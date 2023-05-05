台中沙鹿宵夜推薦！多達50種炸物任你搭 脫油處理清爽涮嘴

位於靜宜大學旁的【饗炸炸物食堂】是許多人宵夜的首選，嚴選優質原料下鍋油炸，起鍋後再經過獨家的脫油機處理，最後搭配特調醬料，口味豐富、香而不膩，讓許多饕客半夜不惜大排長龍也要買一份來解解饞。

▲店內十分舒適乾淨，沒有一般炸物店油膩膩的感覺。

除了內用外帶，店內還有特別的影音露天區，老闆特地將店面後方的空地整理成一個花園般的小空間，在這客人可以點茶飲、酒類來搭配炸物，夜晚時分還會降下投影幕來場夜晚電影秀，在節慶時還有提供包場的服務，讓客人邀請朋友們一起來度過美好的炸物狂歡夜。

▲影音露天區還有提供各式飲品供客人選擇

店內的炸物主要分成五大系列，總共有40多種的品項可以挑選，而且除了饗炸系列之外，其他都是50元有找的銅板價，其中還有很特別的炸手工湯圓、娘惹山藥捲等，非常值得特地點來試試。

▲店裡每季還會研發新菜品與推出優惠活動，讓饕客每次前來都能有新鮮感。

▲選擇困難的客人照著排行榜點準沒錯！

▲金黃色的新鮮炸油，這可是炸物十分關鍵的一環。

▲經過脫油機處理的炸物口感乾爽酥脆，不會有一般炸物油膩的不適感。

▲餐點美味的關鍵就是這一碗特製醬料，鹹甜的風味之中帶著一點蒜香，香氣迷人又不蓋過食物的原味，不喜歡蒜香的朋友也可以選擇搭配特製的胡椒粉、辣椒粉，或是一般的番茄醬。

卡拉脆皮雞腿與原創湯雞翅都是店內十分熱門的品項，酥脆的外皮包裹著鮮嫩的雞腿，再加上獨門醬料，風味層次豐富、酥脆爽口，是饕客必點的經典炸物，搭配拔絲起司條則更是銷魂。

▲由左至右分別是：拔絲起司條、卡拉脆皮雞腿、原創湯雞翅。

有別於其他的洋蔥圈，店內的香脆洋蔥圈走的是綿密的口感，還帶著淡淡的洋蔥甜味；薯條控來黃金系列就對了！炸得金黃酥脆的薯條不管加上鹹甜的梅粉還是香辣的胡椒都超過癮，另外也有季節限定的憨吉，口感扎實綿密超涮嘴。

▲香脆洋蔥圈、鑫鑫腸與黃金美式脆薯。

考驗油炸功力的的炸蔬菜在【饗炸】也吃的到，精準的油溫掌控完整保留了蔬菜的甜度與清脆，與其他品項一起搭配更添口感，還可以搭配百搭的特製蒜香醬增添風味。

店裡獨特的金元寶更是一絕，高麗菜餡料口感清脆，與外皮的酥脆形成兩種不同層次的口感，讓人忍不住一個接著一個，另外擁有鹹甜綿密口感的娘惹山藥捲也是許多人的最愛。

▲春捲、山藥捲、金元寶

▲深海魷魚圈也是老饕必推的品項，新鮮的炸魷魚彈性適中，加上一旁的九層塔更添迷人香氣。

五香豆乾、百頁豆腐等各種小點心店內也有提供；香酥脆口的銀絲卷搭配順口不甜膩的煉乳，為這餐畫上一個完美的句點。

除了一般的單點炸物之外，【饗炸】還有內用限定的「炸物摩天輪」可以購買，彷彿歐式下午茶一般的夢幻摩天輪裝滿了各式各樣的炸物，摩天輪內的炸物皆可自行挑選搭配，是親朋好友聚餐必點的品項。

▲超適合拍照的夢幻摩天輪，是需要預約才能享用到的喔！

【饗炸炸物食堂】提供了多樣化的品項供客人挑選，還貼心使用脫油機處理，使炸物吃起來更加清爽；平日營業到晚上12點，週末時更是會營業到凌晨一點，可說是夜貓子的宵夜好夥伴。





饗炸炸物食堂－靜宜總店

店家地址：台中市沙鹿區北勢東路609號1樓

店家電話：0426319003

營業時間：16:00–00:00，週五週六16:00–01:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3ZdKPVH





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