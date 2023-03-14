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古早味冰棒送到府！天然水果冰棒「田媽媽奇仔冰」 沁涼無添加新鮮宅配

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

在食安風波後許多人開始注重食品的原料來源以及添加物的攝取，然而【田媽媽幸福田心】自開立以來就秉持用簡單食材創造健康與美味的食品，而旗下所開創的「奇仔冰」遵循古早味冰棒製法，使用新鮮水果製作、天然無添加，多年來的堅持也成功擄獲許多顧客的支持與好口碑。

▲現場提供點心DIY的體驗，做完還可在休息區吃根冰棒或是其他餐點享受一下，若要前去記得提前報名喔。
▲現場提供點心DIY的體驗，做完還可在休息區吃根冰棒或是其他餐點享受一下，若要前去記得提前報名喔。

位在南投竹山的【田媽媽幸福田心】為在地的觀光工廠，旗下出產的食品皆不添加防腐劑，希望顧客都能安心食用，而「奇仔冰」品牌依時節所製作的天然古早味水果冰棒，共有鳳梨、仙草、檸檬、草莓牛奶、芒果、草莓可可、芒果火龍果、木瓜牛奶、西瓜芒果、酸梅、烏龍茶、百香果等口味，其中加入的水果也都是新鮮採收、切製後直接放入冰棒中冷凍製作，咬一口就能吃到最純粹的水果香氣。

▲特別加入新鮮水果的冰棒口味，由左至右分別是鳳梨、仙草、檸檬、草莓牛奶、芒果
▲特別加入新鮮水果的冰棒口味，由左至右分別是鳳梨、仙草、檸檬、草莓牛奶、芒果

▲雙層水果風味冰棒，由左至右分別是草莓可可、芒果火龍果、木瓜牛奶、西瓜芒果
▲雙層水果風味冰棒，由左至右分別是草莓可可、芒果火龍果、木瓜牛奶、西瓜芒果

▲鳳梨、仙草、檸檬、芒果
▲鳳梨、仙草、檸檬、芒果

▲酸梅、烏龍茶、百香果，其中的酸梅吃得到梅子的果肉，老闆說那都是手工剝取，雖然耗工費時，但希望這樣的用心滋味都能讓顧客吃到。
▲酸梅、烏龍茶、百香果，其中的酸梅吃得到梅子的果肉，老闆說那都是手工剝取，雖然耗工費時，但希望這樣的用心滋味都能讓顧客吃到。

目前【田媽媽幸福田心】的「奇仔冰」有提供線上訂購宅配的服務，提供10入、20入、40入的保麗龍外盒包裝，大家可揪親朋好友一起選購，讓你在家就能品嘗到天然無添加的水果冰棒！

田媽媽幸福田心-奇仔冰

店家地址：南投縣竹山鎮東鄉路3-9號

店家電話：0492658350

營業時間：09:00–17:30

粉絲專頁：https://bit.ly/3K3nIJu


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水果 芒果 竹山

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