台中好茶新選擇！ 品味職人手作，健康蕎麥系列引領茶飲風潮

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聯合新聞網／ ShareLife分享生活

位於台中五權車站附近的omi原味好茶，將品質與創意結合，為顧客帶來不一樣的好茶享受，從遠處望去就能發現醒目的莫蘭迪綠招牌，店內設計也不失雅致，更有一股時尚氛圍。以大地色系木飾營造靜謐氣息，除了讓人瞬間放鬆心情外，店內還有一大片粉色花牆，提供客人打卡拍照留念，讓人直呼買好茶還能拍美照，簡直一大享受！

店內僅提供單一尺寸飲品，其中價位也相當平價！除了基本的紅茶、綠茶、奶茶外，還有特色飲品如養身蕎麥茶和輕盈玫瑰系列。養身蕎麥茶獨具特色，淡雅的蕎麥香氣不論搭配鮮奶或增添咀嚼口感的加料，都相當清爽無負擔；輕盈玫瑰系列除了淡雅玫瑰香氣外，還能驚喜嚐到草莓香甜尾韻，是店家獨創的小巧思！

水果方面的飲品，像是金桔、檸檬等也都是手工現榨，保證飲品的新鮮度，喜愛特色茶飲搭配精緻茶品的你，可別錯過囉。

▲玫瑰百香QQ（左）、雙麥鮮奶（右）
▲玫瑰百香QQ（左）、雙麥鮮奶（右）

輕盈玫瑰系列為店內的特色飲品，受到眾多顧客的喜愛與讚譽，自製玫瑰露雖然看似平凡，但其實充滿創意與巧思，店家巧妙地將草莓的酸甜香氣融入玫瑰露中，創造出獨具特色的巧妙風味，這系列讓你不受季節限制，隨時都能品嚐到淡雅的草莓香氣，同時享受玫瑰花瓣的芬芳和清新口感！無論四季都能滿足顧客對草莓的嚮往與期待。

▲由左至右分別為青檸玫瑰、玫瑰烏龍奶蓋、玫瑰百香QQ
▲由左至右分別為青檸玫瑰、玫瑰烏龍奶蓋、玫瑰百香QQ

｜玫瑰百香QQ

入口即可感受到百香果自然的酸甜氣息與隨後出現的玫瑰香氣尾韻，即使選擇無糖也相當剛好，搭配加料的QQ更能增添咀嚼感，整杯喝完清爽無負擔，一個不注意就見底！

｜玫瑰烏龍奶蓋

將玫瑰果露與烏龍茶完美搭配，再加上香濃鹹甜的奶蓋，品嚐時，花香、茶香與奶香交織在一起，口感風味層次超豐富，讓人難以抗拒。

｜青檸玫瑰

以青茶為基底，加入帶有玫瑰香氣的果露和檸檬汁，喝起來有迷人的玫瑰香氣，果露的微甜中和檸檬汁的酸度，喝起來清爽無負擔。

｜雙麥鮮奶

結合了蕎麥茶與鮮奶的風味，喝起來像是一款清爽的燕麥奶，其中添加的燕麥為飲品帶來飽足感與咀嚼樂趣，既健康又無負擔！無咖啡因的成分讓你下午喝也不怕晚上睡不著！

｜金桔檸檬

是飲料店中的經典之選，手工現榨金桔與檸檬的搭配，酸甜滋味超開胃，更可同時補充豐富的維他命Ｃ，在炎炎夏日來上一杯最解暑。

omi原味好茶不僅提供各式美味茶飲，還販售平價零食呈現多元化的商店空間，店長也為答謝顧客支持，特別推出「買五送一」的優惠，並提供「寄杯一個月」的特別禮遇。在此可喝到獨創的養身茶飲，與手工煮茶、精選茶葉的用心，為繁忙的生活增添一抹豐富色彩。


omi原味好茶

店家地址：台中市南區復興路2段73-1號

店家電話：04-22655250

營業時間：平日10:00 – 20:30

週六10:30 - 20:30

週日公休

粉絲專頁：https://bit.ly/3ZWyk14


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