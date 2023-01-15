超美倒影等你來拍！ 后里泰安國小旁的「羽粼落羽松秘境」 倒影控必訪攝影

位於泰安國小旁的落羽松秘境．羽粼落羽松越來越美，除了範圍變得更大，也布置了很多場景可以拍照，尤其是水上的造景很好拍，藍天下的倒影超級美，現在正美，趕快安排時間來拍美照。

羽粼落羽松位置及停車

停車的話泰安派出所有免費停車場，泰安國小對面有收費停車場，一次50元，離羽粼落羽松比較近。

進入巷子裡旁邊的水田裡春耕前會灌滿水，可以拍到落羽松倒影。

還沒進園區就拍不停。

羽粼落羽松收費

進入羽粼落羽松每人收60元清潔費(不分年齡不抵消費)，120公分以下兒童免費入園(需家長陪同)，寵物友善園區（請上牽繩），開放時間是早上8:30到下午5:30。

一進園區右邊有水上的橫木可以坐在上面拍照，因為只有一條路來回不會有其他閒雜人等入鏡，只是要排隊等候。

左手邊是灌滿水的水上落羽松。

設計了水上步道，可以走進水上拍好看照片。

今天天氣好，水面倒影好美。

原本中間空地有一輛加長的偉士牌機車，現在則是挖了一個圓形水池。

人可以走到中間水管邊，或站或坐很好拍。

再往下一區有幸福鐘，也是很熱門的拍照區。

選擇順光的角度連藍天都可以拍得很清楚。

喜歡拍照的就自己發揮想像力，取出自己喜歡的影像。

今年多了很多水，到處都能拍倒影，對於農夫這個倒影控拍得超過癮。

羽粼落羽松的地點就位於泰安國小旁的農田小徑內

自行開車：定位「后里泰安國小」或是「421台中市后里區安眉路5號」，面對泰安國小左側的步道走進來就到了哦！

自搭火車：泰安火車站可以租借Ubike ，約5分鐘車程，也可以選擇步行抵達，約15分鐘。

自搭公車：公車211、214 於泰安國小站下車。

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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