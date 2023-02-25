超巨大立體扛棒，彷彿秒飛日本！ 台中金衛亭樂群町二代目 浮誇系列壽司讓你飽到喊不要~

位在東區的人氣超浮誇壽司專賣店金衛亭開二店啦～這次二店金衛亭浮誇壽司樂群町二代目開在台中西區這邊，於今年二月份新開幕，主打浮誇系列壽司，如果中午來建議連早餐都不要吃，因為會讓你飽到不要不要的～

金衛亭浮誇壽司樂群町二代目位在台中西區樂群街與三民路一段27巷的轉角處，近五權車站、國立圖書館，附近有收費停車場，不難停車。

金衛亭浮誇壽司樂群町二代目的裝潢跟一店一樣，依舊走浮誇路線，超吸睛的3D巨大扛棒，讓人彷彿來到了日本。

不只外觀裝潢，就連店裡頭也充滿濃濃的日本氛圍，加入了許多日本小物及裝飾，一樣採用酒籃堆疊而成的桌子加上高腳座椅，另外也有吧檯座位區，不管是一人還是多人聚餐都相當合適呢。

金衛亭浮誇壽司樂群町二代目菜單

軟殼蟹手捲 120元／蘆筍蝦手捲 60元

金衛亭浮誇壽司樂群町二代目的首選系列有包醋飯跟苜蓿芽兩種，點餐時可以先詢問一下，軟殼蟹手捲跟蘆筍蝦手捲都是包苜蓿芽，還有豆苗及柴魚，軟殼蟹手捲還蠻特別的，在外面比較少見，外皮炸的相當脆口，帶有蟹肉的鮮甜，整體吃起來相當爽口呢

鱈魚肝軍艦 100元

鱈魚肝一般都是拿來做涼拌小菜居多，金衛亭浮誇壽司樂群町二代目還多了鱈魚肝軍艦及散壽司，鱈魚肝口感滑嫩，入口即化，搭配爽脆小黃瓜，做成軍艦也好好吃。

炙干貝茶碗蒸 120元

將肥嘟嘟的北海道生食級干貝放在蒸蛋最上頭，超大顆干貝搭配蝦卵及蟹肉棒，用料超實在，底下蒸蛋也好好吃。

炫風鮭魚握 198元／2貫

這道旋風鮭魚握壽司也是金衛亭浮誇壽司樂群町二代目的人氣招牌，瞧瞧師傅給鮭魚編了個辮子頭，上頭搭配魚子醬、鮭魚卵、洋蔥及蔥花，吃的時候直接張大嘴一口塞，口感比一般直接鋪在上頭的鮭魚握壽司層次還要豐富呢。

鮭魚切切 298元／北海道干貝特盛 228元

如果你愛吃鮭魚刺身的朋友，來金衛亭浮誇壽司樂群町二代目一定要點鮭魚切切，一份是7片，瞧瞧這鮭魚生魚片的厚度，真的厚的太誇張啦！厚到糖糖竟然無法直接一口塞，富含豐富油脂，肉質相當鮮嫩，新鮮度更是大爆表，旁邊是北海道干貝特盛，一份是三顆，採用北海道生食級大干貝，中間還夾入新鮮檸檬片、鮭魚卵及魚子醬，層次相當豐富呢。

鮭捲爆蝦塔壽司 428元

如果是鮭魚控的朋友們，金衛亭浮誇壽司樂群町二代目的招牌浮誇塔壽司系列你一定要試試！鮭魚用料完全沒在客氣，份量感覺兩人分食也沒問題，以壽司為基底，壽司裡頭也包了生鮭魚，接著放上玉子燒、鮭魚生魚片、天使紅蝦及鮭魚卵，最後加上些許金箔點綴，浮誇指數大爆表阿，吃完這份會超飽～

甜蝦爆炸塔壽司 388元

這款甜蝦爆炸塔壽司是最近金衛亭推出的新品，底下是花壽司，上頭搭配玉子燒、鮭魚、甜蝦及鮭魚卵，一份有五個，每塊份量都超大，鮮味十足，糖糖吃完兩個就超有飽足感啦。

天使紅蝦握握 100元

一整隻天使紅蝦入料，肉質肥美鮮甜，上頭還多了蟹膏及鮭魚卵的加持，讓口感更加豐富多層次。

起司蟹肉握握 70元

這款起司蟹肉握握小朋友們還蠻喜歡的，鋪上大塊的蟹肉棒，搭配起司，吃起來鹹甜鹹甜的。

牛小排握握 95元／2貫

採用富含油花的美國牛小排，經過炙燒將香氣給逼出來，肉質軟嫩鮮甜，上頭還加了魚子醬增添香氣。

金衛炙燒壽司組 360元

喜歡吃炙燒壽司的朋友，又想一次吃到多品項，可以選這款金衛炙壽司組，裡頭共有8貫炙燒壽司，包含炙燒鮭魚肚、炙燒花枝、炙燒星鰻、炙燒比目魚、炙燒鯖魚、炙燒干貝、炙燒起司鮭及炙燒起司蝦。

烤金御飯糰 168元

本來以為是一般的烤飯糰，沒想到金衛亭浮誇壽司樂群町二代目的烤飯糰也如此浮誇，在烤飯糰裡頭包入蟹肉、鮭魚卵、魚子醬及龍蝦沙拉，烤飯糰吃起來像鍋巴的口感，脆脆的好好吃，這應該是糖糖吃過口感最豐富的烤飯糰啦。

蒲燒鰻魚巨握 529元

金衛亭浮誇壽司樂群町二代目的鰻魚巨握是直接將鰻魚握壽司放大好幾倍，份量可不輸一般的鰻魚飯，將整隻鰻魚鋪上在頭，還多了厚厚的玉子燒點綴，肉質肥美，鹹香迷人，喜歡吃鰻魚飯的朋友必點。

大將燒肉烏龍麵麵 278元

喜歡吃烏龍麵的朋友，糖糖很推薦金衛亭浮誇壽司樂群町二代目這道大將燒肉烏龍麵麵，連名字都取的這麼可愛。

採用豬五花，肉質軟嫩，醬汁吃起來鹹中帶點微甜，讓人越吃越香。

烏龍麵也相當Q彈，吸附著濃郁醬汁，令人吮指回味。

閃金炸牡蠣 259元

金衛亭浮誇壽司樂群町二代目的炸牡蠣也好吃，外皮炸至香酥脆口，裡頭的牡蠣肉質肥美鮮甜，咬下去還會爆汁呢，整體吃起來不會讓人覺得油膩。

想吃超浮誇壽司又多了間新選擇囉～除了一店外，在西區也吃得到金衛亭浮誇壽司啦，說有多浮誇就有多浮誇，品項超多，用料又實在，激推浮誇壽司塔系列，滿滿鮭魚就是要你爽吃一波，還有鮭魚切切，鮭魚生魚片整個厚到不行，喜歡日料的朋友千萬別錯過啦～

金衛亭浮誇壽司樂群町二代目

電話：04-23763282

地址：台中市西區樂群街439號

時間：平日11:00~14:00；17:30~22:00；假日11:00~14:00；17:00~22:00

臉書：https://reurl.cc/NAp0Rn

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

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