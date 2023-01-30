福岡來的精品咖啡！「REC COFFEE Taiwan 旗艦店」從26樓俯瞰城市天際線

福岡來的精品咖啡，REC COFFEE Taiwan 旗艦店在台中已經開了一陣子了，還開了兩家店在台中，這次趁在在附近吃完午餐的空檔，就走到這來喝咖啡，位於商辦大樓高層，要在一樓登記候位再搭電梯上樓，平日來喝咖啡的人也很多，咖啡真的不錯，甜點就比較普通了，高空景色無敵，白天很美，晚上也可以來看夜景，開到晚上九點，無聊時很適合來坐坐喝咖啡。

REC COFFEE Taiwan 旗艦店 位置

REC COFFEE 在福岡是以行動咖啡車起家，後來才慢慢拓展分店，台中旗艦店的入口在惠中路跟台灣大道交叉口，門口就是個商辦大樓，地圖上位置比較靠近中國信託，不過要往轉角走才是商辦入口。

REC COFFEE Taiwan 旗艦店 環境

REC COFFEE Taiwan 旗艦店最可看的點就是26樓高空美景，靠窗的位子頗美，採光很好，大家都要去外面拍照拍一輪，入口處還有一區蠻像泡茶區的，看起來比較日式風格一點，其他部分其實蠻現代感的。

REC COFFEE Taiwan 旗艦店 菜單

入座後再到櫃檯點餐，咖啡價格跟外面咖啡廳差不多，落在120~240間，奶昔、果昔類比較貴一些，不過現在很多動不動就一杯咖啡180，然後超普通，不過REC COFFEE 的咖啡蠻值得，口味特別，不過甜點類味道就一般，但是長得很美。工作人員會介紹當天提供的豆種，商品櫃上的周邊商品看起來也頗有質感，還有跟其他品牌聯名合作。線上菜單

REC COFFEE Taiwan 旗艦店 餐點

冷萃咖啡 NT.160/ 小農荔枝蜂蜜拿鐵 NT.190

冷萃咖啡喝起來有淡淡的花香，無糖但是喝起來會有點回甘的甜味，一行人一致覺得很好喝！原本以為小農荔枝拿鐵只是荔枝蜂蜜牛奶，其實裡頭是有加咖啡的耶，甜度不會太高，荔枝蜂蜜的香氣很療癒，味道很特別，在外頭沒有喝過這樣的咖啡口味。

拿鐵咖啡 博多配方 NT.170 / 拿鐵咖啡 燕麥奶 單品豆 NT.240

愛心拉花很美，喝了一口咖啡的口味醇厚不苦澀，口感比較厚一點，加了燕麥奶的味道比較清爽些，同樣都算好喝。

福岡吐司 NT.150

味道一般，很像以前在外面紅茶店點的pizza吐司。

日本昭和布丁 NT.160

口感軟嫩，味道也挺香濃的，上頭還加了蜂巢脆餅與奶油，味道還可以。

蒙布朗 NT.190

算是中等水準，口感不會太乾，吃得到栗子味道，底下的塔皮蠻香的。

REC COFFEE Taiwan 旗艦店的環境應該是主打賣點吧，沒去過福岡的，先來台中的喝喝看，咖啡真的令人蠻驚艷的，甜點閒時就普通，天氣好時來更棒，開到晚上九點，也可以看夜景，可以事先預約座位唷！

REC COFFEE Taiwan 旗艦店

地址：台中市西屯區惠中路一段88號26樓

電話：04-2259-5757

營業時間：10:00–21:00

文章來源：水晶安蹄 不務正業過生活 FB：水晶安蹄 不務正業過生活

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