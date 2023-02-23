垂櫻盛開、許願藤隧道也美！ 台中免費景點「芬園花卉休憩園區」連假情侶浪漫約會賞櫻去

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假日農夫愛趴趴照／ 文、圖／假日農夫

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芬園花卉生產休憩園區洲府枝垂櫻盛開了，除了洲府枝垂櫻之外還有福爾摩沙櫻、八重櫻等不同品種櫻花陸續開花，現在還有許願藤也開得很美，這裡離草屯交流道只要5分鐘車程，重點是免費參觀。

芬園花卉生產休憩園區環境

芬園花卉生產休憩園區裡設有生態湖泊，還有環湖步道，景色不錯，很適合家庭旅遊假日出門走走。

芬園花卉生產休憩園區總面積達十四公頃，園區內為多元化園藝苗圃，經營園藝作物種苗園，全年生產梅花、熱帶梅、香水桃、櫻花、蜜柿、甜柿苗木和砧木，想要買櫻花苗回家種或是種植果樹，這裡也都有販賣。

有「櫻花張」美譽的園主張洲府，是神農獎得主，利用台灣原生早種山櫻，與日本染井吉野櫻人工授粉栽培成功，命名為洲府枝垂櫻，洲府枝垂櫻的枝條，是軟的像柳樹一樣，均自然下垂，花型是五瓣，很適合平地栽種。

先往環湖步道走去，這邊的枝垂櫻和八重櫻都剛開始開花。

轉彎後的福爾摩沙白櫻花也是剛開花，設上還有滿滿的花苞。

從對岸看向房子旁的洲府枝垂櫻正盛開中，搭配湖面倒影好漂亮。

湖畔有一顆許願藤開得很美，可惜有圍欄不能靠近。

來到房子旁正盛開中的洲府枝垂櫻，真的很漂亮，開得很滿。

拍下各種不同角度的洲府枝垂櫻。

往園區後面走，看到一個小小的洲府枝垂櫻櫻花隧道。

旁邊有一條許願藤隧道正慢慢成形，開得很美。

明年再來看會不會形成隧道。

芬園花卉生產休憩園區種了很多櫻花，只是散布在園區各處。

有的開得多有的開得少。

近拍洲府枝垂櫻。

旁邊水田剛放水，可以拍到倒影。

這是好幾年前就種的洲府枝垂櫻隧道。

可惜今年沒有開得很美。

芬園花卉生產休憩園區園區裡種了很多花花草草，不是櫻花季也可以來走走。

芬園花卉生產休憩園區

地址：414台中市烏日區慶光路12-16號

電話：049-2524899

花卉班班長：張洲府先生（櫻花張）

營業時間：7:00至18:00 全年無休。

交通資訊：國道三號->下草屯芬園交流道->往芬園方向->第五個紅綠燈右轉嘉北街->約行走1.5公里->芬園花卉休憩園區。

芬園花卉生產休憩園區位於彰化芬園與台中烏日的交界處，導航直接設芬園花卉生產休憩園區即可。

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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