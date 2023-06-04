竹海漫步超悠閒！ 南投鹿谷小半天唯美竹林光影 O型一圈孟宗竹林古戰場x中興新村

位在南投縣鹿谷鄉小半天風景區， 周邊緊鄰著不少小而美的景點包括: 孟宗竹林古戰場， 長源圳生態步道， 德興瀑布...等這天和alice計畫從長源圳生態步道繞至孟宗竹林古戰場O型一圈散步健行一路從台中車行至長源圳生態步道旁的停車場， 才在步道口就遇見遊客反映， 長源圳生態步道正在維修圍起了封鎖線於是只好回到車上再往上車行一小段路來到原先預計行走路段的出口~孟宗竹林古戰場占地甚廣的孟宗竹林古戰場， 沿著平緩的石階兩側全是竹林景致藍天拖灑的光影穿透竹林相當唯美， 竹子隨風搖曳的聲響悅耳孟宗竹林古戰場又稱林爽文古事件， 是台灣史上著名的農民革命起義相關說明在路口的碑文上記載。 而國際巨星 凱特布蘭琪曾在這裡拍下廣告的加持從這天來訪的遊客就可看出其魅力之處。 我的路線➨孟宗竹林古戰場➨中興新村

孟宗竹林古戰場x中興新村

長源圳古道入口處，

才剛剛起走， 就有遊客告知步道正在維修， 只好折返。

從長源圳步道至孟宗竹林古戰場， 兩地的停車處約不到5分鐘的車行， 都能停車還算方便。

停車處旁的右側是一處私人露營區因此來到這裡散步， 除了不大聲喧嘩， 也切記不要留下垃圾。

沿著平緩的石階路， 兩側的綠意竹林， 搖曳生姿

竹林處處都好取景， 光看穿著就知是輕鬆的步道行。

步道的後端， 則是愈來愈往上的石階路，

步上階梯， 回望滿眼的綠竹林， 藍天以及後方的遠山， 風徐徐吹著， 別於平時勞苦山行， 多了愜意。

步道終點處則是銜接 投55-1線 的產業道路， 有些許陽光， 又沒風景， 原路返回。

直上階梯， 僅一小段， 走走有益

被黃色膠帶圈圍上的地方， 就是從長源圳生態步道走來的終點處據說這裡有機會瞧見國鳥~藍腹鷴， 只是來了幾次都無緣相見。

我們待的時間， 一直有遊客， 可能源於步道小而美， 沒有難度， 很適合親子同遊

時間夠， 幾處地方也設置了竹椅， 可以歇坐

停車場旁的步道解說

林爽文事件的碑文。

而在古戰場對面， 則有一大片的綠意茶園藍天下的綠意， 悠閒的氛圍全在笑容裡展現。

返程之際， 我們繞到中興新村的第三市場裡巷弄美食， 價格很也親民高家麵館老闆煮麵的手沒停過， 黃媽媽小籠包...讓我和alice相當飽足。 當然， 口味好壞， 見仁見智， 只待遊客自己分曉。

吃得太飽， 很適合到中興新村周邊散散步中興新村: 過去是中華民國省政府所在地， 現今仍保存著濃厚的眷村氣息和霧峰的光復新村， 頗有異曲同工處， 只是沿路走著會發現， 有人住的房舍還算整潔， 但也有不少看似荒廢的居所相當可惜這裡的房舍特別處就是有一大片的庭院這對住在大樓的許多人來說， 能有庭院是一件多奢侈的事啊...在中興新村的大草坪上， 許多人在大樹的遮蔭下席地野餐....哇...真的太悠閒了也許有機會， 我也帶上配備來這裡放風一下。

高聳入天的孟宗竹林彷若走進中國武俠劇的場景當然， 你也可以化身 Cosplay ， 隨意展現置身竹海的唯美意境這一天結束在輕鬆的步道悠遊， 吃吃喝喝美食行 ^.^旅行地址: 南投縣鹿谷鄉 縣151甲→投55-1線 (孟宗竹林古戰場)

文章出處城市漫遊。 gina