Google評論五顆星！ 來自北港的人氣「米其鴨肉飯」 滷蛋油亮、鴨肉絲整碗鋪滿滿，用料超實在

台中又多了一間厲害的鴨肉飯啦！這間米其鴨肉飯是最近新開幕的鴨肉飯，師傅在北港學藝數10年，傳承了北港在地的好味道，不僅用料實在，更大受好評，網路評論高達五顆星，除了招牌鴨肉飯，糖糖也很推薦米其鴨肉飯的燉鴨湯，每日限量供應，晚來可吃不到～

米其鴨肉飯位置

米其鴨肉飯位在台中東區進化路上，靠近精武車站、臺中孔廟，距離一中商圈也不遠，紅色扛棒加上可愛的鴨子LOGO相當顯眼。

米其鴨肉飯環境

米其鴨肉飯的內用座位區只有一樓，裝潢比較居家風，環境乾淨明亮，空間也不會太過挾窄，用起餐來還挺舒服的。

米其鴨肉飯菜單

鴨肉飯 大 60元 + 滷蛋 15元

米其鴨肉飯的鴨肉飯有分大小碗，糖糖點的是大碗鴨肉飯，還額外加了一顆滷蛋，上頭的鴨肉都是採用當天新鮮的鴨肉，經過水煮再悶過，切成鴨肉絲狀，最後在白飯上鋪滿滿，用料超實在，鴨肉絲軟嫩不柴，搭配店家特製醬汁，鹹香迷人，讓人一口接一口停不下來。

鴨肉切盤 大 150元

米其鴨肉飯的鴨肉切盤份量還不少，部位是採隨機，採用新鮮鴨肉，水煮後再淋上特製醬汁，鴨皮Q彈帶有韌性，肉質軟嫩，不過裡頭是有帶骨的，吃的時候還是要小心碎骨頭。

鴨心切盤 60元

米其鴨肉飯的鴨心切盤採用新鮮鴨心，份量也不少，經過川燙再淋上店家特製醬汁，鴨心口感軟嫩，吃起來不會硬梆梆的。

滷米血 30元

米其鴨肉飯的滷米血是帶有顆粒感的那種米血，糖糖個人比較喜歡吃滷得很軟爛的那種米血。

燉鴨湯 50元

米其鴨肉飯除了招牌鴨肉飯，燉鴨湯也是人氣必點，重點是每日限量，賣完就沒了！湯頭是採用新鮮鴨肉，切成小塊狀下去清燉兩小時，再用小火慢熬，湯頭清甜不油膩，裡頭的鴨肉部位是隨機，糖糖這天很幸運是吃到鴨腿的部位，肉質軟嫩，鴨皮的部分也相當Q彈呢。

燙青菜 30元

米其鴨肉飯的燙青菜是高麗菜，份量還不少呢，單純川燙在淋上店家特製的醬油，高麗菜不會燙的過軟，帶有高麗菜的香甜。

喜歡吃鴨肉飯的朋友，這間位在台中東區的米其鴨肉飯你一定筆記！開幕至今大受好評，擁有北港在地的美味，食材新鮮，用料實在，除了招牌鴨肉飯，糖糖也非常推薦燉鴨湯，每日限量供應～

米其鴨肉飯

電話：0979-578262

地址：台中市東區進化路272-2號

時間：11:00~20:00

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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