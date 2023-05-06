爆米香入菜！ 台中西區「好菜」米其林必比登推薦 南洋、日式、台式道道都下飯

一直想吃必比登推薦的「好菜 Küisine」，但每次想到時要上網訂位，想要的時間都通通沒位子，要嘛日期要等好久之後，這次連假回台中，閒來無事上網一查看到隔天就有位子，立刻訂位，隔天就去吃晚餐，雖然可以現場候位，但是看到網友評價都要等很～久，能訂位最好訂位，生意真的非常好，無時無刻門口人潮滿滿！

好菜 位置

好菜 Küisine 位於小巷弄中，之前經過這裡，就是看到門口都是人，才發現原來好菜在這裡，開車來的話，模範街40巷有收費停車場，不過小小的，有些空格很卡不好停，平日來的話就往綠園道那裡找車格，平日很好停車。好菜可以線上訂位，開放一個月內的訂位。

好菜 環境

好菜的缺點應該就是環境吧，空間小小的蠻窄的，居然還是寵物友善，帶寵物來可能要縮著抱在腿上吃。用餐限時一小時，吃到最後覺得吃不太過癮又點了一道，吃到最後有點趕就是了。

好菜 菜單

有文字版跟圖片版，點的時候真的有點選擇困難，牆上有排行榜可以參考，好菜的餐點大多是開胃的南洋風味，像是咖哩系列，還有日式風格的薑燒豬肉、月見牛肉，還有台式家常菜，總之每一道都好開胃，一直聽到加飯！低消一人要點一道主菜，包含了台中195馥米飯，飲料或湯可以選一樣。

好菜 餐點

飲料 魚池紅茶 義豐冬瓜茶

蠻小一杯的，搭餐有點不夠，不過有飲用水可以自取，紅茶好喝，義豐冬瓜茶跟在台南喝到的味道有點不一樣，有點後悔沒點湯。

台中195馥米飯

口感粒粒分明，煮的非常好！

鍋粑蝦仁紅咖哩椰汁肉醬（中辣） NT.330

激推！中辣口味，非常夠味，蝦仁新鮮彈牙，大隻咬起來是Q彈的，光是醬汁就可扒完一碗飯，醬汁裡還咬得到一顆顆堅果顆粒，紅咖哩味道非常香濃，鍋粑沾著紅咖哩醬汁超好吃，以前爺爺家都會有買鍋粑當零食，真的好久沒吃到，味道非常懷念！

牛菲力月見香蘋奶油燒 NT.350

工作人員介紹先吃原味、夾著蘋果吃、蒜片吃，在戳破半熟蛋沾著吃，味道都不太一樣，但是都算好吃啦，個人覺得調味不錯，但是牛肉沒有到很嫩的程度，有一塊筋好卡牙，不過口味也是超下飯，不會太鹹，調味很厲害。

蝦醬炒空心菜 NT.120

空心菜炒的火侯口感剛好，蝦醬味道夠濃淡又不會太鹹。

酸辣醬醉鮮透抽（中辣） NT.300

酸辣口味頗重，還加了炸過的九層塔，透抽新鮮口感吃得出來，我蠻喜歡這調味的，但是朋友不愛，覺得口味太重。

好菜的餐點口味重、很下飯，口味蠻獨特的，會想要再吃吃看其他餐點，不過訂位真的要等很久、現場候位也要等很久，要不是這次不小心訂到，可能又要排到快一個月，蠻幸運的，還好味道算好吃，沒有失望，但是空間真的夭壽太擠啦！

好菜

地址：台中市西區模範街24巷1號 地圖

電話：04-2305-2933

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:30 週二公休

線上訂位

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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