GOOGLE評論4.9星！台中高質感居酒屋「月酉炭火串燒·割烹」一級棒，生意超好、沒預約等很久

台中西屯串燒居酒屋推薦~月酉炭火串燒·割烹是台中少數以串燒為主的居酒屋，承襲日本老師傅手法燒烤功夫真的是一級棒！食材新鮮費工處理，吃的到很多稀有部位，隨便點都好吃。Google評論4.9星吃過都說讚，店面外觀非常低調，但是生意超好沒預約要等很久。

月酉炭火串燒·割烹 地點交通

月酉串燒居酒屋位在西屯區東興路上靠近精明路口，永豐棧酒店斜對面，外觀非常低調沒有明顯招牌，反而是旁邊瑚同燒肉的招牌比較明顯～。

鄰近精明商圈東興立體停車場，停好車走路過來只要幾分鐘，搭公車的朋友，在台灣大道下車走路過來不到10分鐘，交通很便利。

月酉炭火串燒·割烹環境

走進店內就是吧台個人座位區，可以近距離欣賞主廚料理秀。

後方還有兩桌4人座位以及一間包廂，整個環境相當雅緻，店員服務親切出餐會看客人的用餐速度，在這裡品嚐串燒美味非常享受。

店內隨處可看到各種日本酒，整個環境充滿日本味，彷彿到了日本當地居酒屋。

冷藏櫃裡有各式日本清酒，辛口、甘口的清酒都有，搭配串燒一起享用很加分。

除了清酒之外，也有日本燒酒、以及沖繩生啤酒，穿著和服的美女服務生親切招呼，想要佐餐配酒也可以請店員介紹，整個真的很像在日本當地居酒屋，用餐很享受。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

月酉炭火串燒·割烹菜單

這家居酒屋餐點以串燒為主，也有揚物、食事、甘味、飲品、以及無菜單套餐（套餐需提前一天預約）。第一次來的朋友，直接點紅色人氣推薦的品項就對了。每人低消700元，加收一成服務費，沒有用餐時間限制。

他們家的串燒功夫相當厲害，師承日本老師傅手法，炭火燒烤加上獨門秘製醬汁，風味一級棒!還吃的到外面比較少吃的到一些稀有部位，在這裡吃串燒隨便點都好吃！

月酉 推薦餐點

入座先招待主廚私房小菜，每天品項不一定。今天我們吃到的是涼拌海帶芽，相當爽口的開胃菜。

青森蘋果汁 100元、靜岡綠茶可樂 120元

清酒種類很多，也有生啤以及日本燒酒，不喝酒的人也可以點無酒精飲品。

海膽山藥細麵 320元

爽脆的山藥細麵上頭還有海膽、以及鮭魚卵，再搭配海葡萄整個海味十足，清爽又甘甜。尤其是海膽味道超級甜，加上鮭魚卵、魚子醬美味度更加分！！這一道豪華前菜滋味有夠讚～～

雞頸肉 （限量） 100元/串

雞頸肉費工挑取雞脖子上比較有肉的部位，口感非常Q脆，刷上獨門醬汁鹹鹹甜甜的滋味越咬越香，搭配柚子胡椒一起吃味道超讚的！完全顛覆印像中的雞脖子肉，好好吃喔～

雞白子 （限量） 120元/串

雞白子就是雞佛，每天新鮮進貨吃起來完全沒有腥味，烤到剛剛好的熟度，QQ嫩嫩的咬開還很多汁，真的很會烤～

雞生蠔 （限量） 110元/串

雞生蠔是雞腿裡頭靠近腰窩的部位，一隻雞只有兩塊相當珍貴。雞皮烤的非常酥脆，油脂香氣十足！原本以為雞腿肉會比較軟嫩，結果這個雞生蠔口感紮實有咬勁，Q彈的口感越咬越香，吃完還意猶未盡。我們第一次吃到雞生蠔，沒吃過的朋友很推薦試試。

雞肝 70元/串

這裡的雞肝處理的很乾淨，而且肥嫩有點厚度，完全考驗燒烤功夫真的很厲害。刷上特調醬汁吃起來有一點焦糖風味，雞肝軟嫩又有保水度，口感超讚推薦必點。

剝皮辣椒豬肉串 80元/串

豬肉串包捲剝皮辣椒，豬肉不會油膩吃起來很乾爽，口感帶點Q度越咬越香。豬肉肉汁本身就有甜度，加上Q脆的剝皮辣椒，入口先是豬肉的甜，接著是剝皮辣椒微辣滋味，很有層次感。這一道剝皮辣椒豬肉串好好吃喔，多汁又不油膩我喜歡。

