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換址回歸！台中「豆子洋食商行」主推創意日式洋食，楓糖炸雞搭鬆餅驚喜滿滿

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

台中東海商圈超人氣日式輕食餐館─豆子洋食商行，在2022年3月換地址後重新與大家見面，用餐環境煥然一新，保持【豆子洋食】的溫馨氛圍，木製傢俱搭配昏黃燈光營造充滿溫度的用餐空間，還規劃了全新的戶外用餐區，餐廳鄰近停車場更是吸引了許多家庭客前來用餐，成為民眾前來東海商圈旅遊、用餐的最佳選擇。

▲戶外用餐區。
▲戶外用餐區。

▲店內寬敞用餐空間即使多人聚餐也不會感覺到壅擠。
▲店內寬敞用餐空間即使多人聚餐也不會感覺到壅擠。

▲用餐環境融入了大量綠植以及【豆子洋食商行】吉祥物兔子。
▲用餐環境融入了大量綠植以及【豆子洋食商行】吉祥物兔子。

餐點的部分保留原有的招牌洋食飯、風味鍋、壽喜燒雜炊、炸物、飲品等，並推出全新輕食選擇「鬆餅系列」，除了有經典的奶油楓糖、抹茶、黑糖巧克力外，鹹食口味「楓糖炸雞野菜」更是饕客的最愛，不管是想當下午茶點、飯後甜點或是當作正餐享用都很合適，除此之外，假如想吃純素的料理，提前告知櫃檯就會為你特製餐點。

豆子洋食飯│唐揚雞佐明太子醬

洋食飯系列均會附贈沙拉跟味噌湯，特製和風醬融合了胡麻醬的香濃與和風醬的清爽，既涮嘴又開胃；濃郁的味噌湯與切成薄片的大根、紅蘿蔔、海帶搭配恰到好處，溫和的風味相當暖胃。

經典日式炸物做成丼飯套餐，外皮炸到金黃酥脆雞肉、地瓜、茄子、甜不辣、糯米椒等食材毫不手軟的蓋滿整碗白飯，唐揚雞表皮酥脆肉質扎實多汁，炸物不僅吃起來不油不膩，搭配鹹香濃郁的明太子醬讓炸物風味更上一層樓，令人愛不釋手的好味道。

豆子洋食飯│醬燒牛肉

這款「醬燒牛肉飯」口味更適合台灣人的飲食習慣，勾芡過的牛肉醬汁，濃郁、鹹度恰到好處，充滿牛肉高湯的風味，讓人忍不住想扒完整碗飯，牛肉更是美味的關鍵，精燉多時的牛肉用筷子就能輕鬆夾斷，肉質細緻肉香濃厚，吃完唇齒留香令人念念不忘，適合長輩、小朋友享用。

手作風味鍋│塔香辣味蛤蜊鍋

時蔬與蛤蜊一同燉煮的海鮮湯底，保留蔬菜的清甜與蛤蜊的風味，湯鮮味美，尾韻微微辣勁讓人直呼過癮，放入梅花豬肉、炙燒豆腐、火鍋料、香菇、大根、玉米、番茄、番薯葉等配料，整鍋滿滿配料誠意十足啊！各種食材吸收湯汁的風味，天氣寒冷時來上一鍋，包準暖心又暖胃。

鬆餅│楓糖炸雞野菜

新推出的鬆餅系列人氣絲毫不輸給店內其他餐點，鬆餅、楓糖炸雞與野菜的鹹甜搭配更是擄獲了大批粉絲，厚實的鬆餅可以搭配楓糖漿、高品質鮮奶油或是炸雞一同享用，百搭組合怎麼吃都美味，既維持了道地的美式吃法，又融入日式口味，添加野菜沙拉讓餐點吃起來更加健康，不管是當作正餐還是點心都很合適。

周末假日想與家人朋友們在餐廳輕鬆吃美食，就來【豆子洋食商行】吧！份量十足CP值超高的餐點包準讓你大飽口福喔！

【豆子洋食商行-龍井店】

店家地址：台中市龍井區新興路27巷16號

店家電話：0426329668

營業時間：11:30–21:00

停車資訊：餐廳一旁為「東海百富停車場」(非特約)

粉絲專頁：https://bit.ly/3wFhgAs


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牛肉 鬆餅 炸物

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