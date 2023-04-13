太平樹孝商圈美食「石磨腸粉」，多達20種以上創意港式、廣式腸粉好好味

位於太平樹孝商圈的【老秈味石磨腸粉】是一家非常講究用料的特色腸粉專賣店，選用五星食材加入各項料理當中，除了傳統廣式腸粉之外，夫妻倆也研發燻雞起司、牛肉泡菜、海鮮總匯等創意彭湃的口味，讓你每次前來用餐都有不一樣的驚喜。

店內提供7-8桌的座位區，以4人桌座位為主，簡潔俐落的裝潢搭配明亮的採光，乾淨整潔的環境使得用餐環境整體很舒服。

▲餐具、醬料及衛生紙皆採自助式。

▲老秈味販售多種特色腸粉，光是品項就多達了十種，也有提供雙主菜可以選擇。

腸粉好吃的關鍵在於粉皮，【老秈味石磨腸粉】與眾不同的是，石磨機是老闆特地找來的烹飪工具，嚴選一年以上品質優良的【冠軍秈米】，遵循古法耗時費工的使用石磨低溫慢磨，磨出天然濃醇的米漿，保留米的營養價值，蒸出來的腸粉口感天然滑嫩爽口，對於現在健康飲食的崛起，腸粉絕對是其中之一，少油無負擔，蒸得很健康，值得你前來一「腸」。

▲依照不同內餡販售港式與廣式兩種口味腸粉，港式腸粉是以肉末、蔥花為基底；廣式腸粉則是加入肉末、蔥花、雞蛋與青菜搭配主食口味，兩者風味稍有不同，端看客人喜愛哪一種。

豪蝦腸粉

由經典的蝦仁腸粉改良而成的創意餐點，嚴選店家每日新鮮手剝的4號大白蝦，肉質鮮甜口感彈牙，搭配青菜、豬肉末、雞蛋、蔥花，份量比起常見的港式腸粉更有飽足感。

海陸全餐腸粉(四拼)

配料滿到讓你大吃一驚！超豪華的四拼全餐腸粉，各種人氣配料一次滿足，滿足饕客想每種口味都來一份的慾望！牛肉、鮮蝦、鯛魚、泡菜各顯神通，即便混著吃也不會搶戲，愛吃腸粉的你肯定不容錯過！

柱侯牛腩飯

選用特級牛腩，牛肉鹹香濃郁口感扎實彈牙，濃郁肉香讓人欲罷不能，滷到軟爛入味的蘿蔔美味無法擋！搭配上關山皇帝米，米粒飽滿、口感Q彈，翠綠爽口的青菜增添清爽口感，份量十足的餐點簡直太滿足啦！

▲除了招牌腸粉跟牛腩飯外，店內還有多樣化的港式茶點與飲品可供選擇喔！

想來點份量十足、口味獨特的餐點嗎？來【老秈味石磨腸粉】品嚐創意又平價的港式料理吧，餐點均為現點現做，若要外帶的客人，也建議先打電話預訂喔！

【老秈味石磨腸粉】

店家地址：台中市太平區樹孝路76-12號

店家電話：0908720963

營業時間：11:00–20:30

停車資訊：路邊停車（店門口可停兩台車）

粉絲專頁：https://bit.ly/3YCEByh





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