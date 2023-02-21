火鍋＋自助百匯超過200種！南投最狂吃到飽「屯鱻火鍋」爽吃生蠔、大蝦、握壽司、哈根達斯、莫凡比

食尚玩家報導草屯最強吃到飽~屯鱻火鍋我們又來了!每一季都會推出新菜色，這次的主題是中式料理。光是火鍋就有15種湯底，加上自助百匯新鮮蔬果、海鮮火鍋料、日式料理、炸物烤物、港點、披薩、滷豬腳、沙拉甜點飲料、哈根達斯莫凡比明治冰淇淋、還有膠囊咖啡機…超過200種食材，不分午晚餐平日663/假日763（+10%），兒童還有優惠價，附免費停車場CP值蠻高的，全家大小都吃得好開心。

屯鱻火鍋地點停車資訊

屯鱻火鍋位在草屯育英街上，氣派門面目標很好找。開門前已經很多人排隊等候入場用餐，不僅是南投人超愛的吃到飽，從台中開車過去只要半小時就可抵達，也很方便。

餐廳旁邊就是停車場入口，除了靠近門口這個停車場之外，往前繼續開，裡面還有一個停車場，好停車真是大加分。

屯鱻鍋生意非常好，我們假日中午來，門口已經一堆人在排隊，建議先訂位才不會久等。等候的時間有準備明治冰淇淋、冰棒免費招待，很貼心。

屯鱻鍋環境

用餐區分好幾區座位很多，分散在食材區周圍取餐很方便，服務人員巡桌收拾餐盤蠻勤快的，服務還不錯。

食材區白色大理石檯面非常高雅有質感，分好幾個食材區供客人自助取用，整個感覺像是飯店的buffet。取餐動線規劃的不錯，食材被拿光補餐的速度也算快。食材種類超多琳琅滿目超過200種，以吃到飽來說這一家相當超值。

屯鱻火鍋價格及菜單

屯鱻火鍋價位：不分午晚餐平日663元/假日763元（加10%），小孩兒童有優惠價99公分以下只要100元。用餐時間2小時/過年期間90分鐘。（除夕~初六春節期間價位不同，除夕晚上有營業、初一公休之外，其餘時間都正常營業）

沒空到店內享用，也有外帶鍋物四人套餐1199元/雙人套餐699元。

入座後先選湯底，菜單中有15種湯底，最右邊5種湯底是季節限定。15種湯底通通不必再額外加價，這一點很加分。

我們選擇剝皮辣椒雞鍋、以及養生藥膳鍋。剝皮辣椒雞鍋湯底還有雞腿肉及剝皮辣椒，味道微辣入喉還會回甘。藥膳鍋味道溫和，這種季節溫補剛剛好。一般火鍋店隨便點一鍋都要300多元，屯鱻鍋火鍋食材超多，再加上自助Buffet只要600多元真的很超值。

屯鱻火鍋自助百匯

在屯鱻鍋不只是火鍋吃到飽，還有各種自助百匯內容相當豐盛，包括日式料理、烤物炸物、港點、披薩、滷豬腳、熟食熱炒、新鮮蔬果、沙拉甜點、飲料、哈根達斯、莫凡彼冰淇淋、膠囊咖啡機⋯超過200種無限吃到飽，隨便拿一些第一輪就已經擺滿桌面。

火鍋料專區

屯鱻鍋的火鍋料專區好壯觀，分兩大櫃擺滿各種火鍋食材，比一般吃到飽火鍋店還要豐富。食材等級不差，蛤蜊還是活的會吐舌呢~愛吃火鍋的朋友，來到這裡保證大滿足。

以前要放夾子的現切肉片，現在切好直接放在火鍋料專區，霜降牛、雪花牛、霜降豬、梅花豬、小肥羊、嫩雞柳一共6種肉品，通通自助取用無限吃到飽，愛吃多少直接拿，不必等候店員送上桌，我覺得改這樣好加分喔～

除了火鍋料專區，另外還有高檔海鮮專區。生蠔、白蝦、鯛魚片、小章魚、海王螺、三點蟹，堆成小山滿滿滿，6款新鮮海味也是通通自助取用，愛吃多少拿多少沒有限量。

我們這次點剝皮辣椒雞鍋、以及養生藥膳鍋，再加上高檔海鮮以及火鍋料、蔬菜各拿一些，光是火鍋食材就很豐盛。

這裡的海鮮品質不錯，我超愛三點蟹跟白蝦，肉質飽滿味道甘甜好好吃。蛤蜊也很新鮮甘甜，吃完再去取餐無限供應有夠讚！

6種肉品都吃過一輪，我個人最喜歡雪花牛、豬梅花和雞肉，下鍋後味道蠻甜的，尤其是在剝皮辣椒雞湯鍋中涮煮，帶點微辣尾韻還會回甘，滋味更棒。

飲品區

光是飲品區就有好幾區，現榨果汁就很多種:火龍果汁、鳳梨汁、楊桃汁、冬瓜檸檬、烏梅蜜以及檸檬水。還有小朋友喜歡的養樂多、布丁、美粒果、可口可樂、泡沫綠茶、雪碧、津津蘆筍汁…品項很多任君挑選。

