暢遊熊大世界！散步LINE明星小鎮　百年馬場馬術體驗享春日花香

【圖／文：行遍天下】

遠離城市的緊湊步調，以一天的時間，拜訪台中后里區「麗寶樂園－熊大的麗寶小鎮」，和LINE FRIENDS明星IP互動合影；午後，前往「中社觀光花市」野遊踏青、在全台最大馬術園區「后里馬場」曬曬暖陽，晚餐相聚「美如家」，享受媽媽味道的家庭料理，充實又歡樂。

▲后里馬場內已被列為市定古蹟的馬廄。





熊大的麗寶小鎮沉浸式聲光體驗

2023年初，台中麗寶樂園耗費鉅資以「LINE FRIENDS」為主角，打造廣達700坪的「熊大的麗寶小鎮」室內主題區，挑高的場域一共規劃七種沉浸式的聲光影音互動裝置，暢遊其間，能盡情探索、互動，透過光影投射和實體IP陳設，享受童趣洋溢的美好時光。

▲熊大的麗寶小鎮有許多可愛角落，充分滿足和LINE FRIENDS明星合照的心願。

七大互動主題區包含以英國倫敦世界最大四面報時鐘樓Big Ben為設計靈感的打卡地標「小鎮鐘樓」，橋上佇立穿戴著英倫風衣與斗篷的熊大和莎莉，帥氣詹姆士倚靠在泰晤士河畔的紅色電話亭，都是拍照焦點。一旁的「祈願花火」主題曲，只要以手機掃描布幕上的QRCode，打字輸入心願，熊大鎮長就能幫忙投影。令人樂在其中的巨型數位互動溜滑梯「莎莉躲貓貓」，以搭配彩色球池和感應投影，氣氛夢幻，堪稱最美的室內溜滑梯。為旅客打造專屬畫像的「饅頭人藝術家」，依據簡單指示操作，即可和明星合影、列印客製化照片；由莎莉雕像守護的「許願噴水池」，則是熱門的朝聖求籤區，園區每個角落，可愛又好拍。

▲打卡地標「小鎮鐘樓」是熱門拍照區。

▲巨型溜滑梯「莎莉躲貓貓」搭配彩色球池和投影，深受小朋友喜愛。

▲Food Court美食區不僅有明星玩偶陪伴用餐，超萌的造型甜點可愛迷人。





遊逛四季繽紛觀光花市

和熊大、兔兔親密接觸後，接著來到四季皆可賞花的「中社觀光花市」，享受春日風光。這座北依火炎山，南鄰泰安舊火車站和后里馬場的花市，最初以栽培劍蘭、切花起家，現在規劃為花海區、盆栽區和烤肉區，遼闊的戶外花海區深受旅人喜愛，成為中台灣美拍聖地。

▲精心設計的夢幻場景，吸引旅客拍攝。

此外，由於是中部地區唯一低海拔培植鬱金香成功的花市，可透過獨特冷藏技術調節開花時序，每年1至3月約有15萬株鬱金香相繼綻放，景色美輪美奐。新春3月，除了欣賞鬱金香，還有五彩繽紛的波斯菊、紫色鼠尾草、香水百合、彩色海芋、一串紅和萬壽菊等花卉，妝點園區，輔以白色鞦韆與鋼琴、荷蘭風車與童話小屋等拍攝場景，可以拍攝各種創意美照。離場前記得逛逛盆栽區，選購四季花草、花果樹苗、園藝用品、肥料花器和花卉球根，把春天的氣息帶回家。

▲中社觀光花市成功培植鬱金香，藉由冷藏獨術調節開花時序，為大地增添風情。





百年馬場轉型溫馨馬馬樂園

結束靜態的賞花之旅，還可順遊台灣最大的公營「后里馬場」，體驗有趣的馬術、手創課程，讓身體整個動起來。寓教於樂的馬術運動教育文化體驗園區，透過百年馬廄導覽、馬術牽乘、餵馬體驗、專業馬術課、小花洗馬秀以及馬馬手作坊等體驗活動、美感教育，讓旅客愛上在地人文風貌。

廣受民眾喜愛的馬術牽乘，由教練牽引馬匹，享受在馬背上漫遊的樂趣；專業馬術課主打正統英式古典馬術教育訓練，藉此鍛鍊身心；馬馬ReadyGO強調由教練指導家長牽馬，讓小朋友安心坐在馬上享受親子時光；想體驗餵馬，園區便利商店就能買到飼料；參加馬馬手作坊，可以自製馬馬胸章鑰匙圈戶或陶藝彩繪；必須兩週前預約的半日飼育員、小花洗馬秀，提供更深度的學習課程，可以更親近、認識馬匹習性，體驗很特別。

▲后里馬場轉型為馬術運動教育文化體驗園區，推出多種寓教於樂的體驗課程。





民宅內家常樸實好味道

經過下午的參觀活動與體驗課程，又到了補充能量的時刻，經朋友推薦循線找到后里民宅巷弄間的「美如家ru's kitchen」享受價位親民的傳統小吃。女主人美如，擁有二十多年餐飲業經歷，本著為家人料理的心，擅長以簡單食材料理口味不凡的家常菜，喚起溫暖的回憶。

湯品是美如家的主打款，濃郁又養生；溫體黑豬肉燉煮的滷肉，搭配台東關山米，口感滿分；招牌蘿蔔糕以純在來米和新鮮蘿蔔製成，充滿濃濃古早味；芋粿巧使用糯米、蓬萊米和芋頭製作，越嚼越香；加上「化骨綿掌魚」、「椒麻雞胗」，都是小餐館的大驚喜。

▲美如家的家常料理和古早味點心，喚起許多人心中的溫暖回憶。





景點資訊

熊大的麗寶小鎮

地址：台中市后里區福容路8號（麗寶樂園最新主題園區）

電話：004-2558-2459

網址：www.lihpaoresort.com/LihpaolandApp

時間：週一至日09:30-17:00。 每場每人100元，限時50分鐘，建議入探索世界後優先到熊大的麗寶小鎮預約場次

費用：麗寶樂園單日票券，全票優惠價899元、學生票優惠價799元、學童票優惠價699元





地址：台中市后里區三豐路五段333號

電話：04-2557-6926

網址：www.flowerjs.com.tw

時間：全區08:00-18:00、假日烤肉區延至21:00

費用：花海區1-3月鬱金香花季全票150元、半票75元，4-12月全票120元、半票60元；烤肉區全票380元、半票240元，贈送花海區門票，烤肉區採網路預約





地址：台中市后里區寺山路41號

電話：04-2558-8018

時間：10:00-17:00

網址：www.houlimamaland.tw





地址：台中市后里區梅里路50巷3號

電話：04-2557-2323

時間：11:00-14:00、17:00-19:30





行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」