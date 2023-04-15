有如霍爾移動城堡！ 台中秘境咖啡廳「十三咖啡」想喝得要靠運氣 先迷路一圈找到再說

台中南屯十三咖啡因無菜單咖啡而出名，另外一出名的就是這家隱藏版咖啡館先迷路一圈後才找得到的咖啡館讓來訪的旅人先有耐心尋找才能品咖啡呀！台中南屯十三咖啡靠近台中捷運站九張梨捷運，舒適的空間與環境猶如活生生的宮崎駿場景在眼前，霍爾的移動城堡太酷了！台中十三咖啡低消是$300元，隨機式的品嚐三款豆子，無法從中挑選，咖啡豆從淺至深焙，每一口都會是享受，人的雙手是機器無法取代的溫度，溫馨的咖啡館好拍也好喝，就推薦給你們啦！

台中咖啡推薦十三咖啡

住址：台中市南屯區環中路五段200號

電話：0917 646 373

營業時間：13:30–18:30

十三咖啡交通資訊

台中捷運：搭乘捷運至九張梨捷運站下車，步行5-6鐘

搭乘火車：至大慶火車站下車，步行約15分鐘左右

開車：從環中路五段進入精誠南路，橋的地方迴轉接大忠南街，就可以抵達（記得迴轉很重要）

台中咖啡十三咖啡｜想喝還要靠運氣先找到再說

台中南屯十三咖啡因無菜單咖啡而出名，另外一出名的就是這家隱藏版咖啡館先迷路一圈後才找得到的咖啡館讓來訪的旅人先有耐心尋找才能品咖啡呀！

我們這日在台中是雨天拍起台中南屯十三咖啡就覺得有種朦朧美。

台中南屯十三咖啡進入後左側這種建築物就是咖啡館的所在處

台中南屯十三咖啡啡｜宮崎駿動畫場景霍爾的移動城堡

台中南屯十三咖啡剛開始看見真的有種說不出的美，以以石頭、木材為建材，讓整棟建築物猶如霍爾的移動城堡，太酷了！

進入後會讓你有種超悠閒的地方，這自在氛圍也是讓很多人願再待在這度過這午後的時光。

這裡的座位以左右兩排為主，我自己還蠻喜歡這樣的地方，置身在國外的愜意感油然而生。

台中南屯十三咖啡｜低消費用價格，品嚐不同的咖啡

在這裡低消費用一人$300元，老闆會從近期烘焙的新鮮豆子中挑選三款不同豆子的咖啡，咖啡豆由老闆自家烘焙，以虹吸式煮壺為主，就座後老闆就會就會開始煮咖啡，倒上咖啡給旅人們品嚐。

每一杯咖啡中都有它的經髓存在，熱喝到冷喝的轉換下味道也跟著旋轉，優雅的味道下讓我們續杯起來。

其中老闆也會給我們喝白開水來轉換下一個品嘗的豆子。

出色的咖啡豆讓你每喝一口都會讓你有不同的香氣在，嘴裡的咖啡味也一直在嘴裡久久無法忘懷。

據說冬天老闆會在這外面沖煮咖啡，感覺甚是特別。

庭園咖啡的每一處角落都很具有巧思。

台中南屯十三咖啡剛進來時會發現別有洞天，老闆詢問有多少位客人後，也安靜的開始煮起一杯杯咖啡，喝起咖啡三支不同的咖啡香氣瀰漫，這太棒了！舒適的空間與環境猶如活生生的宮崎駿場景在眼前，霍爾的移動城堡太酷了！台中十三咖啡低消是$300元，隨機式的品嚐三款豆子，無法從中挑選，咖啡豆從淺至深焙，每一口都會是享受，人的雙手是機器無法取代的溫度，溫馨的咖啡館好拍也好喝，就推薦給你們啦！

台中咖啡推薦十三咖啡

住址：台中市南屯區環中路五段200號

電話：0917 646 373

營業時間：13:30–18:30

十三咖啡交通資訊

台中捷運：搭乘捷運至九張梨捷運站下車，步行5-6鐘

搭乘火車：至大慶火車站下車，步行約15分鐘左右

開車：從環中路五段進入精誠南路，橋的地方迴轉接大忠南街，就可以抵達（記得迴轉很重要）

文章來源：Kiwi樂活食旅 FB：Kiwi樂活食旅

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