這一區現打氣泡水口味很多，有芒果、青蘋果、葡萄柚、黑醋栗、水蜜桃、藍柑橘等6種選項，繽紛的顏色好看又好喝。

生菜沙拉開胃前菜

生菜沙拉的種類很多，超過10多種新鮮蔬果，搭配和風醬、千島醬、草莓醬、凱薩醬等4種醬料一起吃，養生又健康。

開胃菜種類很多，每次來都有新菜色，這次有鵝肝慕斯風味塔、法式草莓可頌、芥末籽生蠔、醬汁溫泉蛋、以及膠原蛋白飲。

轉個彎旁邊還有梅子醋飲、焦糖柳橙、醋溜口水雞。中西式各種開胃前菜真的是琳瑯滿目，每一款看起來都好好吃。

隨便拿一些生菜及開胃前菜，每一樣都好吃。我特別喜歡芥末籽生蠔、鵝肝慕斯風味塔、還有冬天限定的法式草莓可頌也很正點。

日本料理

檯面上的種類非常多，各種握壽司、壽司捲、手捲、生魚片通通有，都是新鮮現做有夠讚!我們每次來吃都會主攻日本料理區。

生魚片跟手卷都要放夾子等候店員送上桌，我們只有點生魚片。品質比想像中好，尤其是鮭魚生魚片口感軟嫩、油脂香氣十足，多吃幾盤就值回票價。

屯鱻鍋的日式料理水準不錯，握壽司捲壽司都好吃。尤其是炙燒鮭魚、星鰻穴子都很正點!平常在日本料理店點握壽司都不便宜，這裡隨便夾吃爽爽太棒了。

熟食熱炒

每次來都有不同菜色，這次中式料理主題有金鑽脆皮烤鴨、川味酸菜魚、松露豆腐煲、粵式臘味炒飯、鴨油炒季節時蔬等5道菜色。菜色好豐富喔～過年期間要聚餐吃春酒，直接到這裡就好了，還比桌菜便宜！

其中脆皮烤鴨跟酸菜魚我最喜歡，炒飯粒粒分明乾爽好吃，松露豆腐煲也很推薦。

辣子椒麻大蝦充滿花椒香麻滋味，連殼帶肉可以一起吃，酥酥脆脆的口感加上味道香麻辣，愛吃辣的朋友可以多吃幾回合。

屯鱻鍋的豬腳蠻有名的，滷的很入味皮Q肉嫩富含膠質，吃完喜歡的話可以直接跟櫃台買豬腳禮盒，年節送禮送豬腳也很適合喔。

烤物炸物

結合中國風的口味，多了好多粵菜的烤物炸物。這一區跟日本料理區都很受歡迎，很多人愛。

炸物區有炸蝦天婦羅、芋泥球地瓜球、馬蹄條、珍珠流沙球、煉乳螺旋捲、日式墨魷。

披薩有烤鴨披薩、宮保雞丁披薩、松露野菌披薩，其中烤鴨跟宮保雞丁算是中西合併的創意披薩，很特別。旁邊還有炸薯條、烤魷魚以及鹽烤鯛魚下巴。

這次的中式料理主題各種菜色都不錯，推薦大家都試試。

港點蒸物

一整排10個蒸籠裡頭有很多口味的燒賣、珍珠丸、蘿蔔糕、地瓜、腸粉、鳳爪、還有兩款可愛的造型包子。

旁邊松露蟹肉蒸蛋味道鮮甜也很好吃，我們拿了兩次。

這裡的港點還不錯，每次來都要吃一輪才過癮。鳳爪我很喜歡，腸粉跟蘿蔔糕也好吃。

手工造型包這次來是小雞造型，裡頭是紅豆內餡，香菇包則是芝麻內餡，兩款都很可愛又好吃。

冰淇淋甜點咖啡

屯鱻鍋的冰淇淋品牌很讚，除了候位區的明治之外，裡頭還有哈根達斯、瑞士莫凡彼冰淇淋。哈根達斯有8種口味、莫凡彼有 7種口味，愛吃什麼請店員幫你挖，一次兩球也是無限吃到飽。

甜點櫃種類也是超多:輕乳酪、茶凍、千層蛋糕、水信玄餅、草莓慕斯、布朗尼、菠蘿泡芙、乳酪派、布蕾派、提拉米蘇、法式馬卡龍、大理石乳酪蛋糕…擺盤漂亮每一款都好想吃喔～

水果種類也不少，檯面上有6種水果都是當季水果新鮮現切，取完會補上不同的水果，左上方還有他們自己做的莓果優格喔～

小朋友超愛的巧克力噴泉，旁邊有叉了好多棉花糖，直接淋巧克力就可以吃了。

膠囊咖啡有8種口味，很少吃到飽餐廳用膠囊咖啡機，我們每次來都會品嚐，DIY投入膠囊就能喝到香濃的咖啡，有趣又好喝。

這裡的甜點精緻漂亮又好吃，水準蠻不錯的，吃飽喝足一定要留一點胃吃甜點，搭配哈根達斯冰淇淋、莫凡彼冰淇淋與膠囊咖啡，為今天的大餐畫下完美句點。

屯鱻火鍋整體心得

不愧是食尚玩家推薦中部超強吃到飽!不只火鍋食材很多，自助百匯更是一級棒，熟食炸物烤物甜點飲料冰淇淋一路吃下來好滿足，簡直媲美飯店buffet，還有專屬停車場免費停車更加分，不分午晚餐平日663/假日763，兒童還有優惠價!我們每次來都吃得很開心，約聚餐選這裡很可以，滿足每個人的胃。

屯鱻火鍋

粉絲團：屯鱻火鍋FB

地址：南投縣草屯鎮育英街208號(附停車場)

電話：049 2323668 線上訂位

營業時間：平日11:00~15:00/17:00~20:30、假日11:00~15:00/17:00~21:00

（除夕~初六春節期間，除夕晚上有營業、初一公休之外，其餘時間都正常營業）

文章來源：商尼吃喝玩樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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