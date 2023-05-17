期間限定！台中永豐棧酒店5／19試營運　體驗價現省近六千元

永豐棧標準雙人客房。 圖：敦謙國際／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】永豐棧酒店預計於5月19日至6月9日間正式對外試營運，特別釋出期間限定體驗優惠，標準雙人客房原價8,200元/優惠價2,380元起；景觀雙人客原價9,200元/優惠價 2,800元起；官方訂房限定，加碼再抽永豐棧總統套房 Tempus Presidential Suite 平日住宿一晚。

自今年四月初由於台灣共有7個旅館品牌的敦謙國際承租永豐棧酒店，立即全面展開籌備與規劃，致力提升永豐棧酒店整體服務品質，盼為台中人引頸期盼的永豐棧酒店，能以嶄新面貌回歸，持續提供更為精緻的服務體驗。

▲風尚廚房自助早午餐提供中西多樣化的精緻美食。 圖：敦謙國際／提供

永豐棧酒店位於台灣大道二段689號，自1997年開始營運，為台中早期指標性五星級酒店，本館共有250間客房，提供多達20種房型。永豐棧酒店推估平均房價約在4500元，第一年平均住房率可以來到6成。首波餐飲服務包含1樓 La Mode Kitchen 風尚廚房自助早午餐 (定價530元 +10%服務費)；鄰東興路1樓將與知名咖啡合作，同時販售烘焙麵包等，以 Cafe Aroma 品牌提供服務。

值得一提的是風尚自助早午餐服務，精心規劃餐飲菜單內容，特地研發台南經典美食－現沖牛肉湯與新竹海瑞槓丸等台灣在地風味，嚴選中西食材，包含瑞士Eliubis霜淇淋、美國馬鈴薯等知名品牌，致力提供消費者更為精緻的美食饗宴。

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