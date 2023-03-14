古早味冰棒送到府！天然水果冰棒「田媽媽奇仔冰」 沁涼無添加新鮮宅配
在食安風波後許多人開始注重食品的原料來源以及添加物的攝取，然而【田媽媽幸福田心】自開立以來就秉持用簡單食材創造健康與美味的食品，而旗下所開創的「奇仔冰」遵循古早味冰棒製法，使用新鮮水果製作、天然無添加，多年來的堅持也成功擄獲許多顧客的支持與好口碑。
位在南投竹山的【田媽媽幸福田心】為在地的觀光工廠，旗下出產的食品皆不添加防腐劑，希望顧客都能安心食用，而「奇仔冰」品牌依時節所製作的天然古早味水果冰棒，共有鳳梨、仙草、檸檬、草莓牛奶、芒果、草莓可可、芒果火龍果、木瓜牛奶、西瓜芒果、酸梅、烏龍茶、百香果等口味，其中加入的水果也都是新鮮採收、切製後直接放入冰棒中冷凍製作，咬一口就能吃到最純粹的水果香氣。
目前【田媽媽幸福田心】的「奇仔冰」有提供線上訂購宅配的服務，提供10入、20入、40入的保麗龍外盒包裝，大家可揪親朋好友一起選購，讓你在家就能品嘗到天然無添加的水果冰棒！
田媽媽幸福田心-奇仔冰
店家地址：南投縣竹山鎮東鄉路3-9號
店家電話：0492658350
營業時間：09:00–17:30
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