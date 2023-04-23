化身公主與王子！歐風城堡的巧克力觀光工廠一日遊，變裝宮廷服、巧克力DIY體驗

好山好水的南投埔里有一座夢幻的歐洲城堡【Cona’s妮娜巧克力夢想城堡】，位在桃米社區，鄰近埔里紙教堂，是許多人來到南投旅遊必定會安排的一日遊行程。花費五年時間打造的夢想城堡，耗資上億元，在2018年落成，被稱為全台最奢華的巧克力專賣店。園區廣大，以歐洲古堡結合中古世紀洛可可的華麗設計，室內又像極了哈利波特霍格華茲城堡，在這裡可以購買種類多樣的巧克力商品、欣賞光雕秀/巧克力秀、免費變裝公主或王子拍照、參觀巧克力製程、可可知識互動區、品嚐創意義式冰淇淋，非常值得安排一天的時間，來這裡感受不一樣的巧克力觀光工廠體驗。

Cona’s妮娜巧克力夢想城堡 門票

園區旁邊有專屬停車場，入園前需要在門口售票區購買門票方能入場。

❥門票分為三種：

▪全票：200元

▪優待票（需出示相關證件）：150元（國小~大學，65歲以上長者，身心障礙陪同照顧者一名）

▪免費票（需出示相關證件）：免費(0~6歲孩童，身心障礙者，戶籍為埔里、魚池鄉者，埔里、魚池、仁愛、信義、水里、中寮、國姓鄉教職員本人，暨南大學學生，埔里基督教醫護人員)

❥停車場收費：30元/小時，收費上限300元/天，憑消費發票或門票享有每台車折抵3小時優惠（一次折抵一台車）。❥凡購買全票或優待票入園即享有：全館商品每件現折50元、送Cona’s時尚保冷袋。

Cona’s妮娜巧克力夢想城堡 戶外區

整個城堡外觀讓人錯覺身在歐洲，從外牆石材到雕花、城堡前面的白色馬車、花園裡的藝術雕像，每一處的細節都令人驚艷。其實豬飛很常因為出差工作來到埔里，但經過路過就是沒進來過，【Cona’s妮娜巧克力夢想城堡】的初體驗從入園開始就讓我目瞪口呆，不用飛出國就能享受這座美麗的歐洲莊園。

城堡的戶外園區規劃有露天座位區，周圍更是種植了可可樹，讓客人可以親眼目睹製作巧克力的原料來源「可可樹」的生長過程。可可豆的外殼顏色有赭紅、鮮黃、深咖啡…好奇特的果實啊！

從樹上採摘下來的可可豆要經歷複雜的工序，才能變成人見人愛的巧克力。先經過發酵、曝曬、烘焙、去殼、研磨等步驟後製成可可膏（100%黑巧克力）。第二階段把可可膏分離成可可粉、可可脂。再將可可粉、可可脂、糖依照適當比例，做成風味迷人的各種巧克力產品。

Cona’s妮娜巧克力夢想城堡 一樓：光雕秀大廳、主題禮品、交誼廳

＃光雕秀

推開城堡大門後，眼前華麗的空間設計讓我們「哇～」的一聲，這裡根本就是霍格華茲城堡！華麗又浮誇的黑色調，從地板壯觀的大理石到天花板的水晶吊燈，來這裡就像是生活在城堡裡，人人都瞬間變成公主跟王子了。一樓大廳有光雕秀表演，每15分鐘會播放持續一分鐘左右。

＃主題禮品販售區

來到這裡要記得把巧克力掃貨一波！自從好友跟我分享過Cona’s妮娜巧克力，我就愛上它了。種類多樣，而且網路訂購直接宅配到家，這次來到專賣店當然必須買起來。

＃變裝區

最特別的是城堡裡面設置變裝區，提供華麗的宮廷服裝（大人小孩都有）、皇冠、帽子、魔法棒等等，讓客人免費穿上在園區內拍照。這裡也是很熱門的，許多情侶會特地換上服裝拍下夢幻美照。

一樓室內的浮誇裝潢就可以拍很多張，友人的女兒跟漢斯先生組合也好可愛。

戶外的美景搭配上宮廷服，說這個在歐洲肯定很多人信了！挑一件你愛的禮服，體驗當公主的樂趣吧。

漢斯先生的白馬王子穿搭好像韓劇的劇照啊！

＃巧克力秀

最特別的是還有專業巧克力師父的精彩巧克力秀，平日是兩場11:00、15:00，假日則是三場11:00、13:00、15:00，很推薦大家來到這裡就別錯過囉！可以現場看到高品質巧克力的大理石調溫法，加上專業導覽人員解說，原來好的巧克力除了嚴選原物料以外，還要有專業巧克力師父的技能，才能造就一顆顆高品質又滑順的調溫巧克力。現場會發送每人一顆的免費調溫巧克力讓大家品嘗。

