預約制景觀餐廳！台中「枯山円敷」山水庭園沉穩幽靜，「YEN円」新品牌開幕

枯山円敷是台中質感咖啡「YEN円」推出的全新品牌，邀請「台灣銘園庭園美術館」設計打造日式庭園景觀，地點在台中北屯東山路二段靠近大坑的位置，傳統日式建築與枯山水的庭園環境清幽寧靜有特色，一開幕就在IG爆紅，上網預訂好枯山円敷座位後，趁假日來踩點啦！

枯山円敷 YEN KARESAN 線上訂位連結

枯山円敷 YEN KARESAN

電話：04 2239 4458

地址：406台中市北屯區東山路二段136號

營業時間：早上10:00-晚上19:00

公休日：週一、週二

枯山円敷 YEN KARESAN 環境

快到枯山円敷時可以看到叉路指標，開車過來往右側路邊找空位停放，人再步行至左側店面。

看到枯山円敷入口處門簾圍牆，是不是有秒飛日本的韻味，很好拍呀～

日式枯山水庭園其實比想像中小一點，不過小而精美，每棵樹、每個植物、石塊、砂石，搭配日式建築非常細緻，讓人一進來就忍不住緩下腳步、靜靜欣賞～

仔細看可以發現幾個日式枯山水庭園經典元素，像是排列成三角形或圓形的石塊與草地，以及地面流水形狀的砂子，充滿大自然元素，沉穩優美。

餐廳建築是一棟黑色日式平房，從拉門隱約可以看到室內的昏黃燈光，簡約有質感。

室內以2人桌與4人桌為主，座位之間保有一定距離，桌數不多，最多約可容納22-26人左右。

大片窗戶讓庭園綠意可以透進室內，邊欣賞美景邊吃飯很放鬆～

黑色餐具好好看。

枯山円敷 YEN KARESAN 菜單

枯山円敷 YEN KARESAN 菜單如下，套餐有雙人方案跟四人方案兩種，平均一人消費約640-650元之間。（菜單價格需另加一成服務費）

單點的沙拉、早午餐、主食菜單如下，每人低消是500元，6 歲以下孩童不計入低消。

飲品菜單除了咖啡之外，還有提供茶品、飲性飲料。

枯山円敷點心跟甜點的菜單如下，每日有限量的「枯山庭園金箔午茶組」。

枯山円敷 YEN KARESAN 餐點

京都吉列炸豬排黑炭三明治，一份380+10%元。黑色吐司非常吸睛，豬排外皮炸得酥脆有口感，搭配高麗菜絲、蕃茄更清爽，我喜歡沾點旁邊的照燒醬一起，趁熱吃還不錯。

附餐堅果優格，優格偏甜一些，裡面有堅果，小孩很喜歡！

香檸海鮮白酒花甲瑤柱義大利麵，一份450+10%元。義大利麵條保有口感不會太軟，調味類似白酒蛤蜊，微帶鮮味、小有辣勁（對了！這道會辣喔，不敢吃辣的可以略過）

旬味青檸白酒香煎金目鱸，一份400+10%元。這道我有吃到一小口，魚皮煎得酥脆，魚肉沒有魚刺，所以剩下的分給紅豆薏仁兩姐妹完食～

水泥拿鐵，冰的一杯160+10%元。YEN円招牌的水泥拿鐵，咖啡香氣濃醇順口不苦澀，冰冰的很適合夏天。

鮮豆奶芝麻乳酪塔，一份200+10%元。豆奶味道其實沒有想像中明顯，而是微甜柔滑的口感，淡淡芝麻香氣還不錯。

離開前天色變暗了，亮燈後又是不同氛圍。

看枯山円敷的網路IG照都會轉成黑白色調很有個性，我也來後製個兩張試式。

枯山円敷 YEN KARESAN 評價

枯山円敷的日式枯山水庭園雖然比想像中小，不過沉穩幽靜蠻好拍的。這次吃到的餐點我覺得表現ok，小孩也很捧場，但網路評價非常兩極，不知道是不是出餐水準不穩定，要來吃的人可以多做些功課再決定～

枯山円敷 YEN KARESAN 常見問題

Q1. 枯山円敷可以預約嗎？如何預約？

A1. 枯山円敷目前採預約制，用餐需提前預訂。採線上訂位，訂位連結點這邊。

Q2. 枯山円敷用餐有限時嗎？

A2. 枯山円敷用餐限時90分鐘。

Q3. 枯山円敷入場需門票嗎？低消是多少？

A3. 枯山円敷入場不用門票，但需要先預約，每人低消500元。

【消費資訊】

到訪時間：2023年4月

枯山円敷 YEN KARESAN

電話：04 2239 4458

地址：406台中市北屯區東山路二段136號

營業時間：早上10:00-晚上19:00

公休日：週一、週二

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文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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