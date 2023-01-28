跟山一起呼吸！台中大坑山「頭嵙859」美景咖啡館 視野寬敞、夕陽超美景觀餐廳

大坑山腰的「頭嵙859」景觀餐廳離台中市區不遠，有獨特的地理位置，風景特別美，尤其天氣好的時候可以看到金橘色的大顆夕陽美景。「頭嵙859」 距離中正露營區只有550公尺，是以頭嵙山高度為名，打造一座「跟著山ㄧ起呼吸的享食美學」空間，在這裡享受遺世獨立的明媚風光。

頭嵙859 外觀與環境

這天跟好友爬完大坑步道，回程在google 上找到這家餐廳想要喝個下午茶，外觀是鐵灰色的斜屋頂建築，在綠蔭包圍下像極了在歐洲，顯得特別美。要不是看到餐廳前面有大片的停車場，還以為是誰家的豪宅就坐落在半山腰呢！

頭嵙859 室內空間

室內空間以大面落地窗把戶外的自然風景串連在一起，視野寬敞，光線灑進室內，採光特別好。不同時段感受不同的光線變化，心境也不同。目前只開放一樓空間，很適合會議包場、聚餐，座位數不少。

落地窗的另一邊是戶外座位區，面對的是台中市景，天氣好的時候很多人會坐在這裡欣賞夕陽，是最佳看夕陽的絕佳位置！營業時間會隨著季節有所調整，目前是到晚上7點打烊，有機會欣賞夕陽跟夜景。

頭嵙859 餐點

這裡的低消是每人一份餐點或甜點組合（飲料不算），有正餐、下午茶。前菜的麵包＆濃湯、鮮蝦時蔬沙拉，份量不多，不過對於女生來說這樣子剛剛好。

蒜香辣清炒松阪豬麵 NT$520

以法式畫盤的呈現，份量是精緻的。松阪豬煎到表面焦香，肉質口感Q彈，沒有過多的調味顯現出肉的原味，底下的麵條口味也是走清淡路線。對於正在控制飲食的我們算是很剛好的份量。

松露炒野菇松鮮奶油燉飯 NT$420

燉飯口感不錯，是帶有米心的燉飯，這個吃起來挺清爽，鮮奶油增添滑順口感，沒想到看起來小小的一份，飽足感很夠。

甜點小聚會 NT$350（搭配160元飲品，超過補差額）

含有提拉米蘇、杏仁船餅乾、布朗尼，這是一人份的量，口味就是中規中矩。我們吃完正餐後又繼續點了下午茶，因為天氣很好，有機會看到美麗的夕陽美景。

紓緩洋甘菊茶 NT$170

洋甘菊茶是我很喜歡的茶飲之一，有著淡淡溫暖的香甜味。可以紓緩心情安定思緒，還能助眠。就算是下午喝、晚上喝都不怕睡不著。

今天真的很幸運，來到傍晚時間，超大顆的金橘色蛋黃就高掛天空，此時夕陽的光線撒落在建築物、草皮上，讓眼前的風景變成迷人的樣子。短暫快速的夕陽下山後，我們也準備回家囉！

這裡的餐點價格不便宜，份量比較精緻，餐點口味普通，但景觀無敵，是個適合放空的好去處。

頭嵙859 景觀餐廳

地址：台中市北屯區北坑巷109號

電話：： 04 2239 8616

營業時間：週一到週五 11:00-18:00 週六週日11:00-19:00

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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