前往二樓的旋轉樓梯旁可以看見各種國際獎狀，滿滿的整面牆就知道足以稱得上是台灣之光！

Cona’s妮娜巧克力夢想城堡 二樓：義式Gelato冰淇淋、DIY教室、地窖休憩區

＃義式Gelato冰淇淋

每日新鮮製作的手工Gelato義式冰淇淋是這裡的一大賣點！可以選擇單球或三球（使用門票再折50元）。高級的義式冰淇淋以口味多樣化、手工製作、熱量低深受喜愛，走到二樓看到有賣我立馬就點了！口味有熱帶水果、黑蕉唱片、奇異果多多綠、杏仁夏威夷果、蜂蜜檸檬…多達12種，實在是很難抉擇啊。

最後選了杏仁夏威夷果、巧克力、草莓覆盆子柚子，店員會另外搭配風味巧克力、餅乾、捲心酥，整體視覺澎派度十足！漢斯先生很愛杏仁夏威夷果的堅果香氣，我愛巧克力的濃郁，吃完這一份還蠢蠢欲動想要再來一份（笑）。

＃DIY教室

這裡提供有趣的DIY體驗，有巧克力棒棒糖DIY、節日推出的限定DIY。我們來的時候剛好是接近情人節，就選了情人節限定的巧克力餅乾DIY。餅乾造型很可愛，有愛心、熊熊，這個都已經先烤好了，只要把多色的巧克力醬塗枺在餅乾上頭，做出屬於自己喜愛的巧克力造型餅乾，再送進冰箱冷藏讓巧克力定型，就大功告成啦。

＃地窖休憩區

DIY教旁邊有一區廣大的休憩區，讓遊客可以坐下來好好品嚐Gelato義式冰淇淋或是喝個飲品解渴。比較有趣的是地上的鋼琴造型步道是真的可以發出琴聲的互動區，小朋友踩在上面都玩的好開心。

Cona’s妮娜巧克力夢想城堡 三樓：巧克力互動機、可可知識區、巧克力生產線

＃可可知識區

可可的起源早在好幾世紀以前就發生了，可以回溯到15世紀的中美洲，當時的馬雅人已經懂得用乾燥的可可豆製作巧克力飲品，是不是很令人驚訝？這一面知識牆把傳統觀光工廠的圖文介紹方式變得更加生動有趣，應用光雕投影方式，可可的起源和發展歷史刻劃在光雕互動牆面上，並用互動方式透過觸摸產生投影變化，看看圖片上的康熙臉都綠了，就知道他對於可可接受度不高。

＃巧克力生產線

把工廠內的生產線流程變成公開的透明窗景，外部以船艙造型呈現，讓遊客透過透明玻璃更一覽無遺，從製作、包裝、巧克力師傅的手工作法，更加了解一顆顆美味巧克力的製成是要經過好幾道的工序才能成就好吃的巧克力。

＃巧克力互動機

三樓最受歡迎的巧克力互動機正在排隊中，只要憑門票就可以插卡開始玩遊戲囉。機器上會開始說明巧克力的製作從選豆、精煉、調溫、塑型等程序，就能生成完美的巧克力囉！只要跟著螢幕指示，最後會掉出一片75%黑巧克力。這個大人小孩都很風靡。一張門票可以玩一次，別錯過了。

＃專人導覽

城堡內也有提供專人免費導覽，透過導覽人解說，更能清楚整座觀光工廠的核心理念跟巧克力相關知識。平日導覽時間為11:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00，每場導覽時間約為20分鐘，可以在一樓服務台報名。

＃巨型巧克力網美牆

造型可愛的巨型巧克力牆也深受遊客喜愛，把巧克力放大成真人大小，怎麼能夠不瘋狂啦！

光是要認真逛完【Cona’s妮娜巧克力夢想城堡】足足需要花上三小時左右，常常得獎的巧克力背後的理念和堅持很不簡單。園區廣大有舒服的花園廣場，還有造景佈置，尤其門口的夢幻馬車更是來到這裡必拍的最佳打卡點。一樓到三樓也很值得花時間細細體驗，趕緊安排假期帶著小朋友一起來體驗，感受王子公主的有趣變裝，品嚐造型漂亮又好吃的巧克力。

Cona’s妮娜巧克力夢想城堡

營業時間：10:00-17:30（最後入園時間17:00）

地址：南投縣埔里鎮桃米路32號

電話：049-2919528

官網：https://www.conas-choc.com

巧克力商城：https://shop.conas.com.tw

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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