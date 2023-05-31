隱身巷內的絕美小酒吧！「吐豪神醬肉燥吐司 x 深夜小酒吧」千金網美最愛　營業至半夜超Chill

台中美食新店再一發！魚編的宵夜愛店「渣女·深夜和牛燒肉燥飯」竟然有姐妹店啦！這個月新開幕的「吐豪神醬肉燥吐司x深夜小酒吧」，主打山形吐司、漢堡、咖哩飯、厚片、炸物、單點小食、飲料與調酒，不但有著歐風質感的超美用餐環境，而且從中午一路營業至半夜、下午不打烊，甚至還是間寵物友善餐廳呢！

台中美食｜吐豪神醬肉燥吐司x深夜小酒吧位置

吐豪神醬肉燥吐司x深夜小酒吧位在嶺東高中、嶺東科大一帶的住宅區附近，對於以前在精密科學園區上班的魚編來說，可以說是熟悉的老地盤了～店面還有掛著布條，目前到四月底有開幕慶活動，可以趁著機會來嚐鮮一下。(即時更新：開幕慶活動加碼至5/31!!!)

純白的歐風店面超級好拍，就連候位就能很有氣質，難怪也變成近期不少網紅的打卡熱點！

台中美食｜吐豪神醬肉燥吐司x深夜小酒吧環境

走進店內更是美得沒話說！奶茶色系搭配純白牆面，再加上燙金字體與乾燥花裝飾，完全就是少女們夢想中的房間，真的超殺底片～

最熱門的就屬這區鋪有迷你鵝卵石的座位！畢竟牆上都寫著「千金、網美都在這裡」了，魚編和友人只好恭敬不如從命，直接「對號入座」啦。

整間店以兩人座與四人座為主，靠近櫃台與窗邊都有整排吧台式座位，不管是一個人來用餐，或是情侶、閨蜜約會都很適合；另外還有餐具、面紙與茶水可以自取。

吐豪神醬肉燥吐司x深夜小酒吧｜菜單與酒單

這裡提供吐豪神醬肉燥吐司x深夜小酒吧的酒單給你們參考，菜單資訊可以直接參考官方IG的限時精選，店內現場採QR code電子菜單點餐；比較需要留意的是，套餐飲料不能加價更換其他飲料，都有固定的配置。

日間低消為$150元/每人，晚間低消為$200元/每人；18:00前用餐時間為90分鐘，18:00後酒精至上不限用餐時間。（未滿18歲請勿飲酒）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

吐豪招牌奶香山形吐司－經典神醬肉燥

吐豪家招牌必點的超厚山形吐司，裡面包入了經典神醬肉燥，油香鹹甜又不膩口，搭配香甜的花生醬果然絕配，不但鹹甜對味，同時又吃得到荷包蛋、紫洋蔥與爽脆生菜，而且整體的濕潤度很夠，結合剛烤好的口感層次很過癮～

刷一整排布利歐漢堡－韓式歐巴炸雞雞

坦白說魚編平常不是那麼熱愛漢堡皮的人，不過吐豪家的漢堡藏有小心機，裡面竟然抹上了一層奶油，香軟的口感之中伴隨著迷人的奶香，特別加分～

鹹甜帶點微辣的韓式炸雞肉感十足，搭配荷包蛋、肉質大塊的肉燥、以及爽脆生菜一同入口，必須要說炸雞的份量真的很敢給，光是看到側面就發現多到快要滿出來，說是點炸雞送漢堡皮恐怕也不為過了，哈哈～

紅玉阿嬤祖傳爌肉飯

想到在如此歐風質感、像是網美咖啡廳的環境內，竟然也能吃得到這麼台式口味的餐點，以紅玉紅茶滷製的爌肉，搭配上紫洋蔥、青蔥、蒜片與酸豆，中間再加上一整顆富有流動感的半熟蛋，賣相超級誘人！

其中爌肉真的讓我們非常驚豔，滷製得晶瑩透亮的肉質，大塊又不肥膩，而且鹹甜入味，茶香與肉香交織，表面撒上白芝麻點綴提味，單吃也完全不死鹹，根本就是下飯神器，又能多配好幾碗白飯。

放感情台式肉燥泡麵

有時候半夜就是想來點邪惡的泡麵，來到店內直接有人幫你現煮，再加入自家特製的肉燥、肉片，以及現在「地位尊榮」的雞蛋，再撒上青蔥與辣椒絲，簡單的配料果然吃起來有夠台式，而且泡麵口感還蠻水潤的，與拌勻肉燥更對味。

神醬明太子雞翅

這道明太子雞翅很適合當作下午茶或下酒小點，外表鹹香酥脆的雞皮，裡頭不但吃得到嫩口的雞肉，重點是還包入了明太子、豬肉、青蔥與調味料混合而成的內餡，鮮香夠味又有不同的口感層次，讓人愈吃愈涮嘴～

巧克單身厚片

目前到四月底有開幕慶活動，點任一套餐即送招牌單身厚片一份，口味還能夠任選！魚編點的是巧克力口味，厚片選用的也是山形吐司，厚度至少有四公分這麼厚，超級有誠意～

香甜的巧克力特別濃郁，表面撒上糖粉、營造出類似雪花的夢幻感；厚實又不失香軟的山形吐司吃起來也相當有飽嘴感，重點是完全不乾口，即使沒有抹醬也很耐吃。

飲品系列

因為我們這天都是騎車、沒有辦法喝調酒，所以點了阿文冷泡茶/碧鑾奶茶/金水胭脂紅這三種基本款飲品，冷泡茶茶香清冽又不苦澀、金水胭脂紅則是女生最愛的蜜桃紅茶，而碧鑾奶茶則是以蜜桃紅茶作為基底製作而成的奶茶，奶香與果香交織很不錯。

最後再幫你們整理開幕慶的優惠活動給你們參考，不妨把握機會來嚐鮮看看吧！

點任一套餐即送：招牌單身厚片一份（口味自選）

打卡、限動、五星好評享再優惠

吐豪神醬肉燥吐司x深夜小酒吧

營業時間：12:00-01:30（最後接客&點餐23:59pm/12:10am）

電話：04 2380 2257

地址：台中市南屯區永春南路56巷26號

粉絲專頁：吐豪神醬肉燥吐司x深夜小酒吧

文章來源：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳 FB：柚香魚子醬的蹦蹦跳跳

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康