低調卻很厲害！隱身逢甲商圈的「洄味牛肉麵」，紅燒、麻辣、精燉3湯頭各具風味，居然還吃得到「這2款牛小排麵」

身為美食之都，台中有不少厲害的牛肉麵，但要講到好吃又要與眾不同的，逢甲商圈內這家"洄味牛肉麵"絕對不能不提，店家在逢甲已經開了5年，外觀看起來就像一般的牛肉麵店，不過有吃過的人就知道他們的湯頭是真的很特別，不但用超過20種的中藥材熬煮到36小時以上，而且有清燉/麻辣/紅燒三種不同的口味可以選擇，牛肉麵種類也很特別，居然有厚切牛小排麵、帶骨牛小排麵、手沖無骨牛小排牛肉麵，這可是其他地方幾乎吃不到的喔。如果喜歡吃辣的也推薦一定要來這間店，他們的"辣"真的是超厲害，除了醬料區可任意取用的辣牛油、香辣醬和生蒜辣椒，店家也能幫忙客製化湯頭辣度，幾乎就是要多辣就能有多辣，據說還有愛吃辣的人因此特地遠道而來品嘗。

洄味牛肉麵就在西屯路二段靠近和河南路二段交叉處，附近有兩個停車場，一個在旁邊的福上巷內，一個是WORLD GYM健身旁那裡。

店面看起來就是一般牛肉麵店的感覺，不過因為"洄味"這名字實在太有記憶度，我之前就算只有路過沒進去吃過也是對這家店一直很有印象。

裏頭空間雖然不大，但是是有裝潢佈置的，聽說用餐時段人很多，所以我們特別挑了下午1點來，沒想到還是有好幾桌客人啊，我是一直等到2點多才終於沒有客人了。

MENU最近有重新排版過，比起之前更簡單易懂一些，餐點主打的當然是牛肉麵類，湯頭有紅燒/麻辣/清燉三種口味，除了一般牛肉麵還有厚切牛小排麵、手沖無骨牛小排麵、慢燉帶骨牛小排麵...等特別的東西，如果不吃牛肉麵的話也有多種乾拌麵、麻辣豆腐鴨血煲可選擇，價位由150到588元不等。

醬料區有辣牛油、醇香辣醬和生蒜辣椒可以搭配，是說真的很少看到牛肉麵店有提供辣牛油讓客人自己拿的。

慢燉帶骨牛小排麵/紅燒/粗麵（小）+ 溫泉蛋 $280+ 25

第一次看到牛肉麵配牛小排的，而且這牛小排給得也太多塊了吧，都要分不清楚到底是在吃牛小排還是吃牛肉麵了。

湯頭三種口味我們選了紅燒，這個紅燒湯頭據說是用牛大骨與蔬果熬煮而成的精力湯再加上由十多種中藥熬製的高湯兩種調和而成，味道濃郁又帶有層次感，而且隨著時間變化鮮甜味會越來越鮮明，好特別，和普通牛肉麵那種紅燒湯頭很不一樣。

一般牛肉麵店加蛋都是加滷蛋，不過這邊居然是可以加溫泉蛋，真的太另類了，溫泉蛋蛋液流入湯內感覺喝起來又多了不同的口感和味道層次，好特別。

麵條有粗麵和細麵，我們搭配了粗麵，有點類似拉麵麵條的感覺，很有嚼勁，不喜歡太有嚼勁想要煮軟一點也都可以告訴店家。

牛小排一共有4-5塊，肉質軟嫩而不爛，而且稍微一咬就整個骨肉脫離了，實在太強了這個牛小排。

手沖滿漢霸王麵/清燉 + 溫泉蛋 $399 + 25

這個手沖滿漢霸王麵也是店內招牌之一，浮誇程度絲毫不輸帶骨牛小排麵，無骨小排肉片直接擺好擺滿，完全讓你看不到麵條，要是不說還真的不知道這是一碗牛肉麵。

重頭戲來了，只見店家將滾燙的熱湯從肉肉上面淋了下去，然後原本鮮紅的肉片就慢慢地變成了令人垂涎欲滴的粉嫩色澤，在一旁觀看的我們感覺口水都快流出來了。

湯頭搭配的是清燉口味的，可別以為清燉就等於清淡無味喔，他們家的清燉湯頭可是非常有味道的，尾韻清甜爽口、不油不膩，很好喝，尤其趁熱喝真的感覺很舒服。

麵條搭配的是細麵，據老闆說清燉湯頭搭配細麵很適合，一吃果然不假，軟硬適中的麵條吸附了清甜的湯頭，讓人更可以肆無忌憚地大口吸進嘴裡。

一般火鍋店才吃得到的美國無骨牛小排，現在居然出現在牛肉麵裏頭，實在太屌了，川燙過後剛剛好的熟度，肉質滑嫩細緻，這根本就像剛從涮涮鍋涮出來那樣，真是好吃到爆，錢包君，你的犧牲是值得的。

