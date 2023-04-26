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閃閃惹人愛！ 第一梯秒殺 「台中大坑賞螢季」5/2第二波報名再登場

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生態園區螢火蟲生態。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
生態園區螢火蟲生態。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】「2023大坑蝶螢嘉年華」在大小朋友專注觀察及老師專業的解說中，已於大坑生態園區熱鬧展開！台中市政府觀光旅遊局表示，有別於一般賞螢活動，除了有螢火蟲幼蟲觀察、認識螢火蟲生態及夜間露天生態演講外，還增加了環境議題，讓參與活動的親子家庭了解環境保育與生態永續的重要，讓參加的大小朋友皆收穫滿滿。

▲螢火蟲生態現場解說。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲螢火蟲生態現場解說。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

觀旅局長陳美秀表示，第一梯次的賞螢報名活動，在短短2分鐘內秒殺搶報一空，賞螢活動已經成為4月最夯的戶外活動。5月2日上午9時將開放賞螢活動第二波的網路預約報名，喜歡生態觀察的朋友記得設定鬧鐘千萬別錯過，大家可來大坑生態園區拜訪火金姑、聆聽生態演講。

此外，提醒大家，大坑生態園區為人工復育的環教場域，以環境教育為主。如果民眾想要欣賞螢火蟲滿山滿谷的視覺享受，東勢林場遊樂區或八仙山森林遊樂區也都是不錯的選擇。

觀旅局補充說明，為讓活動效益擴增至在地產業，今年持續結合大坑商圈推出商圈優惠，凡報名成功的家庭或是現場的民眾透過「按讚、分享」就可以得到在大坑商圈會員店家的消費券，每場限額50張送完為止。

▲小朋友聆聽解說員講解蛙類生態。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供
▲小朋友聆聽解說員講解蛙類生態。　圖：台中市政府觀光旅遊局／提供

台中市風景區管理所提醒，大坑生態園區是免費開放的戶外場域，如果要在活動外自行賞螢，請多注意自身安全，建議戶外活動須穿著長褲、布鞋、戴帽子，若自備手電筒記得蓋上紅色玻璃紙，降低對螢火蟲的干擾，也請遵守不吵鬧喧嘩、不抓螢火蟲、不用手電筒直接照射及沒有光害原則，共同友善維護螢火蟲棲地。

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賞螢 螢火蟲 觀光

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