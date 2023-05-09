堪稱台中最老的百年冰店！復古「四季春甜食店」：招牌四神冰可以吃到五種料～

這間隱身在百年榕樹下的四季春甜食店可是糖糖從小吃到大的古早味冰店，充滿濃濃古早味的冰品店，堪稱台中最老的百年冰店，四季春甜食店賣的冰品很簡單，有三種冰（湯）、四神冰（湯）、 四菓冰、麵茶冰及紅豆牛奶冰，全部品項價格都是60元，夏天想吃冰的朋友可以來嚐嚐唷。

四季春甜食店位置

四季春甜食店位在台中中區光復路上，鄰近光復國小、台中公園、台中第二市場，附近就有一個立體停車場，停車非常方便呢。

四季春甜食店環境

四季春甜食店開在騎樓處，至今已傳承至第三代，最一開始是從攤車開始賣起，現今已有百年的歷史，看到招牌及裝潢有感受到濃濃的復古情懷。

四季春甜食店菜單

四季春甜食店以冰品為主，有三樣冰、四神冰、麵茶冰、四菓冰、紅茶牛奶冰，另外不吃冰的朋友，四季春甜食店也可以選擇將冰品換成甜湯。

四菓冰 60元

四季春甜食店的四菓冰配料裡頭有鳳梨、圓仔、紅豆及洋菜，糖糖把洋菜換成了花生，因為配料有甜所以沒有額外再加糖。

四季春甜食店的紅豆真的頗甜的，口感綿密，帶有顆粒感，糖糖最愛四季春甜食店的圓仔，圓仔都是手工製作，現點現煮，口感超Q彈，花生吃起來微硬，比較有顆粒感，鳳梨的部分應該是罐頭的。

四神冰 60元

糖糖喝過四神湯，倒是沒有吃過四神冰，以為四神冰會跟四神湯的配料一樣，沒想到大不同呢，四神冰裡頭配料有百合、澎大海、薏仁、洋菜及綠豆，雖然叫四神冰不過裡頭竟然有五種料

糖糖第一次吃到百合跟澎大海，百合吃起來很清脆，洋菜凍吃起來脆脆QQ的，澎大海還挺特別的，帶膠質感的口感，整體吃起來相當爽口呢。

夏天到了，想來碗清爽又古早味的傳統剉冰，推薦台中百年老店四季春甜食店，圓仔是糖糖最愛的配料之一，想要來點特別的可以試試四季春甜食店的四神冰，應該只有這裡可以吃得到，配料有別於一般剉冰的配料，吃起來非常清爽呢。

四季春甜食店

電話：04-22274326

地址：台中市中區光復路108號

時間：13:00~20:00；週一店休

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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