櫛瓜 60元

厚切的櫛瓜烤到剛剛好的熟度，又嫩又脆爽口極了。

月見烤肉丸 90元/串

烤肉丸用豬肉加上雞肉、雞軟骨手工揉捏成長條丸子，胖胖模樣很討喜。口感軟嫩多汁帶有一些脆度，真是好吃！！裹上月見金黃蛋汁整個味道更香，濃郁又滑順真的很加分!這一道是他們家的人氣招牌很快會賣完，太晚去可是吃不到。

極上和牛牛舌 480元/串

厚切牛舌切成一口大小，一串的份量不少。牛舌表面烤到有點微焦，刷上特製醬汁整個很入味，搭配鹽蔥一起吃，肉汁超甜超香滋味好正點！

和牛牛舌有厚度要烤到剛剛好的熟度不簡單，又嫩又Q還保有水份，整個越咬越香！愛吃牛舌的朋友，一定要試試這道厚切和牛牛舌，超好吃的～～

極上A5和牛 320元/串

日本A5和牛烤到表面微焦，逼出油脂香氣，接近入口即化一咬爆汁，滿嘴的香甜和牛油脂與肉汁，真的是很享受！！先單吃A5和牛的美味，再搭配芥末籽胡椒一起吃，鹹香甜滋味更上一層樓。

松露茶碗蒸 120 元

茶碗蒸口感非常軟嫩細緻，裡頭還有干貝。蒸蛋本身味道就甜，加上松露醬以及松露油味道好香~愛吃松露的朋友一定會喜歡。

紋甲烏賊 150元/串

新鮮的烏賊烤單面保有水份，軟嫩又帶有Q度，本身海味就很鮮甜，再搭配柚子胡椒有畫龍點睛的作用，整個美味度大大提升，真是好吃！

炙燒生食級干貝 一份2顆/200元

生食級大干貝烤到表面微焦，原本以為會比較熟，咬開來裡頭還非常軟嫩，料理長烤功一流！干貝有刷上特製醬汁，再加上現刨的烏魚子以及魚子醬，多層次的海味吃起來更香甜。

鮭魚卵烤飯糰 120元

這一道烤飯糰也是他們家的招牌，飯糰直接在炭火上燒烤，表皮酥脆還帶有炭香，有點像鍋巴的口感。刷上鹹甜的醬汁，再加上滿滿的鮭魚卵，視覺味覺都很讚。

咬開來裡頭還有好多鮭魚卵，每一口都吃得到鮭魚卵波滋波滋的海味，鹹香甜好好吃。

海膽麵 420元

上頭好大片的海膽，現在海膽超貴，老闆還給這麼多，真是用料不手軟耶~再加上鮭魚卵、魚子醬，還沒開吃就先加分。

用海膽醬拌炒過風味超讚，麵條上還有好多飛魚卵，口感很加分。再加上厚厚海膽以及鮭魚卵，滿滿海味在嘴裡噴發，這一道海膽義大利麵特別鮮甜好吃。

手作甜點 龍井燉奶 100元

原本以為是焦糖烤布蕾，其實它是主廚自己手作的龍井燉奶。這一道甜點很特別，茶香加上奶香還有軟綿的口感，表面再加上炙燒焦糖，真的很好吃！這家月酉的餐點真的很厲害，連甜點都很強～～

月酉炭火串燒·割烹整體心得

這一家外觀非常低調的串燒居酒屋質感真的很棒！尤其是燒烤功夫相當厲害，今天吃到的每一道都好吃，特別是很多外面少有的稀有部位，像是雞頸肉、雞生蠔、月見烤肉丸，還有和牛牛舌都超好吃的~~連甜點也讓人驚豔，難怪網路上評價很高Google 評論4.9星，我們吃過也喜歡推薦給大家，座位不多記得先預約才不會久等喔～

月酉炭火串燒·割烹

粉絲團：月酉 炭火串燒·割烹FB

IG：https://instagram.com/yueyou372?igshid=YmMyMTA2M2Y=

地址：台中市西屯區東興路三段372號

電話：04-23276269

營業時間：18:00～00:00 週日、週一公休

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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