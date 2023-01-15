IG美照這邊拍！彰化不能錯過絕美海空步道、有金箔冰淇淋的日式商行

隨著防疫政策逐漸解封，許多人都開始安排周末假期的出遊行程。如果想要在出去走走的同時，也能夠拍一些美麗的照片留作紀念，不妨到白色海豚屋、菁芳園、好田森林等六個彰化的IG熱門打卡景點走走逛逛，透過相機觀景窗或是手機鏡頭，感受彰化不同的魅力！

白色海豚屋（彰化縣自然生態教育中心）

圖／@kestrelayo

彰化縣自然生態教育中心的「白色海豚屋」彰化還有一處熱門的美照景點—那就是所在的。線條富設計感的純白色建物就像是在海面上跳躍的海豚，吸引攝影迷到此拍照。位於大肚溪口旁的濕地旁，動植物生態豐富，如果想要更了解西濱濕地的生態環境，也可以看看館內的展覽，認識彰化濱海之美！

圖／@kestrelayo

【白色海豚屋】

地址：彰化縣伸港鄉慶安路800號

開放時間：週二～週日 9:00-17:00

和興青創基地

圖／@jaffwalet

去年剛開幕的和興青創基地，是由過往的舊宿舍群改建而成，是彰化在地新興的青創據點，園區內包含手做甜點、文創商品、友善農產等多元店家，展現了在地的活力。園區內有許多特色獨具的裝置藝術品和建物，非常適合拍照，在這裡，除了能夠更瞭解彰化地區的歷史和文化，更能夠感受融合了過去和現在的魅力！

圖／@jaffwalet

【和興青創基地】

地址：彰化縣鹿港鎮中山路108-8號

開放時間：週二～週日 10:00-20:00

芳苑濕地海空步道

圖／@hsingfang20

位於彰化濱海地區的「芳苑濕地海空步道」可以近距離欣賞到當地的紅樹林生態，以及隨著季節移動的候鳥們，步道規劃良好，沿途有觀夕平台、賞鳥亭及底棲環境觀察平台等，可以一邊漫步在步道上，一邊觀賞周遭豐富的生態。碧海藍天、綠樹環繞的景致怎麼拍都好看，想要親近大自然、讓身體動起來的話，也一定不能錯過！

圖／@hsingfang20

【芳苑濕地海空步道】

地址：彰化縣芳苑鄉（自行開車可停在普天宮、西華宮廣場）

好田森林

圖／@sharon_mylife813

彰化田尾的好田森林以恐龍為主題，園區內有許多娛樂設施，有適合小孩子嬉戲的球池、滑草、卡丁車，也有適合拍美照的南洋沙灘和陽光草原，玩累了還能夠坐下來好好吃頓飯、喝杯飲料、吃吃冰，園區內完整的規劃非常適合攜家帶眷來一場親子小旅行！

圖／@sharon_mylife813

【好田森林】

地址：彰化縣田尾鄉福德巷359號

開放時間：週一～週五 10:00-20:00、週六～日 10:00-21:00

福澤諭吉日式商行

圖／@hahaohaha

如果沒有辦法立刻請長假飛到日本旅遊，那麼先到彰化的「福澤諭吉日式商行」體驗一下日本氛圍吧！開幕沒多久，店面搶眼的雷門、忍者人偶等裝飾就吸引了許多人到此拍照打卡。店內除了有日本食品、生活小物之外，還有販賣金澤金箔冰淇淋，不只好拍，也很好逛！

圖／@hahaohaha

【福澤諭吉日式商行】

地址：彰化縣鹿港鎮成功路6號

開放時間：週一～週日 10:00-20:00

菁芳園

圖／@lissa_5566

位於彰化田尾的菁芳園以整片的落羽松美景和戶外綠意盎然的造景聞名，除了戶外的美景之外，室內花園更是擺放了許多美麗的花卉布置，都非常適合拍照。園內也有提供餐飲服務，也可以在這裡享用輕食、飲品。想拍出花草環繞、森林風美照，但又不想要長途跋涉的話，那麼就到菁芳園走走吧！

圖／@lissa_5566

【菁芳園】

地址：彰化縣田尾鄉張厝巷73號

開放時間：週一～週日 10:30-17:00

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