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熊大.兔兔神助攻！情人節「麗寶樂園」浪漫約會告白熱點大曝光

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
全台最大天空之夢摩天輪，也推出限定熊大兔兔《告白車廂》要來陪大家渡過浪漫的情人。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
全台最大天空之夢摩天輪，也推出限定熊大兔兔《告白車廂》要來陪大家渡過浪漫的情人。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】西洋情人節還有一周，麗寶樂園渡假區推薦，從早玩到晚、吃情人節大餐、打卡拍照放閃、送情人節禮物、住飯店享受浪漫的兩人時光！ 麗寶樂園渡假區打造多個浪漫場景，讓遊客可與另一半來個甜蜜約會、打卡秀恩愛，還能品嘗情人節限定餐點及超人氣明星熊大、兔兔的戀愛主題房、浪漫摩天輪主題車廂，讓情人們在甜度超標的氣氛下度過溫馨浪漫時刻。

▲麗寶福容LINE FRIENDS主題房，推出情人節限定「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩款充滿粉紅泡。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶福容LINE FRIENDS主題房，推出情人節限定「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩款充滿粉紅泡。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

※ 麗寶樂園渡假區內絕萌浪漫約會點大曝光

景點一／由超人氣明星熊大、兔兔加持的麗寶福容LINE FRIENDS主題房，推出情人節限定「愛的連線」、「浪漫滿屋」兩款充滿粉紅泡泡的熊大、兔兔專屬情人套房，入住就送LINE FRIENDS大禮包，能抽百萬名車外，加贈探索世界門票及熊大的麗寶小鎮門票各兩張；平日入住再加碼送兩張LINE FRIENDS摩天輪主題車廂搭乘券，替你的約會浪漫加分。

▲熊大的麗寶小鎮，可透過祈願花火在熊大鎮長的見證下，傳送告白訊息，立下唯美誓言。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲熊大的麗寶小鎮，可透過祈願花火在熊大鎮長的見證下，傳送告白訊息，立下唯美誓言。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

景點二／全新開幕熊大的麗寶小鎮，適合情侶約會新景點，7個超好拍的互動裝置體驗區與 LINE FRIENDS明星零距離接觸，還能藉機告白，帶著曖昧的對象透過小鎮內的《祈願花火》設施，在熊大鎮長的見證下，傳送告白訊息，立下唯美誓言。

景點三／全台最大天空之夢摩天輪，也推出限定熊大兔兔《告白車廂》歷時25分鐘在摩天輪上一起看山、看海、看夕陽或夜景，絕對是感情升溫絕佳的約會點。

景點四／最有異國氛圍的麗寶OUTLET MALL星巴克鐘樓，沿著運河畔沿路散步到鐘樓再喝上一杯暖心的咖啡，必中另一半的心！

景點五／想要體驗刺激、腎上腺素爆發的情侶們絕不能錯過，2/24(五)、2/25(六)、2/27(ㄧ)麗寶國際賽車場G2賽道自駕車體驗行程，還能再象徵性的龍門下留下紀念照。

景點六／說到經典浪漫約會景點絕對不能錯過OUTLET MALL A區500年橄欖樹及景點七的D區科莫湖浪漫燈光秀，營造滿滿濃厚的甜蜜氛圍，讓人時時刻刻都覺超幸福。

▲B區1F《米塔牛排》也推出炙愛饗宴雙人套餐。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲B區1F《米塔牛排》也推出炙愛饗宴雙人套餐。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

情人節大餐和禮物絕對不可馬虎！麗寶OUTLET MALL B區1F 《BONNY & READ》情人對戒85折、《慶誠香水》VERSACE香戀水晶圓滿禮盒，特價2,980元；B區2F的《CITIZEN》也祭出藍寶石鏡面機械腕錶對錶組，特價11,800元，送禮絕對要送到心坎裡。

C區2F《莫凡彼》搭上近期最夯的電影話題，主推情人節饗見你雙人套餐，主廚湯品兩份、特製凱撒沙拉一份、排餐四選一、主食七選一，加上情人節限定甜點：莓好時光千層派及自選飲品兩份優惠價，只要1288元。

B區1F《米塔牛排》也推出炙愛饗宴雙人套餐，500元以上主餐任選兩份、前菜任選一份、凱薩燻雞沙拉一份，情人節限定價1,499元，讓戀人們趁著情人節，共享專屬於彼此的浪漫夜晚。

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