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擁抱日月潭星空！ 南投民宿「歸璞泊旅」低調奢華、恬靜明亮　預計5月試營運

欣傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖片提供／歸璞泊旅
圖片提供／歸璞泊旅

歸璞泊旅（示意圖）；圖片提供／歸璞泊旅

日月潭的美總是很難用言語形容，一條穿梭於潭邊與落羽松間的「日月潭自行車道」更被列為全球十大最美自行車道之一。在這最適合遠離塵囂的療癒祕境旁，低調奢華風格的「歸璞泊旅」也悄悄地預計於5月開始試營運。

歸璞泊旅餐廳（示意圖）；圖片提供／歸璞泊旅

以莫蘭迪色調的大地與天空配色，讓室內的視覺感顯得溫和，也呼應了周圍大自然純粹風景，設計師以純淨的樸質感來突顯日月潭的美，也在室內大地色調的配置下讓旅客的心境沉澱與歸零。

歸璞泊旅（示意圖）；圖片提供／歸璞泊旅

純白與簡約的線條設計，以材料本質色彩與質地展現原始的空間感，簡單而沒有過多修飾，在室內也能感受大自然的純粹感。在與設計團隊「晴馨藝術塗裝」合作，以義大利塗料進行牆面設計，在質樸觸感的塗料和原始天然的藤編材質下，配合著微暈的燈光，讓旅客身心靈如同身在日月潭旁一般的舒適與無壓力。

歸璞泊旅餐廳（示意圖）；圖片提供／歸璞泊旅

客房裡使用了透明玻璃磚使空間視野上更靈通透與明亮，半開放式的盥洗空間讓旅客遊走上更優游自在不受空間限制。天花板與門框的弧形線條、簡單的傢俱線條與一致的大地色系，與「波龍藝術」合作的Bolon編織地板令人印象深刻，在在試圖創造出與平常不同的住宿生活感受，讓客房不再只是過夜的角色，而是旅程中的也想窩著的空間。

歸璞泊旅客房（示意圖）；圖片提供／歸璞泊旅

歸璞泊旅客房（示意圖）；圖片提供／歸璞泊旅

歸璞泊旅客房（示意圖）；圖片提供／歸璞泊旅

素雅舒適的多功能交誼廳，能遠眺吧台前的大片窗景。天然的藤編與溫潤的木質設計，營造放鬆自在的氣氛，更能讓旅客們願意佇足與輕鬆地互相交流。公共空間中的弧形門與天花板造形，成了一種弧形曲線的流動空間，也有著令人被包覆的安全感。藤編與木質座椅，大片窗設計下的明亮空間，氛圍上讓室內更與室外自然景色的連結性更強，一種與自然的溫暖歸屬感亦油然而生。

歸璞泊旅交誼廳（示意圖）；圖片提供／歸璞泊旅

==========編輯／蘇琨峰

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/210462

日月潭 義大利 十大

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