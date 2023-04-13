老醫院裡吃造型甜點！鹿港「長源醫院歷史影像館 x 小本愛玉」：相機造型愛玉喚起在地老記憶

彰化鹿港美食景點推薦 長源醫院鹿港歷史影像館x小本愛玉，百年歷史影像館，隱藏美味甜點，快來老醫院裡吃造型甜點囉！

哇！鹿港長源醫院鹿港歷史影像館結合鹿港景點跟鹿港美食隱藏著鹿港甜點小本愛玉，想要這裡下午茶快快跟進呀，鹿港長源醫院鹿港歷史影像館位在鹿港的中山路跟第一市場的十字路口，在開放參觀時Kiwi也到鹿港長源醫院鹿港歷史影像館一探究竟，這裡也是已故攝影大師許蒼澤故居，為了活化老屋空間與保存許蒼澤的珍貴攝影作品，長駐長源醫院的小本愛玉也以創意又新奇的手法作出一道到小本愛玉的美味甜點，讓照相機造型能喚起在地老記憶～

鹿港歷史影像館x小本愛玉

住址：彰化縣鹿港鎮中山路194號

營業時間：12:00–18:00週一週二休

鹿港美食景點推薦 長源醫院鹿港歷史影像館x小本愛玉

鹿港長源醫院鹿港歷史影像館位在鹿港的中山路跟第一市場的十字路口，長源醫院裡頭古色古香，結合清代與日本時期過渡式樣增建的宅邸，讓我們一秒飛到日治時代又到清代來吃甜點囉，這也太酷了啊！這裏過去十幾年是鹿港名醫許讀醫師執業的長源診所，也是老鹿港人的共同回憶呀！

鹿港長源醫院鹿港歷史影像館內部空間，以攝影喚起記憶

長源的名字來自於許良經營的雜貨商號「長源行」。許讀醫師學醫後就回到鹿港開設長源醫院，行醫之餘就會拿起相機拍照，兒子則深深受到影響，成為鹿港著名攝影家，1962 年更獲得「日本 Camera 雜誌」年度第一名殊榮，是臺灣攝影史上重要的紀實攝影家。

結合小本愛玉，保留這原有的空間與環境氛圍下，讓這裡更顯的古意滿滿～

在長源醫院鹿港歷史影像館這裡也詳加記載歷史文化。

長源醫院鹿港歷史影像館裡頭的看診桌椅就是我們等一下要坐在這裡吃甜點的地方呀～

鹿港美食推薦 長源醫院鹿港歷史影像館x小本愛玉菜單MENU

鹿港隱藏版甜點，小本愛玉中有檸檬愛玉、鳳梨愛玉、百香果愛玉、桂花蜜愛玉、桑葚愛玉跟飲品。

在百年長源醫院鹿港歷史影像館中吃起相機造型愛玉別有番滋味，這也太酷了啦！

彰化鹿港美食景點推薦 長源醫院鹿港歷史影像館x小本愛玉，百年歷史影像館與鹿港美味甜點做結合再加上小本愛玉的創意手法，以照相機作為甜點的開端也喚起我們在老屋裡的回憶，老醫院裡的造型甜點也太酷，不僅可以到這欣賞鹿港景點歷史文化的背景，也可以看見清代至日治時代保留下來的傳統街屋，看見滿滿的鹿港老照片以及吃起小本愛玉的造型甜點，下午茶還在想去哪裡嗎？來個創意的甜點當午茶啦！

鹿港歷史影像館x小本愛玉

住址：彰化縣鹿港鎮中山路194號

營業時間：12:00–18:00週一週二休

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」