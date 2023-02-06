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藏身在旅店樓下！台中勤美商圈首家「瑞士早午餐」 必吃獨家薯絲餅

聯合新聞網／ ShareLife分享生活

瑞士在地日常早午餐必配的「薯絲餅」在台中也能吃到囉！位於勤美商圈周邊的【旭暮 mu café】於綠宿行旅的地下一樓，沿著線型彎曲的樓梯走下來即可看見另一幽靜的空間氛圍。

▲從綠宿行旅大廳後方的樓梯走下來，即可到達【旭暮 mu café】用餐。
▲從綠宿行旅大廳後方的樓梯走下來，即可到達【旭暮 mu café】用餐。

▲室內以鄉居色和大面積留白裝潢搭配光影，營造悠閒不受外界紛擾的用餐空間。
▲室內以鄉居色和大面積留白裝潢搭配光影，營造悠閒不受外界紛擾的用餐空間。

【旭暮 mu café】菜單的品項不僅特別也相當豐盛，主打瑞士在地早午餐必配的「薯絲餅」，搭配獨家製作主食、融入中西方的特色，同時嚴選食材、以原型食物為基底製作所有配料，不僅吃得健康，更推崇「零剩食主義」，把關好份量讓顧客能清空餐盤又能飽食一頓，在細節上的堆疊都能感受店家的用心。

▲【旭暮 mu café】菜單
▲【旭暮 mu café】菜單

川味嫩雞薯絲餅

川味嫩雞是薯絲餅系列中的人氣口味，結合串燒酒場會吃到的口水雞風味，以舒肥雞胸搭配口水雞醬，堆疊生菜、薯絲餅、水波蛋一起，讓劃開的蛋黃溫潤辣感、平衡風味，再切一角酥脆的薯絲餅感受迷人香氣，整體層次底蘊在辣香氣的刺激下令人印象深刻，喜愛吃辣的朋友可別錯過囉。

轟炸脆雞雙人大早餐

與朋友家人同行若想吃的豐盛選擇雙人大早餐絕對能享有最高CP值的饗宴！像這一大盤共有4大塊轟炸脆雞，搭配冷燻鮭魚、酸種裸麥麵包、綜合貝比生菜、太陽蛋、奶油乳酪、鮮切酪梨、香料炒菇、奶油烤玉米、馬鈴薯絲餅與優格杯杯，讓人不知該從哪個角落開始吃起！

▲大早餐的主食提供酸種裸麥麵包、一大塊馬鈴薯絲餅讓大家任意搭配享用。
▲大早餐的主食提供酸種裸麥麵包、一大塊馬鈴薯絲餅讓大家任意搭配享用。

▲酸種裸麥麵包抹上奶油乳酪、搭配太陽蛋、冷燻鮭魚、生菜就能是簡單又美味的三明治。
▲酸種裸麥麵包抹上奶油乳酪、搭配太陽蛋、冷燻鮭魚、生菜就能是簡單又美味的三明治。

▲另外一角的綜合貝比生菜有附上柚子和風醬，一旁奶油烤玉米的美味讓人吃了還想再吃！
▲另外一角的綜合貝比生菜有附上柚子和風醬，一旁奶油烤玉米的美味讓人吃了還想再吃！

▲視覺衝擊同時挑開味蕾的4大塊轟炸脆雞，獨家的調味與製作工法，讓脆雞一口咬下肉汁隨即爆出，讓人可大口享受。
▲視覺衝擊同時挑開味蕾的4大塊轟炸脆雞，獨家的調味與製作工法，讓脆雞一口咬下肉汁隨即爆出，讓人可大口享受。

▲優格杯杯(每次口味不一定相同)加入黑糖提香，搭配新鮮水果相當清爽。
▲優格杯杯(每次口味不一定相同)加入黑糖提香，搭配新鮮水果相當清爽。

招牌水果

【旭暮 mu café】提供的水果茶也不馬虎，不僅使用了大量新鮮水果，在杯中更搭配炙燒的焦糖葡萄柚片，無論是單吃或泡入水果茶都能享受不同的風味。

【旭暮 mu café】開業3個多月的時光，店名取自代表日出的「旭」，與代表日落的「暮」，期望在這期間提供各式早午餐、甜鹹小點、咖啡、無咖啡因飲品等餐桌美食，希望手作的餐點能讓大家為一天開啟序幕，擁有悠閒美好的早午餐時光，而其獨特的薯絲餅也擄獲許多饕客的味蕾，讓懷念薯絲餅風味的朋友以後來到【旭暮 mu café】即可再度回味。


旭暮 mu café

店家地址：台中市西區民生北路126號B1

店家電話：0423017939

營業時間：10:00~16:00(最後收客15:00、最後點餐15:30)

粉絲專頁：https://bit.ly/3HcRLfX


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早午餐 水果 咖啡廳

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