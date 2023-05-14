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母親節吃什麼？台中米其林「舌尖之旅」慰勞媽咪

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圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

frenchie-frenchie時尚法國菜。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
frenchie-frenchie時尚法國菜。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】母親節是表達對媽媽的愛與感謝的好時機，台中市政府觀光旅遊局力推跟著《米其林指南》每月公布「新入選」餐廳名單，按圖索驥規劃到台中，來趟美景美味兼得的親子美食之旅。所推薦的每月新出爐名單及周邊好玩景點，歡迎民眾大啖美食之餘，也可安排來趟親子小旅行，為親子互動增添新話題。

▲地坊無菜單料理。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲地坊無菜單料理。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局表示，台中為特色美食、創新小吃的發源地，是台灣第二座納入米其林評鑑的城市，母親節聚餐不妨參考米其林官方每月公布台中「新入選」餐廳名單，至今年4月為止，米其林官方公布台中5家新入選餐廳名單，分別位在西屯區的「FReNCHIE FReNCHIE」、清水區的「老士官擀麵」、大雅區的「沙卡」、西區的「滿堂」及東區的「地坊」。

▲老士官擀麵。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲老士官擀麵。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局進一步說明，位在西屯區的「FReNCHIE FReNCHIE」是藏身在老字號旅館中的法式餐酒館，主廚依時令季節設計別出心裁的套餐供選擇，用餐後可再到國家歌劇院來場藝術文化之旅；位於海線清水的「老士官擀麵」，在粗寬帶勁現擀麵條上淋滿醬汁，令人食指大動，附近的知名景點高美濕地，是親子生態教育之旅的好去處；位在大雅的「沙卡」，招牌的全酒燒酒雞，肉品蘸上店家特製的醬料，別有一番風味，周邊的潭雅神綠園道，十分適合親子運動。

此外，西區美術園道商圈的「滿堂」，獨樹一格的創新菜，值得前往探索，一旁的國立台灣美術館，是知性之旅的好去處；落腳東區文創景點的「地坊」，提供精緻的無菜單料理，是約會及慶祝節日的首選餐廳之一，享受完舌尖的美味，可到附近的帝國糖廠台中營業所，來場歷史文化巡禮。

▲滿堂創新菜。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲滿堂創新菜。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局指出，台中美食目不暇給，透過在地求新求變的美食文化，帶來獨特當地風味，歡迎大家趁著母親節，規劃一趟滿足味蕾的舌尖之旅，犒賞媽媽的辛勞。相關旅遊情報可至「台中觀光旅遊網」查詢。

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米其林 母親節 觀光

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