馨手工麻糬，有來到草屯就真的要買來品嘗看看！有創始店跟旗艦店兩家，兩家門市相距沒有太遠，而方愫馨手工麻糬的麻糬口味很多可以點選，若要送禮當然也有禮盒包裝的可以選購！

而方愫馨草屯手工麻糬的保存期限為常溫二天、冷凍一週，冷凍後要品嘗，只要將麻糬取出後，自然解凍等軟化後就可以直接品嘗，沒品嘗過他們家麻糬的朋友可以點選招牌麻糬來吃喔！

方愫馨草屯手工麻糬【創始店】

營業時間：05:30-21:00

營業地址：南投縣草屯鎮中山街193號

營業電話：049-2391703

●草屯肉圓李

草屯鎮上已相傳四代、有著百年歷史的草屯肉圓李，可說是來到草屯必吃的小吃美食，餐點內用外帶都可以，內用的朋友直接拿菜單自行找位子入座，而外代的朋友統一都是排隊點餐，餐點的選擇有肉圓、肉粽、涼圓(夏季限定)、碗粿、湯品以及冬瓜山粉圓。

這天我們點選擇一份肉圓及一份綜合湯還有冬瓜山粉圓，餐點整體來算都有一定的水準，但我們夫妻倆最愛的他們家的冬瓜山粉圓。

草屯肉圓李

營業時間：09:30-18:30(周三休)

營業地址：南投縣草屯鎮中正路893-1號

營業電話：049-2320330

●三筋-南投1號店

難得來到南投草屯鎮上吃吃喝喝，除了品嘗在地小吃美食，當然不能錯過這家日式炸豬排，三筋-南投1號店，它也是草屯第一間日式炸豬排專門店，且全台目前也只有高雄跟南投吃得到。

三筋豬排的炸豬排外層黃金酥脆，內層則是軟嫩多汁，再配上店家調製的豬排醬，真的超好吃！定食套餐基本上都會附贈白飯、高麗菜絲、味噌湯、茶碗蒸，而白飯、高麗菜絲、味噌湯都是可以無限續加。

三筋-南投1號店

營業時間：11:00-13:30 17:00-20:30

營業地址：南投縣草屯鎮中正路586-5號

營業電話：049-2305888

●阿蓮蝌蚪鮮奶

位在大觀市場周圍的阿蓮蝌蚪鮮奶，旁邊就是付費停車場，這天單純是我們太渴了就來買手搖飲來喝！

也要說店家真的很親切熱情，飲品的選擇真的非常多，還有剉冰、豆花等可以點選。而這天我們僅點選了一杯冷泡迎香綠以及一杯決明子麥茶，冷泡迎香綠喝起來真的會回甘，榜哥喝的決明子麥茶也是順口好喝！

阿蓮蝌蚪鮮奶

營業時間：08:00-20:00

營業地址：南投縣草屯鎮敦和路10號

營業電話： 0922-138488

●米香哥蝦仁飯

米香哥蝦仁飯位在中正路旁鄰近草屯國小的小巷弄，沒有招牌就只有大大的黃色布條，店面整體來說不算大一邊是內用座位區，一邊是料理區，炒飯的爐灶在馬路上旁就可看見，但目前沒有開放內用，統一都是外帶。而餐點的選擇真的很多樣，也有不少品項是適合多人用餐（超大份），而外帶餐點還可以自行盛裝湯品，但僅提供塑膠袋打包，若需要紙碗則是要去櫃台購買。

米香哥蝦仁飯

營業時間：11:30-18:00（周一休）

營業地址：南投縣草屯鎮中正路814-1號

營業電話： 049-2381958

●品昇蒸餃世家

品昇蒸餃世家雖說店名取名為蒸餃，但大多數的人都點選他們家的炒飯、麵食類等等，而品昇蒸餃世家這家店，最有名的的就是他們餐點的份量都很大！一飯一湯保證讓你吃飽飽，所以用餐時間基本上都可以看到滿滿的人潮在店的周圍等外帶餐點，這可是在地人必吃的喔！

品昇蒸餃世家

營業時間：10:30-14:00 16:30-20:30（周一休）

營業地址：南投縣草屯鎮青雲街19號

營業電話：049-2301613

●阿美麵攤

真要說各鄉鎮只要取名”阿美”的麵店(攤)生意都很不錯耶！而草屯阿美麵攤可是在地三十幾年的美食小吃，讓你早餐、午餐、晚餐都能吃到，店家親切且用餐環境不錯也有冷氣可以吹，餐點選擇多樣又便宜，當然也有各式下水小菜等，不少在地人也還會買上他們家的生餛飩回家自行料理！

阿美麵攤

營業時間：06:00-13:00 16:30-22:30（周一休）

營業地址：南投縣草屯鎮敦和路5號

營業電話： 0961-318759

當然這趟來到草屯鎮上的吃吃喝喝，也還是有很多小吃美食沒品嘗到，但Ann和榜哥真的很喜歡草屯人做生意的態度，店家攤位都保持得乾乾淨淨的，用餐起來都很放心！有機會一定還會再到草屯鎮上繼續吃吃喝喝。

文章來源：Ann‧榜哥‧生活事務所 FB：Ann‧榜哥‧生活事務所

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