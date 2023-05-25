南投私房秘境：絕美仙境＆碧綠湖泊 走進「九份二山」遠離都市塵囂
關於南投景點九份二山
九份二山位於南投縣國姓鄉與中寮鄉交界處，海拔1178公尺，為台灣小百岳之一（編號47）。
921大地震發生那年我還小，其實印象非常淺薄，只能聽著大人分享當年的一切，或是透過網路資訊略知一二，光是間接瞭解就如此衝擊，更難以想像當時經歷過的人恐懼該有多深，不少人從此對地震就有了深深的陰影。
這次來到九份二山，親眼看到了當年大地震的震爆點，現場呈現不可思議傾斜的屋舍和那些崩裂的山林，果真觸目驚心。
南投九份二山傾斜屋
那邊還保留了一棟「傾斜屋」，正是當年受921摧殘，造成房屋傾斜了近30度，走進去時竟然有些頭暈的感覺；因為好奇還上網查了一下，有人推斷是因為地震改變了磁場，所以也有人稱它為「磁場屋」；但我個人覺得應該是它的傾斜度造成身體不平衡的關係，我離開小屋回到外面就好多了。
南投九份二山秘境
參觀完「傾斜屋」後，隨即跟著教練的腳步，又來到了一處秘境──竟然是一處有如置身國外的壯闊美麗的森林湖泊！湖的四周群山環繞，一切如此寧靜，只剩大自然的聲音，讓身心都放鬆了不少。
南投九份二山七號梅莊
聽教練說，這邊梅花季也有很漂亮的梅花，不少愛賞花的人都會來這邊賞花，下次梅花季我還要再來一次！
南投九份二山秘境SUP體驗
接著教練帶我們換裝，準備教我們一些SUP板的基本操作，來之前完全沒想到這裡也能玩SUP板，還以為只能在海邊玩水上活動呢！這裡平靜的湖泊跟在海邊是完全不一樣的感覺，緩緩滑行在這美景裡，彷彿全世界都安靜了。教練還幫我們拍了不少的美照，玩了一個小時左右，就準備上岸換裝休息啦！
這趟旅程其實沒有花費太多時間，身為忙碌的台北上班族，每天汲汲營營的生活讓我們的精神非常緊繃，能在假日安排一趟簡單的旅遊，不僅認識更多台灣的美景，隔天還能好好休息，一邊回味著舒適的旅程，感覺整個人又充飽了電，更期待下一次的出遊呢！
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