不只有無骨牛小排，底下居然還有牛肉、牛筋和牛肚，真不愧是滿漢霸王麵，實在很有料。

牛肉不只是大塊還有夠厚，任誰一看都會喜歡，肉咬下去是很紮實的感覺，但是軟嫩中又帶點Q彈，一點都不柴，太好吃了。

牛肚是那種軟嫩而不脆的，不需要太多咀嚼，我個人還蠻喜歡這樣的口感，尤其這吸飽湯汁後吃起來真是好吃。

牛筋也超強，滑溜軟嫩，彷彿中了化骨綿掌，一吃進嘴裡感覺就快化掉，牙口不好的人來吃絕對沒問題。

特製麻醬溫泉蛋麵 $85

不想吃湯麵想吃乾麵的話那推薦一定要點這個特製麻醬溫泉蛋麵，別的不說，光看這顏色特別的芝麻醬就讓人感覺很厲害了。

真的和一般麻醬很不一樣，他們的麻醬芝麻香氣特別濃，味道鹹鹹甜甜的相當細膩，好久沒吃到這麼特別的麻醬麵了，更邪惡是的還有加了溫泉蛋，整個麵口感變得好滑順，讓人一吃就停不下來了。

麻辣牛肉煲 $199

除了牛肉麵，他們的麻辣鴨血豆腐煲也相當受歡迎，份量實在大到誇張，整個是用大碗公來裝，而且點這個麻辣煲還會附紅茶或冬瓜茶，算是類似套餐。

麻辣湯頭粗中有細，有香有辣且不會給人感覺很油膩，和一般無腦辣味的麻辣燙湯頭是有差別的，我覺得有厲害不少，建議一定要熱熱喝，味道會更棒。

裡頭有牛肉片、貢丸、米血、臭豆腐、鴨血、豆皮、青菜，再加上主食選的王子麵，豐富程度根本就像是麻辣小火鍋了，食材都非常入味，尤其鴨血和豆腐更是我們的最愛，不過因為份量真的太大，食量一般的人不建議點。

涼拌綜合 $70

他們的小菜也好有特色，像是這個貢丸、甜不辣和米血的綜合涼拌，本來以為是一般麵店那種涼拌滷味，結果完全不一樣。

這一盤除了米血貢丸甜不辣，居然還有附一些豆芽菜，也太好康了，上面淋的不是醬油膏，而是他們那厲害的芝麻醬，從沒想過芝麻醬和貢丸、米血、甜不辣可以搭配在一起，重點是還蠻好吃的，推薦必點。

招牌牛拼盤/麻辣 $250

牛肉+牛筋+牛肚的牛三寶大份量拼盤，牛肉和牛肚一樣是切得很豪邁，不過其中最特別的還是牛筋，和加在麵裡的牛筋不同，這個比較Q彈，有點類似在吃果凍的感覺，很有口感，最上面有淋了醋和加了他們的特製辣椒醬，整個吃起來十分酸辣夠味，蠻好吃的，如果覺得牛肉麵的牛肉、牛肚吃不過癮那點這個拼盤就對了。

涼拌牛雜/麻辣 $100

牛肉麵店都很少見的牛雜拼盤，除了牛雜之外一樣有附一些豆芽菜，牛雜本身包含有牛腸、牛胗...等一些牛內臟，沒有想像那麼可怕，就像一般在吃滷味的感覺，口味也可以選擇要麻辣或不辣，我們一樣選麻辣，但其實不會很辣，不過真的很夠味，而且這一盤只要100元實在很便宜，不點說不過去啦。

對店家的辣醬有興趣的也可以向他們直接購買整瓶的，包含香而不辣、又香又辣、辣到要人命的三種不同口味辣醬都有販售喔。

每次去台中市區吃美食路經西屯路時都會注意到這家店，知道他們開蠻久了但一直以為是很平凡的牛肉麵，直到吃過後才發覺真的是很厲害，尤其是他們的湯頭實在很強，一喝就能感覺到是費工熬製而成的，另外他們的牛肉麵種類也很有特色，第一次看到無骨牛小排、美國牛小排肉片...等出現在牛肉麵裡面的，最後當然就是他們的辣，比起一般牛肉麵店真的要強上許多，整體來說是一間很與眾不同的牛肉麵店，雖然價位上會沒有那麼親民，不過真的物有所值啦，有興趣的朋友可以去吃看看。

洄味牛肉麵

地址：台中市西屯區西屯路二段260-8號

電話：0988-234735

營業時間：11:00-22:00(星期二公休)

消費方式：現金

店家臉書粉絲頁 洄味牛肉麵

文章來源：美食佳堯 FB：美食佳堯

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