快訊

第3波疫情續降！本土+2萬972例「較上周日降9.1%」 增298例境外、31死

讓方念華等了20年 林青霞難得鬆口談老公

中油：下周油價不調整 春節期間油價「只跌不漲」

超美倒影等你來拍！ 后里泰安國小旁的「羽粼落羽松秘境」 倒影控必訪攝影

假日農夫愛趴趴照／ 文、圖／假日農夫

udn走跳旅遊／假日農夫

位於泰安國小旁的落羽松秘境．羽粼落羽松越來越美，除了範圍變得更大，也布置了很多場景可以拍照，尤其是水上的造景很好拍，藍天下的倒影超級美，現在正美，趕快安排時間來拍美照。

羽粼落羽松位置及停車

  • 自行開車：定位「后里泰安國小」或是「421台中市后里區安眉路5號」，面對泰安國小左側的步道走進來就到了哦！

  • 搭火車：泰安火車站可以租借Ubike ，約5分鐘車程，也可以選擇步行抵達，約15分鐘。

  • 搭公車：公車可以搭211、214線在泰安國小站下車

停車的話泰安派出所有免費停車場，泰安國小對面有收費停車場，一次50元，離羽粼落羽松比較近。

進入巷子裡旁邊的水田裡春耕前會灌滿水，可以拍到落羽松倒影。

還沒進園區就拍不停。

羽粼落羽松收費

進入羽粼落羽松每人收60元清潔費(不分年齡不抵消費)，120公分以下兒童免費入園(需家長陪同)，寵物友善園區（請上牽繩），開放時間是早上8:30到下午5:30。

一進園區右邊有水上的橫木可以坐在上面拍照，因為只有一條路來回不會有其他閒雜人等入鏡，只是要排隊等候。

左手邊是灌滿水的水上落羽松。

設計了水上步道，可以走進水上拍好看照片。

今天天氣好，水面倒影好美。

原本中間空地有一輛加長的偉士牌機車，現在則是挖了一個圓形水池。

人可以走到中間水管邊，或站或坐很好拍。

再往下一區有幸福鐘，也是很熱門的拍照區。

選擇順光的角度連藍天都可以拍得很清楚。

喜歡拍照的就自己發揮想像力，取出自己喜歡的影像。

今年多了很多水，到處都能拍倒影，對於農夫這個倒影控拍得超過癮。

羽粼落羽松的地點就位於泰安國小旁的農田小徑內

  • 自行開車：定位「后里泰安國小」或是「421台中市后里區安眉路5號」，面對泰安國小左側的步道走進來就到了哦！

  • 自搭火車：泰安火車站可以租借Ubike ，約5分鐘車程，也可以選擇步行抵達，約15分鐘。

  • 自搭公車：公車211、214 於泰安國小站下車。

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

落羽松 步道 秘境 台中旅遊

相關新聞

超美倒影等你來拍！ 后里泰安國小旁的「羽粼落羽松秘境」 倒影控必訪攝影

udn走跳旅遊／假日農夫 位於泰安國小旁的落羽松秘境．羽粼落羽松越來越美，除了範圍變得更大，也布置了很多場景可以拍照，尤其是水上的造景很好拍，藍天下的倒影超級美，現在正美，趕快安排時間來拍美照。

IG美照這邊拍！彰化不能錯過絕美海空步道、有金箔冰淇淋的日式商行

隨著防疫政策逐漸解封，許多人都開始安排周末假期的出遊行程。如果想要在出去走走的同時，也能夠拍一些美麗的照片留作紀念，不妨到白色海豚屋、菁芳園、好田森林等六個彰化的IG熱門打卡景點走走逛逛，透過相機觀景窗或是手機鏡頭，感受彰化不同的魅力！

落羽松大道全轉紅！ 「麗寶樂園落羽松」長達一公里夢幻北國風情免費參觀

udn走跳旅遊／假日農夫 隱藏在麗寶樂園後方有一條長達一公里的落羽松大道，目前已經完全轉紅超漂亮，免門票免費參觀超好拍，還可以和摩天輪和斷軌雲霄飛車一同入境，另外二排落羽松中間還可以拍出落羽

大學生口袋名單！中興大學夢幻「迷霧早午餐」 來店限定「小精靈」烤肉起司流成河

位於中興大學周邊美食商圈的【迷霧早午餐】超夢幻！店內擺設佈滿宮崎駿筆下的龍貓、神隱少女等經典角色公仔娃娃，在餐點上更是發揮創意，不只有總店限定的「小精靈」奶酥厚片隱藏菜單，烤肉起司蛋更有如起司瀑布般湧下！

跟熊大一起過年！199元玩翻「雙」樂園 還有雙人月光票暢玩

【旅奇傳媒/編輯部整理】隨著春節的腳步越來越近，各大樂園也開始推出春節優惠活動。麗寶樂園渡假區2023光之躍兔春節檔期，1/20-1/29，12歲以下只要199元就能玩翻探索世界及出國也玩不到的「熊大

福壽山全新國民賓館開幕！簡潔設計讓「無敵山景與花海」成主角

每到櫻花季及楓葉季，福壽山農場常是遊客想到的最佳旅遊景點之一，而今年福壽山全新「國民賓館」也於1月9日新開幕！在坐擁環景全台3000公尺以上高山、簡潔感及綠色環保設計下，讓旅客能有更舒適的住宿體驗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。