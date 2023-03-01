被正宗川味圈粉！新開店「紅唇麻辣香鍋」：螺螄粉、麻辣香鍋、冒菜主打必吃

在台中有一句話很多人都聽過「穿在天津 吃在北平」，說的就是台中北平路商圈聚集了數百家美食小吃和餐廳，這裡是豬飛常常來的地方，有好多特色店啊！最近多了一家新開店「紅唇麻辣香鍋」，經營的老闆娘來自中國，把道地四川風味給原汁原味帶回台灣，以近期台灣很火紅的螺螄粉、麻辣香鍋、冒菜為主打，google評價高達5顆星，辣椒使用燈籠椒、二荊條、魔鬼椒等等，都是原產地進口到台灣再手工磨製，香麻辣、溫和順口不刺激，讓不太吃辣的我，都被這裡的麻辣鮮香給圈粉啦！愛吃辣的朋友，還不趕快把這家收入口袋名單！

紅唇麻辣香鍋 在哪裡？

紅唇麻辣香鍋的位置在北平路上靠近文心路四段，距離捷運文心崇德站走路只要3分鐘。開車來的朋友可以到鄰近的河北停車場。

紅唇麻辣香鍋 菜單

這裡的點餐方式很特別，平日（週一到週五）午餐是提供商業午餐，套餐價格148元起。平日晚餐、假日午晚餐則是自助吧方式提供種類豐富的食材，想吃什麼就自己動手夾，以重量計價。烤魚、泰國蝦、牛蛙都有，竟然有這些食材，是不是很誇張！

紅唇麻辣香鍋 室內空間

這裡室內空間裝潢簡潔，可以看到店家特色的餐點海報，還有可愛的中國風插圖。室內座位大約十張桌子左右，通常一營業就會瞬間坐滿，建議早點來比較好。雖然才開幕2個月時間，已經吸引不少回頭客，還有很多新客人是透過朋友介紹來的，就像我們一樣，本來對麻辣興趣缺缺，沒想到一吃就上癮耶，到底有什麼魔力？就繼續看下去～

平日晚餐/假日午餐/假日晚餐：食材豐富多達5.60樣的自助吧，想吃什麼就夾什麼，秤重計價。

平日午餐：商業套餐，有牛羊豬雞鍋、螺螄粉，148元起。

白飯每人15元，可免費續，紅茶無限供應。

我來的這天是平日晚餐，以自助式夾取餐點的方式秤重計價，下午5點開始晚餐時段，下午休息時間店家會把當天準備的豐富食材通通擺上自助吧上面，一進門就會被澎派的食材給驚豔到。

食材分為ABC區三種，A區48元/100克、B區68元/100克、C區88元/100克。

辣度分為微辣/小辣/中辣/大辣/魔鬼辣。

用燈籠椒、二荊條、魔鬼椒，打造出正宗的川味香鍋。有香鍋（乾鍋）、冒菜(湯鍋)、螺螄粉。

▼海鮮類

▼蔬菜類

▼澱粉、火鍋料類

▼王子麵、蒸煮麵、刀削麵、米酥、寬粉

這裡最大特色是每天新鮮熬煮的鮮甜湯頭，還有種類豐富的自助吧跟可以依照客人喜愛調整的辣度。第一次來可以讓工作人員介紹怎麼吃，選擇自己想吃的，也可以像我一樣把熱賣的三種特色料理都點起來！比起傳統的個人小火鍋，冒菜、乾鍋、螺螄粉更加有特色。

冒菜（湯鍋）/秤重計價

中國重慶小吃「冒菜」是近一年在台灣也能吃到的特色料理，把各種食材放進麻辣湯底煮熟，吃起來麻辣鮮香。尤其精心熬煮的湯頭配上辣油，很加分。初次來的我嘗試了小辣，湯頭喝起來鮮甜中帶有麻感，真的有辣！邊喊辣邊配紅茶。

▼滷雞翅、空心菜、滷牛腱

▼滷牛肚、泰國蝦

沒想到隨便夾就超過10種以上的食材，今天晚餐吃的超澎派。食材都很新鮮，尤其泰國蝦、滷牛肚、滷雞翅，有夠讚！那把空心菜簡直是整鍋的辣度指數第一名，好過癮。

麻辣香鍋（乾鍋）/秤重計價

麻辣乾鍋是川菜作法之一，是用麻辣紅油高溫爆炒而成，燒出菜的獨特焦香。最上頭放著燈籠椒的麻辣香鍋一上桌香氣就直噴而來！好迷人的椒麻香，每一口都有著濃烈而麻辣的滋味。

▼甜不辣、鴨腸、燈籠椒

▼米酥、黃喉

店家使用特製辣油爆炒的乾鍋，雖然我只點了微辣，但辣度很十足！有著香辣可口、越麻越想吃的魔力。米酥吸滿了辣油，入口後從舌尖一路麻到舌根，雖然火辣辣，但溫順不刺激，而且麻感很快就退了，難怪老闆說連不吃辣的客人都會愛上。

螺螄粉 NT$148

螺螄粉是廣西柳州的風味小吃，最近常常上新聞（笑）。吃過幾家螺螄粉，這裡是我目前心中第一名！湯頭很清甜、酸度好入口、臭味不刺激，是會讓人想念的螺螄粉。用酸筍、木耳、花生、油炸豆皮、青菜、肉片配在一起，份量很夠。

我跟漢斯先生真的很誇張，在這家小店竟然也吃的這樣澎派。「紅唇麻辣香鍋」是有質感的麻辣路線，雖然又麻又辣但溫和不刺激，吃起來很過癮，尤其麻辣乾鍋的鹹香夠味，搭配白飯很剛好。店家親切的服務和辣度跟香氣的衝擊下，馬上成為我推薦朋友必吃名單之一了！想去嘗鮮的朋友，記得提早到喔，就不用等太久啦。

紅唇麻辣香鍋

地址：台中市北屯區河北路二段91號

電話：0903 881 748

營業時間：11:30 – 14:00 \ 17:00 – 21:00 （週日休）

Facebook：https://www.facebook.com/REDLIPTAICHUNG/

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」