遠得要命王國裡的入門百岳！迷人的「郡大山」視野開闊，下瞰壯麗的「陳有蘭溪谷」

郡大山，位於遠得要命國度的南投縣信義鄉的郡大林道內，雖然由登山口起登可能不到3小時即可登頂，但由最接近的台中搭車到登山口，就大概要4小時，而且後面的一小時，林道路面破碎起伏，車行超級顛簸，常被山友們戲稱搭車比爬山累的百岳。

然而，這樣的百岳，還是有它迷人的地方，在還沒有很累時就走上望鄉山至郡大山的稜線，展望頓時整個開闊起來。最經典的是下瞰陳有蘭溪，在層層疊疊的山巒中硬是切出一條通道向西北奔去。而上山頂的超級展望則更令人期待，又是一座可以撐大心胸的百岳。

(112.3.4)

布魯6點由水里小6上接駁車，6點半到郡大林道管制站，其中有一半的路況是很差的土石林道，要四輪傳動高底盤車才開得上去。就在布魯跟團的隔天，還發生一輛接駁車摔落邊坡的憾事。

郡大林道上的林務局管制站，8點才開門，我們的接駁車7點半到達，先在門口等待。

管制站旁有一棵紅檜巨木，樹前有小廟供奉著樹靈。

由管制站還要開車40分才會到郡大林道32K登山口，我們的13人登山隊在發哥領隊下，8點40啟登。

步道全程是土石登山小徑，因為跟著登山隊，行進速度不快。

9點10分到達3018公尺的望鄉山，山頂有一顆山字森林三角點，和氣象局的兩測站。

發哥說，日治時期日本人在此憑望，總興起思鄉之意，因此取名為望鄉山。

望鄉山之後有兩段陡坡。

過望鄉山後的稜線上，不時有很好的展望，可以下瞰壯麗的陳有蘭溪谷。發哥說，陳有蘭溪是全台唯一以人名命名的溪流。

郡大山步道中段有三顆類似鷹石尖的網美石。

有一位同團的山友說，只要他爬百岳的那天，山上就一定只有白牆。就在說完後，大片雲霧湧起，滿佈山頭，布魯心裡暗暗叫苦，很想知道他日後的所有登山行程。

比起鳶嘴的垂直坡，郡大山的陡坡要簡單得多，但今年仍然有2位山友在這路上摔下而蒙主寵召了，所以還是要很小心。

11點30分登頂3277公尺的郡大山，山頂有一顆二等三角點編號1694，及一顆山字森林三角點。

由登山口的30多輛接駁車及四驅車來估算，這天大概超過200人登郡大山，因此布魯一行人登頂時，山頂就像是郡大菜市場。如果可以的話，還是平日登郡大山比較清靜。

在山頂休息一小時午餐後，12:20領隊在最後壓隊，放隊員以自己的腳步下山，布魯慢慢拍慢慢走，14:20回到登山口，結束登山行程，但等隊員到齊後，還要再搭二個多小時的車才會回到水里，再開車回到家，已經天黑了，郡大山真的是搭車比爬山累的一座百岳。

布魯便利貼

山岳資訊：

郡大山，標高3277.6公尺，有一顆二等三角點編號1694，及一顆山字森林三角點，取名自布農族的郡大社，是台灣百岳之一。

路線資訊：中橫大禹嶺合歡山隧道口工作站旁入口--高繞路線接820林道0.3K--820林道8.4K登山口--畢祿山(原路返回)。落差約800公尺，總爬升及下降約1500公尺，來回22K，約需10~12小時。

交通資訊：台21省道經水里、信義、豐丘後，過十八重溪橋左轉進入郡大林道，行駛至林道32K處即為登山口。登山口前後約有30多輛小車的停放空間。中途經過林道管制站，開放時間是8:00~17:00。

申請入園證：不需向國家公園申請入園證，但要向警察機關申請入山證。

補給等資訊：全程無補給站，登山口有乾式洗手間2小間。

注意事項：郡大林道後段破碎不平，要四輪傳動車才可順利駛入。

112年3月20日起進行林道施工，暫停開放三個月。

文章來源：當白雲飄進藍天 FB：當白雲飄進藍天

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