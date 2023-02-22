全台唯一會跑的「貨櫃咖啡玻璃屋」！環島現蹤麗寶樂園渡假區，駐點只到4月底

全台唯一環台貨櫃咖啡屋，停駐麗寶樂園度假區。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】咖啡商機旺，中部的麗寶樂園渡假區已有星巴克、莫凡彼、熊大的麗寶小鎮咖啡、Caffebene、Julius Meinl小紅帽咖啡、超商等多家咖啡集結，目前又有全台唯一環島的貨櫃車咖啡屋「橙菓森霖」進駐麗寶休息站。

▲擁有工程設計師與婚禮顧問分別十多年經驗的黃昭隆，結合兩項專長，打造浪漫貨櫃咖啡。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

亮眼的白色貨櫃車，兩側整面的落地玻璃，是老闆黃昭隆別出心裁的設計，原先擔任機械研發工程師，後又轉職做婚禮顧問，因為想要開一間環島咖啡廳，又堅持想讓客人能有舒適的室內座位，於是結合兩個專長，花了450萬打造這台浪漫的白色貨櫃咖啡屋，大片窗戶望出去的畫面隨著停駐點而有不同風貌，讓客人享受咖啡時，還能慢下腳步欣賞各地美景，透過咖啡獲得片刻療育時光。

▲招牌咖啡與老闆娘手作甜點，搭配各地美景，帶給各地民眾療癒時光。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

店內最熱銷除了「海鹽焦糖拿鐵」、「橙菓特調咖啡」還有甜點，菜單上價格寫著「看心情」，老闆笑說，這些是太太在家手工製作好再冷凍快遞到停駐地點，所以都要看原物料內容而定，想做甚麼也是看老闆娘心情，其中店內的「彩虹千層蛋糕」，搭配著純白色系裝潢、植栽花束等氛圍，拍起照來浪漫十足；已停駐過鹿港、恆春、宜蘭，目前來到台中麗寶的貨櫃咖啡屋，這次要將樂園遊客的歡樂笑容，變成畫框中的美麗風景，橙菓森霖預計停留到今年4月底，想要踩點的旅客要把握機會。

▲「熊大的麗寶小鎮」美食區也有咖啡品項，咖啡杯上還有可愛熊大。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

▲麗寶樂園渡假區成另類國道服務區，咖啡飄香商機無限。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區咖啡種類豐富，其中光是Outlet Mall就有兩家「星巴克」門市，其中還有全台唯一歐風鐘樓式建築星巴克，以及選自世界優質咖啡豆的「Mövenpick Café莫凡彼」，麗寶福容大飯店與賽車主題旅店早餐與大廳，則有維也納的「Julius Meinl小紅帽咖啡」讓住客品嘗，道地韓國咖啡品牌「Caffebene」位於麗寶休息站，還有今年新推出的「熊大的麗寶小鎮」美食區也有咖啡品項，還有兩大超商等眾多咖啡可供選擇。

麗寶樂園渡假區表示，因園區鄰近國道一、三、四號，下交流道最快3分鐘就能抵達，成為出遊、返鄉的中繼站，期間經常成為另類的國道服務區，不少用路人短暫停留除了用餐，也常會順手買杯咖啡提神繼續上路；平時咖啡廳的客人也都相當多，2月起又有充滿特色的環島貨櫃咖啡屋加入，讓消費者有更多選擇。

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