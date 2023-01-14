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落羽松大道全轉紅！ 「麗寶樂園落羽松」長達一公里夢幻北國風情免費參觀

假日農夫愛趴趴照／ 文、圖／假日農夫

udn走跳旅遊／假日農夫

隱藏在麗寶樂園後方有一條長達一公里的落羽松大道，目前已經完全轉紅超漂亮，免門票免費參觀超好拍，還可以和摩天輪和斷軌雲霄飛車一同入境，另外二排落羽松中間還可以拍出落羽松隧道，整個超有冬季戀歌北國風情。

麗寶樂園落羽松大道位置及交通

麗寶樂園落羽松大道就位於台中后里麗寶福容大飯店後方，麗寶賽車主題旅店對面的月眉西二路，導航可以直接設麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel。

進入麗寶樂園落羽松大道可以不用急著在路口就停車，可以往後開先開車欣賞一下，再找安全地方停車。

麗寶樂園落羽松大道長達一公里，其中前段非常筆直，拍起來非常壯觀，路邊一邊白線一邊紅線，記得靠白線那邊停好車。

目前麗寶樂園落羽松大道已全數轉紅，藍天下閃亮亮非常好看。

還可以和麗寶樂園的摩天輪和斷軌雲霄飛車一同入境。

麗寶樂園落羽松大道二側各由二排落羽松組成，從正面拍很密集，走到二排落羽松中間則是可以拍出落羽松隧道。

落羽松隧道也很適合拍人像。

落羽松名字的由來就是因為葉子長得像羽毛，冬天變色後就會落葉。

麗寶樂園落羽松大道

導航可以直接設麗寶賽車主題旅店-T11 T12 Hotel

市公車搭乘路線參考

● 台中火車站→豐原→麗寶樂園

1.搭乘豐原客運12、55、202、203、700、900號→豐原

2-1.轉搭豐原客運215號→直達麗寶樂園

2-2.轉搭豐原客運212、213號→月眉糖廠→ 由麗寶免費接駁車到樂園

● 大甲→麗寶樂園

轉搭豐原客運215號→直達麗寶樂園

文章來源：假日農夫愛趴趴照 FB：假日農夫愛趴趴照

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