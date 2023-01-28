吃火鍋還能泡湯！ 台中「星月大地」 風景無敵景觀餐廳 嚐浮誇蜜糖吐司、享受峇里島風情

台中后里麗寶樂園旁邊景觀絕佳的「星月大地景觀休閒園區」可以眺望遠處的火炎山、大安溪和后里三義全貌，這裡不只有美食饗宴也有下午茶點心，打造成峇里島風情，佔地很廣大，非常適合親子旅遊度假，夏季有戲水池，冬季有泡湯溫泉，如果是外地遊客還可以入住旁邊的星月文旅。

星月大地 戶外景觀區

前陣子工作忙碌，好久沒有假日休息的感覺了，特地跟好友企鵝麻一家人約了要來這裡吃午餐＋泡湯，沒想到天公伯很幫忙，前一天還很熱，出發的早上天空陰陰暗暗飄著雨，就是注定要讓我們來泡湯的啊(笑)。大概是因為下著雨，氣溫驟降，雖然是假日人潮卻很少，讓我們可以好好享受難得包場的體驗。地理位置很好，面對苗栗火炎山，不論晴天雨天都有獨特美景。光是欣賞這個山景就讓我可以放空一下午了。

星月大地腹地廣大，從底下停車場到走進園區的峇里島觀景區，走得有點腿痠痠。用了大量植栽、木屋、造景池打造出熱帶雨林的景緻，園區內有大片草皮、溜滑梯、盪鞦韆、戲水池、溫水泡腳區、烤肉區、露營區、餐廳、住宿，如果不想趕時間，可以在這裡兩天一夜。

池子裡養了不少美麗花色的鯉魚，只要往水池裡投餵飼料，這些魚群就迅速集合，非常瘋狂。

星月大地 露天泡湯區

鮮少人知道園區內竟然有景觀無敵的露天泡湯區，用心打造的庭園山水景緻，讓人有秒飛到日本的錯覺。這裡的溫泉是碳酸氫鈉泉，有冷泉、溫泉兩種，泡完皮膚會很咕溜。露天溫泉的價格平日250元，假日350元，營業時間14:00-22:00，不限時間，也能抵門票，算是中部地區挺划算實惠的泡湯選擇。

溫泉池內有SPA區，泡溫泉的同時還能做SPA水療讓身體的酸痛通通解除。環境維護的很好，雖然是露天溫泉，水質跟周圍環境都很乾淨舒適。

剛好遇到飄著雨的天氣，這樣的溫度，註定是要來這裡泡湯享受難得的假日。周圍有綠意盎然的樹林圍繞著，不說還以為我到了日本哪裡泡湯去了。知道可以來這裡泡湯的遊客不多，又挖到了一個泡湯好去處，你們記得筆記起來喔。

這裡也具備了蒸氣室、烤箱室。

更衣室的盥洗設備一應俱全，吹風機、脫水機、置物櫃都有，只要帶著衣服、毛巾來就行了。

星月大地 景觀餐廳 餐點

這裡最無敵的就是有360度視野，在餐廳裡用餐就能享受獨一無二的火炎山美景。大面落地窗設計讓窗外的風景與室內用餐區連結，一樓是中式桌菜、二樓是咖啡簡餐，不管是2.3人的出遊或是一群人的聚餐都有適合的選擇。光欣賞美景就讓人心曠神怡，至於美食都不是重點了(笑)。

星月大地 景觀咖啡廳 菜單

餐點選擇有日式定食、火鍋、西式簡餐、炸物、下午茶、咖啡、茶飲、果汁、冰沙等等。

泰式月亮蝦餅 NT$280

先上桌的是月亮蝦餅，讓我們先解饞，這種冷天氣非常適合來點邪惡的炸物啊！蝦餅是屬於厚實派的，外酥脆內軟嫩，沾上泰式酸辣醬很涮嘴。

（上）東洋咖哩鍋 NT$450 、（下）韓式泡菜鍋 NT$450

火鍋搭配有菜盤、肉片、白飯，重口味的咖哩鍋、泡菜鍋很開胃，肉片有牛肉、豬肉兩種選擇。

溫泉烏骨童子雞鍋 NT$550

超霸氣的半隻雞的雞湯鍋物，一上桌我們都驚訝到掉下巴！這個太浮誇了吧！半隻雞就這樣躺在乳白色的湯裡面。煮到軟嫩的雞肉一夾就骨肉分離，湯頭濃醇好喝。

德國豬腳 套餐 NT$450

燉到皮Ｑ肉軟嫩的德國豬腳跟一般炸豬腳做法不一樣，這裡的這裡的是清爽不油膩的，皮Ｑ滑嫩有飽滿膠質，配上黃芥末風味更豐富。套餐有小菜、水果、飲品、白飯，整體份量是挺足夠的。

法式諾曼地義大利麵 套餐 NT$480

煎到外皮焦香的去骨雞腿排份量大，肉質厚實，配上清爽義大利麵，僅用簡單香料調味，沒有過多複雜的醬汁，對於喜愛清淡口味的我很適合。

羅勒青醬義大利麵 套餐 NT$450

大多數人都喜愛的青醬義大利麵是搭配蛤蠣做成海鮮風味，有著青醬奔放的香氣，喜愛青醬的朋友可以試試。

餐後飲品有熱紅茶、冰咖啡、冰冬瓜檸檬或者選其他飲品可以折抵50元。這種冷天氣來一壺養聲羅漢果很可以。

招牌蜜糖吐司（香蕉巧克力）NT$480

說到這裡最熱門的餐點就是這個視覺很浮誇的蜜糖吐司！堆成小山丘的形狀，最上頭還有巧克力冰淇淋，使用口感鬆軟奶油香奔放的丹麥土司，這點實在很加分。點綴上新鮮的香蕉、巧克力醬、棉花糖，先別管熱量了，吃了再說。

星月大地景觀休閒園區

地址：台中市后里區月眉北路486號

電話：04 2683 1671

營業時間：11:00-23:00

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文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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