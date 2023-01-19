春節連假門票凍漲！過年瘋九族 再加碼送不限次日月潭纜車
【旅奇傳媒/編輯部整理】即將迎來兔年新春，民眾也紛紛規劃寶貴的十天連假的出遊計畫。九族文化村提供新年走春的優質選擇，春節期間不但不漲價，更加碼贈送入園當日營業時間內可不限次搭乘超高人氣的日月潭纜車，提供民眾優質的新春出遊體驗。從過年到元宵九族好運不斷，提供喜錢借發財金活動、魚池鄉民免費(1/29~2/4一週間)，慶元宵特價(1/30~2/5一週間)，連續7天的750元門票優惠，讓民眾從大年初一好康相伴，一路開心暢玩至元宵。
坐落於南投好山好水間的九族文化村，春節期間每天原住民傳統舞蹈表演、部落新年互動活動不斷，園區十幾項熱門遊戲和聯通日月潭的纜車全部一票玩到底，可以無限次搭乘體驗。大年初一、初二兩天限定，特別規劃於園區內萬山神石前的水源宮，舉辦福德正神發財金請領活動，入園民眾只要於水源宮前擲得一聖筊，即可借回200元現金的玉兔迎春發財錢母，每日僅限量100組，而一旁同時提供有趣的「喜錢」活動，民眾可自備象徵金幣的50元硬幣，進行錢水沖喜發財灌頂的發財討喜儀式，新春連假10天更每日限量贈送100只超卡哇伊的櫻花發發袖珍紅包袋，於上午10:30文化廣場的迎賓演出中贈送給現場幸運民眾，收納50元喜錢金幣，帶回屬於自己的兔年隨身發財幸運小物，為新年造訪九族文化村的民眾增添滿滿的財氣喜氣！園方更希望民眾能深度體驗九族文化村的美麗景致，活動期間不分票種，皆加碼贈送日月潭纜車入園當日營業時間內不限次數的搭乘體驗，讓人在高空暢飲芬多精，更飽覽米其林三星級的日月潭景緻。
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