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連續兩年必比登推薦！ Google評價4.5的台中超厲害「可口牛肉麵」多達七種料理方式，紅燒絕對是首選

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳美食／強生與小吠

這家可口牛肉面位於大墩路上，斜對面就是看起來很厲害的燦坤3C台中超越店。這家可口牛肉麵在疫情前就非常厲害，不止Google上千則評價達到4.5分，且當時也很多美食節目會報導。也榮獲兩次必比登推薦，可說是台中必吃的牛肉麵店家之一。重點是，人家六日都沒開啊，所以想吃的捧油只好平日來嚕。

外觀如圖。

可口牛肉麵│用餐環境

聽說疫情之後他們小菜全部都改成這樣，用盒裝的方式呈現，也好啦，比較好外帶

桌上也有放不銹鋼的筷子。

可口牛肉麵│菜單Menu

可口牛肉麵的菜單如圖，牛肉麵的種類很多，光是清燉麵類就有三種，紅燒麵類有達七種。

可口牛肉麵│用餐內容

小魚辣椒（招牌）35元

看菜單寫推薦，不點不行～ 直接來一盒，裡面有青龍椒和豆干，小魚乾蠻大的耶，是大魚乾了吧。

紅燒牛肉麵（大）180元

菜單有特別寫，牛肉大碗的有三條，小碗的是兩條牛肉。也可以免費換冬粉，要吃比較多麵可以加10元。剛上來時候一陣香氣撲鼻，牛肉擺盤也很厲害，三塊互相交疊，看了色香味俱全，讓人食指大動。

麵條吃起來口感非常有彈性，覺得厲害，雖然沒有加大但份量很OK呀，男生吃並不會覺得不夠。

牛肉條三塊，軟嫩好吃。可以看到牆壁上寫著，牛肉都是燉煮好幾個小時，還真的入口即化的那種軟嫩。如果你喜歡吃有帶筋的也可以選擇他們半筋半肉，聽說也非常好吃。

湯頭部份看起來很辣，但其實辣度很少，湯頭香。店員也有溫馨提醒他們也有提供免費酸菜可以吃，只是這次想吃原味即可。

燙青菜 50元

看著菜單寫著有機蔬菜，其實還蠻難得有牛肉麵店家注重在蔬菜的提供，衝著有機就點了，果然好吃沒有失望。對了，因為點了重口味的紅燒，所以青菜是清湯完全不加醬料，加入紅燒湯頭一起吃超對味。

就在大墩路上，門牌號碼911你絕對過目不忘。台中喜歡吃牛肉麵的捧友，不需要多加思索，直接前來給他捧場，絕對不讓你失望。可口牛肉麵，我們下次見（電梯下降）。

可口牛肉麵 | FB

地址：台中市西屯區大墩路911號

電話：04 2329 9789

營業時間：11:00-14:00 ; 16:30-20:00；六日公休

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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牛肉麵 醬料 必吃 外帶 台中美食

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