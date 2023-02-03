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「壹仟萬金」帶回家！殿堂級玻璃工藝 「世界首座玻璃廟」呈現宗教建築之美

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

新春開運從閃亮亮的玻璃廟開始！玻璃媽祖廟-台灣護聖宮每年過年不但有各式各樣擲茭拿大獎與進香好康活動，如果想求好運，可購買千萬兩黃金的鈔票及平安餅禮盒帶回家。

▲玻璃媽祖廟集結台灣玻璃殿堂級工藝大成。
▲玻璃媽祖廟集結台灣玻璃殿堂級工藝大成。

建築本身也很有看頭，是由7萬片的玻璃組成，使用台明將企業所生產的玻璃，加上66家全台不同材質的產業腦力激盪，以打模再灌入玻璃的手工製法，鋪設堆疊而成，外觀仿清朝鹿港天后宮，並用木雕、石雕去融合彩繪、窯燒、熱塑和內部堆疊，進行內部修飾，屋頂的部分則是用熱熔玻璃灌模技術，打造雙翹曲弧度的飛簷，並用夾具固定玻璃，中間完全不使用一顆螺絲釘，廟方表示，希望藉由玻璃廟結合彰化地區玻璃產業和環保科技，呈現宗教建築藝術之美，也是世界首創的第一座玻璃廟。

▲晶瑩剔透建築外觀在夜色的映襯下更顯得華麗。
▲晶瑩剔透建築外觀在夜色的映襯下更顯得華麗。

▲玻璃媽祖廟的八卦藻井LED七彩燈光千變萬化。
▲玻璃媽祖廟的八卦藻井LED七彩燈光千變萬化。

這座玻璃廟的正殿主要祭祀保佑海上平安的媽祖，這座神尊的塑形是參考蒲田祖祠地、血脈出生地、得道升天地、官府首香地、渡台開基地－鹿港天后宮，一共5處的聖母神像的表情特色而成，神龕裡媽祖像後方是台灣最高峰－玉山圖像，是使用1400片厚度是10mm的玻璃製成，每天下午的3點到5點陽光透出，是最佳的拍攝時間，站在與神龕中線呈45度角，正好可以呈現出立體自然景觀的壯闊秀麗。

▲現場可以祈求平安米或平安餅把福氣帶回家。
▲現場可以祈求平安米或平安餅把福氣帶回家。

　

景點資訊

玻璃媽祖廟

地址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號

電話：04-781-1209

網址：tw.glasstemple.org

時間：09:00-17:00

消費：壹仟萬金每張結緣價50元(含卡座每組100元)、玻璃廟平安餅禮盒(18入)150元

鹿港 禮盒 玉山

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