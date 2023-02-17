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一訪再訪！ 米其林必比登推薦「小初店」 讓人流連忘返的牛肉麵，排骨飯也非常好吃

強生與小吠的HYPER人蔘～／ 文、圖／強生與小吠

udn走跳旅遊／強生與小吠

是說有哪家牛肉麵最近讓我們流連忘返，一去再去。其實本來就知道▸小初店◂是必比登餐盤推薦，但沒想到吃過之後，感覺推的真是有道理。個人覺得不只牛肉麵好吃，排骨飯也堪稱一絕呀！

平日中午來小初店，幾乎1100-1300 用餐時間都是要排隊的。

小初店│環境介紹

如果內用的話就是站在外面或是坐椅子上等待，要先和店員要號碼牌哦，其實老實說等待時間還算快，大家吃完就會離開。巔峰大概平均要等20-30分鐘，且有可能需要和別人一起併桌。

小初店│菜單Menu

來看一下他的餐點，外帶還有95折優惠。每樣東西都不會太貴，除了牛肉麵是時價外。

小初店│餐點表現

黃金排骨便當 108元 + 蛋花湯 30元

本來想說內用便當會不會太瞎，沒想到呈現的方式並不會讓人覺得突兀。而且這樣的份量真的很可以，你看看那個厚切排骨。

雖然便當菜的小菜部份稍顯普通，不過那個豆干好吃，整體也不會有油膩感。

排骨在碗內就冒起微微白煙，告訴你它是現炸的，稍微剪開的肉肉可以看到斷面，它是真材實料的厚切豬排。翻開排骨還可以看到肉燥淋在白飯上，有半顆溏心蛋和一寫黃瓜和香腸。

蛋花湯也是大碗的，沒有讓人覺得太過油膩的香油氣味XD 有紅蔥頭增添香氣。

牛肉麵 215元（時價）

總共來吃過兩次，都是215元，可以理解好吃的牛肉部位，都是隨著當時購買的牛肉價格而定。基本上牛肉麵太過於便宜都不會太好吃，這是實話。這碗端上來時候，你的眼睛還有口水分泌的程度，就告訴你這道是真材實料。旁邊的手工粉粿是點牛肉麵額外贈送的點心哦。

麵條好吃又有彈性，可以稍微看到牛肉有三大塊，而且size都很大。

這是牛肉本人，有很大一部分被牛肉湯淹沒，有白蘿蔔、紅蘿蔔還有青菜。

這是牛肉本人，基本上都是吃到牛腱的部位，還有筋的部份也是入口即化，非常可口又讓人懷念的份量。如果你第一次來吃一定會被他的大塊牛肉嚇到，湯頭部份也不會過於鹹，沒有藥膳味也不會辣。基本上整碗吃完也很有飽足感。以上就是在小初店吃飯的食記，相信這樣用心的老闆已經不需要我們多多推廣，但好吃的店家值得一再去捧場和鼓勵是一定要的。也有看到老闆在FB po文說之前身體欠安，也希望老闆身體健康，我們這些老饕才有機會繼續吃到好吃的餐點哦！

小初店

地址：台中市南屯區大業路243號

電話：04 2310 0700

營業時間：11:00-20:00 ; 週六12:00-20:00 ； 週日公休

FB：https://pse.is/4qsfzu

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘～ FB：強生與小吠的HYPER人蔘～

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牛肉麵 便當 豬排 外帶 台中美食

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